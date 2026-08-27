Un parchemin vieux de 1600 ans révèle des lois romaines oubliées

Il y est question d’impôts, d’entretien des routes et de protection des bâtiments publics : des préoccupations administratives finalement assez familières, surgies d’un livre dont aucun autre exemplaire n’est aujourd’hui connu.

Dans les réserves depuis 1911

Il ne s’agit pas d’une nouvelle fouille archéologique. Le musée les avait acquis auprès d’un marchand d’antiquités en Égypte en 1911.



C’est en travaillant sur cet ensemble que le professeur assistant au département des études classiques de l’Université de Cincinnati et spécialiste de l’histoire du droit romain, a compris que plusieurs morceaux appartenaient à une même page écrite sur ses deux faces. L’Université de Cincinnati a présenté ses travaux le 25 août.



À partir des sept fragments les plus importants, le chercheur a pu recomposer une partie substantielle de la feuille. Les lacunes demeurent nombreuses, mais suffisamment de texte subsiste pour identifier plusieurs constitutions impériales et comprendre la nature générale de l’ouvrage auquel elle appartenait.

Des impôts, des routes et des bâtiments publics

Le texte remonte vraisemblablement à la fin du IVe siècle et conserve des dispositions juridiques liées notamment aux règnes de Constance II et de Julien, empereurs entre 337 et 363. Ces dispositions donnent ainsi directement à voir le fonctionnement administratif de l’Empire.



Les passages identifiables concernent notamment le réseau routier et les contributions exigées pour entretenir les infrastructures publiques. Une autre disposition rappelle que les bâtiments appartenant à la collectivité ne doivent pas être traités comme des propriétés privées. L’interprétation précise de certaines lignes reste prudente : Matthijs Wibier avance notamment l’hypothèse que des propriétaires fortunés pouvaient être tenus de participer à l’entretien des routes et à l’approvisionnement en céréales.



Sur ce dernier point, le chercheur parle lui-même de spéculation et non d’une restitution certaine du texte. Ce document administratif permet de voir comment l’État impérial organisait des questions très concrètes.

Un livre de droit qui ne ressemble pas aux autres

C’est surtout la nature du document qui intrigue les chercheurs. Matthijs Wibier a tenté de rapprocher les fragments des grandes collections juridiques romaines connues, en particulier du Code théodosien. Sans succès convaincant : le texte du parchemin ne correspond à aucun code impérial actuellement identifié. Daniel Markovich, directeur du département des études classiques de l’Université de Cincinnati, souligne précisément cette singularité : contrairement à la plupart des fragments de livres juridiques romains retrouvés, celui-ci ne peut être directement rattaché à une compilation impériale connue.



Matthijs Wibier propose une autre piste : le parchemin aurait appartenu à une petite compilation pratique de lois impériales, beaucoup plus réduite que les grands codes transmis par la tradition manuscrite. L’ouvrage aurait pu être utilisé par des fonctionnaires chargés de faire appliquer la fiscalité, mais aussi par de riches propriétaires fonciers ou leurs juristes.



Le chercheur va jusqu’à évoquer l’équivalent d’un livre que des agents en déplacement auraient pu transporter facilement avec eux. L’image du « livre de poche » ne doit évidemment pas être prise au sens moderne : elle indique surtout que ce recueil aurait été conçu comme un outil de consultation, et non comme une somme exhaustive du droit impérial.

Avant le Code théodosien

La comparaison avec le Code théodosien permet de comprendre l’importance de cette hypothèse. Commandée sous Théodose II, cette grande compilation fut élaborée par des commissions entre 429 et 438, promulguée en 438 et entra en vigueur en 439. Elle rassemblait en seize livres les constitutions impériales émises depuis le règne de Constantin. Aujourd'hui, il est l’une des sources essentielles pour notre connaissance du droit romain tardif.



Le parchemin étudié par Matthijs Wibier serait antérieur à cette codification. Il pourrait donc témoigner de la manière dont les textes juridiques circulaient, étaient sélectionnés et regroupés avant les grandes compilations officielles du Ve siècle.



Les historiens connaissent les grands codes parce qu’ils ont été copiés, cités et transmis pendant des siècles. Beaucoup moins visibles sont les petits recueils qui accompagnaient probablement la pratique quotidienne du droit : livres de fonctionnaires, sélections thématiques, instruments de travail de juristes ou de contribuables fortunés. Le parchemin de Penn pourrait être l’un de ces objets disparus.

