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Un parchemin vieux de 1600 ans révèle des lois romaines oubliées

50 fragments de peau animale conservés depuis plus d’un siècle au Penn Museum, à Philadelphie, formaient en réalité une page d’un ouvrage juridique romain jusqu’ici inconnu. Le spécialiste du droit romain Matthijs Wibier, de l’Université de Cincinnati, est parvenu à reconstituer et traduire ce texte latin du IVe siècle. 

Le 27/08/2026 à 15:07 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

27/08/2026 à 15:07

Hocine Bouhadjera

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Il y est question d’impôts, d’entretien des routes et de protection des bâtiments publics : des préoccupations administratives finalement assez familières, surgies d’un livre dont aucun autre exemplaire n’est aujourd’hui connu.

Dans les réserves depuis 1911

Il ne s’agit pas d’une nouvelle fouille archéologique. Le musée les avait acquis auprès d’un marchand d’antiquités en Égypte en 1911.

C’est en travaillant sur cet ensemble que le professeur assistant au département des études classiques de l’Université de Cincinnati et spécialiste de l’histoire du droit romain, a compris que plusieurs morceaux appartenaient à une même page écrite sur ses deux faces. L’Université de Cincinnati a présenté ses travaux le 25 août.

À partir des sept fragments les plus importants, le chercheur a pu recomposer une partie substantielle de la feuille. Les lacunes demeurent nombreuses, mais suffisamment de texte subsiste pour identifier plusieurs constitutions impériales et comprendre la nature générale de l’ouvrage auquel elle appartenait.

Des impôts, des routes et des bâtiments publics

Le texte remonte vraisemblablement à la fin du IVe siècle et conserve des dispositions juridiques liées notamment aux règnes de Constance II et de Julien, empereurs entre 337 et 363. Ces dispositions donnent ainsi directement à voir le fonctionnement administratif de l’Empire.

Les passages identifiables concernent notamment le réseau routier et les contributions exigées pour entretenir les infrastructures publiques. Une autre disposition rappelle que les bâtiments appartenant à la collectivité ne doivent pas être traités comme des propriétés privées. L’interprétation précise de certaines lignes reste prudente : Matthijs Wibier avance notamment l’hypothèse que des propriétaires fortunés pouvaient être tenus de participer à l’entretien des routes et à l’approvisionnement en céréales.

Sur ce dernier point, le chercheur parle lui-même de spéculation et non d’une restitution certaine du texte. Ce document administratif permet de voir comment l’État impérial organisait des questions très concrètes.

Un livre de droit qui ne ressemble pas aux autres

C’est surtout la nature du document qui intrigue les chercheurs. Matthijs Wibier a tenté de rapprocher les fragments des grandes collections juridiques romaines connues, en particulier du Code théodosien. Sans succès convaincant : le texte du parchemin ne correspond à aucun code impérial actuellement identifié. Daniel Markovich, directeur du département des études classiques de l’Université de Cincinnati, souligne précisément cette singularité : contrairement à la plupart des fragments de livres juridiques romains retrouvés, celui-ci ne peut être directement rattaché à une compilation impériale connue.

Matthijs Wibier propose une autre piste : le parchemin aurait appartenu à une petite compilation pratique de lois impériales, beaucoup plus réduite que les grands codes transmis par la tradition manuscrite. L’ouvrage aurait pu être utilisé par des fonctionnaires chargés de faire appliquer la fiscalité, mais aussi par de riches propriétaires fonciers ou leurs juristes.

Le chercheur va jusqu’à évoquer l’équivalent d’un livre que des agents en déplacement auraient pu transporter facilement avec eux. L’image du « livre de poche » ne doit évidemment pas être prise au sens moderne : elle indique surtout que ce recueil aurait été conçu comme un outil de consultation, et non comme une somme exhaustive du droit impérial.

Avant le Code théodosien

La comparaison avec le Code théodosien permet de comprendre l’importance de cette hypothèse. Commandée sous Théodose II, cette grande compilation fut élaborée par des commissions entre 429 et 438, promulguée en 438 et entra en vigueur en 439. Elle rassemblait en seize livres les constitutions impériales émises depuis le règne de Constantin. Aujourd'hui, il est l’une des sources essentielles pour notre connaissance du droit romain tardif.

Le parchemin étudié par Matthijs Wibier serait antérieur à cette codification. Il pourrait donc témoigner de la manière dont les textes juridiques circulaient, étaient sélectionnés et regroupés avant les grandes compilations officielles du Ve siècle.

Les historiens connaissent les grands codes parce qu’ils ont été copiés, cités et transmis pendant des siècles. Beaucoup moins visibles sont les petits recueils qui accompagnaient probablement la pratique quotidienne du droit : livres de fonctionnaires, sélections thématiques, instruments de travail de juristes ou de contribuables fortunés. Le parchemin de Penn pourrait être l’un de ces objets disparus.

Lire une page réduite en morceaux

Avant d’en arriver là, encore fallait-il comprendre comment assembler et lire le document. Matthijs Wibier ne s’est pas contenté de rapprocher les fragments comme les pièces d’un puzzle. La matière elle-même lui a fourni des indices.

Le parchemin étant fabriqué à partir de peau animale, ses deux faces ne présentent pas exactement la même texture. Cette différence a contribué à déterminer l’orientation de la feuille et sa position dans le livre. Sur l’une des faces apparaissent également trois marques à l’encre rouge, probablement destinées à signaler ou hiérarchiser certaines informations.

Le chercheur a en outre utilisé la lumière ultraviolette pour accentuer le contraste entre l’encre et le support et rendre plus lisibles des lettres devenues difficiles à distinguer à l’œil nu. L’analyse de l’écriture suggère enfin un manuscrit produit avec soin : Matthijs Wibier décrit une écriture de très bonne qualité, qui ne donne pas l’impression d’un brouillon ou d’une copie improvisée.

Une très faible partie des livres produits dans l’Antiquité nous est parvenue. Selon les estimations du spécialiste de la littérature grecque ancienne Reviel Netz, reprises dans The Cambridge Critical Guide to Latin Literature, moins de 1 % des auteurs grecs actifs avant la fin du IIe siècle nous sont aujourd’hui transmis par des œuvres entières ou des parties substantielles : environ 200, sur quelque 30.000 auteurs estimés. La proportion de textes conservés en volume pourrait elle aussi être inférieure à 1 %.

Les chercheurs doivent donc souvent reconstruire des textes et des traditions intellectuelles à partir de citations, de feuilles isolées ou, comme ici, de quelques dizaines de morceaux de parchemin.

Pourquoi un texte romain se trouvait-il en Égypte ?

La présence d’un texte juridique latin en Égypte s'inscrit dans l’histoire de l’Empire. Au IVe siècle, l’Égypte appartient depuis longtemps au monde romain et constitue une province essentielle, notamment pour son rôle dans l’approvisionnement en céréales. Sous Constance II puis Julien, le pouvoir impérial s’exerce sur un territoire allant de la Bretagne romaine jusqu’à l’Égypte et la Syrie.

Le Penn Museum possède d’importantes collections de textes provenant d’Égypte, écrits sur papyrus, parchemin ou papier et dans de nombreuses langues. Son fonds s’est constitué par des fouilles, des dons et des achats effectués principalement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le climat égyptien a permis la conservation exceptionnelle de documents dont les équivalents ont souvent disparu dans des régions plus humides.

Mais le document étudié par Matthijs Wibier se distingue au sein même de ces collections : selon Jennifer Houser Wegner, responsable de la collection égyptienne du Penn Museum, il s’agit du seul parchemin en latin conservé dans cet ensemble.

L’Antiquité dort encore en réserves

Pour Matthijs Wibier, ces textes rappellent que l’un des grands enjeux de l’Empire tardif consiste à maintenir les services indispensables à son fonctionnement : circulation, ravitaillement des centres urbains et de l’armée, perception des ressources nécessaires à leur financement. Le parchemin permet ainsi d’observer, à très petite échelle, la présence concrète de l’État romain dans la vie économique.

Le cas du Penn Museum n’est évidemment pas isolé. En 2026, une page disparue du palimpseste d’Archimède a ainsi été identifiée dans les collections du musée des Beaux-Arts de Blois. Quelques années plus tôt, l’imagerie multispectrale avait, par exemple, permis de faire réapparaître un traité de Ptolémée à Milan et un fragment syriaque des Évangiles.