Lire une page réduite en morceaux

Avant d’en arriver là, encore fallait-il comprendre comment assembler et lire le document. Matthijs Wibier ne s’est pas contenté de rapprocher les fragments comme les pièces d’un puzzle. La matière elle-même lui a fourni des indices.



Le parchemin étant fabriqué à partir de peau animale, ses deux faces ne présentent pas exactement la même texture. Cette différence a contribué à déterminer l’orientation de la feuille et sa position dans le livre. Sur l’une des faces apparaissent également trois marques à l’encre rouge, probablement destinées à signaler ou hiérarchiser certaines informations.



Le chercheur a en outre utilisé la lumière ultraviolette pour accentuer le contraste entre l’encre et le support et rendre plus lisibles des lettres devenues difficiles à distinguer à l’œil nu. L’analyse de l’écriture suggère enfin un manuscrit produit avec soin : Matthijs Wibier décrit une écriture de très bonne qualité, qui ne donne pas l’impression d’un brouillon ou d’une copie improvisée.



Une très faible partie des livres produits dans l’Antiquité nous est parvenue. Selon les estimations du spécialiste de la littérature grecque ancienne Reviel Netz, reprises dans The Cambridge Critical Guide to Latin Literature, moins de 1 % des auteurs grecs actifs avant la fin du IIe siècle nous sont aujourd’hui transmis par des œuvres entières ou des parties substantielles : environ 200, sur quelque 30.000 auteurs estimés. La proportion de textes conservés en volume pourrait elle aussi être inférieure à 1 %.



Les chercheurs doivent donc souvent reconstruire des textes et des traditions intellectuelles à partir de citations, de feuilles isolées ou, comme ici, de quelques dizaines de morceaux de parchemin.

Pourquoi un texte romain se trouvait-il en Égypte ?

La présence d’un texte juridique latin en Égypte s'inscrit dans l’histoire de l’Empire. Au IVe siècle, l’Égypte appartient depuis longtemps au monde romain et constitue une province essentielle, notamment pour son rôle dans l’approvisionnement en céréales. Sous Constance II puis Julien, le pouvoir impérial s’exerce sur un territoire allant de la Bretagne romaine jusqu’à l’Égypte et la Syrie.



Le Penn Museum possède d’importantes collections de textes provenant d’Égypte, écrits sur papyrus, parchemin ou papier et dans de nombreuses langues. Son fonds s’est constitué par des fouilles, des dons et des achats effectués principalement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le climat égyptien a permis la conservation exceptionnelle de documents dont les équivalents ont souvent disparu dans des régions plus humides.



Mais le document étudié par Matthijs Wibier se distingue au sein même de ces collections : selon Jennifer Houser Wegner, responsable de la collection égyptienne du Penn Museum, il s’agit du seul parchemin en latin conservé dans cet ensemble.

L’Antiquité dort encore en réserves

Pour Matthijs Wibier, ces textes rappellent que l’un des grands enjeux de l’Empire tardif consiste à maintenir les services indispensables à son fonctionnement : circulation, ravitaillement des centres urbains et de l’armée, perception des ressources nécessaires à leur financement. Le parchemin permet ainsi d’observer, à très petite échelle, la présence concrète de l’État romain dans la vie économique.



Le cas du Penn Museum n’est évidemment pas isolé. En 2026, une page disparue du palimpseste d’Archimède a ainsi été identifiée dans les collections du musée des Beaux-Arts de Blois. Quelques années plus tôt, l’imagerie multispectrale avait, par exemple, permis de faire réapparaître un traité de Ptolémée à Milan et un fragment syriaque des Évangiles.

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Autrement dit, une partie de l’Antiquité reste encore à lire dans des objets que les institutions possèdent déjà : moins une affaire de nouvelles fouilles que de nouveaux regards, de nouvelles techniques et de temps accordé aux collections.



Crédits photo : L’empereur Justinien entouré de sa cour, mosaïque de la basilique Saint-Vital de Ravenne. Son règne est notamment associé à la grande codification du droit romain au VIe siècle, avec le Corpus juris civilis (Carole Raddato, CC BY-SA)

Par Hocine Bouhadjera

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