À LIRE - En Andalousie, un temple dédié à Mithra serait une bibliothèque

Autrement dit, une partie de l’Antiquité reste encore à lire dans des objets que les institutions possèdent déjà : moins une affaire de nouvelles fouilles que de nouveaux regards, de nouvelles techniques et de temps accordé aux collections.

Crédits photo : L’empereur Justinien entouré de sa cour, mosaïque de la basilique Saint-Vital de Ravenne. Son règne est notamment associé à la grande codification du droit romain au VIe siècle, avec le Corpus juris civilis (Carole Raddato, CC BY-SA)

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Du papier à la reliure : à Buenos Aires, on fabrique un livre entier devant le public

À Buenos Aires, la Feria del Libro Raro & Curioso ne se contentera pas d’exposer éditions anciennes et curiosités bibliophiliques. Les 15 et 16 août, au Centro Cultural Recoleta, cinq artisans et créateurs montreront comment naît un ouvrage fait main, du papier à la reliure. Deux jours pour rendre visible une chaîne de fabrication que le volume terminé fait généralement disparaître.

10/08/2026, 12:52

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L’IA traduit l’akkadien : trois ans après, sait-elle vraiment lire le cunéiforme ?

En 2023, une équipe de chercheurs de Tel-Aviv et d’Ariel présentait un système capable de traduire automatiquement l’akkadien vers l’anglais à partir de translittérations ou de signes cunéiformes encodés en Unicode. Trois ans plus tard, TabletCraft tente désormais le trajet inverse, tandis que Palaeographicum compare des millions de signes sur des photographies de tablettes hittites. De quoi accélérer la recherche, certainement, sans congédier pour autant les assyriologues. 

09/08/2026, 10:29

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La Morgan Library ouvrira 120 000 pages de manuscrits enluminés

La Morgan Library & Museum a obtenu 2,5 millions de dollars de la Lilly Endowment pour numériser environ 300 manuscrits religieux du Moyen Âge et de la Renaissance. Baptisé The Morgan Illuminated, le programme doit aboutir en 2029 à un portail gratuit donnant accès aux volumes dans leur intégralité, soit près de 120.000 pages, avec images en haute définition, outils de recherche et contenus pédagogiques.

07/08/2026, 08:01

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David Bowie, Taylor Swift, Yoda : les affiches qui ont fait lire toute l’Amérique

Pendant des décennies, elles ont veillé sur les salles de classe, les bibliothèques et les campus américains. Les images READ de l’American Library Association ont désormais changé de statut : les 240 lots réunis par Heritage Auctions le 10 juillet ont totalisé 94 846 $. Paul Newman a dominé la vacation, devant Goldie Hawn, tandis que Taylor Swift, David Bowie ou Yoda ont confirmé que la prescription de lecture pouvait, elle aussi, finir sous le marteau.

01/08/2026, 10:14

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Un livre disparu depuis 150 ans retrouvé derrière une cheminée

150 ans de retard… Samuel Beckett n’aurait sûrement pas fait attendre Vladimir et Estragon aussi longtemps. Emprunté dans les années 1870, un livre vient de retrouver une bibliothèque australienne.

31/07/2026, 12:26

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Pourquoi les moines se rasaient-ils le crâne ? La véritable histoire de la tonsure

Avec sa couronne de cheveux autour du crâne rasé, la tonsure est devenue l’un des signes les plus familiers du moine médiéval. Mais cette coiffure ne relevait ni du folklore ni d’un simple renoncement à la vanité : elle disait une appartenance, une obéissance et parfois un camp dans les querelles qui traversaient l’Église. Des controverses de Whitby aux figures du Livre de Kells, son histoire montre combien quelques mèches pouvaient suffire à afficher une identité religieuse, comme nos coiffures continuent aujourd’hui de le faire.

20/07/2026, 14:57

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Les notes secrètes de Bruce Lee retrouvées dans un manuel de kung-fu

Avant les coups de pied, il y eut le coup de crayon. Forum Auctions a présenté à Londres un ouvrage consacré au kung-fu de la mante religieuse, couvert de notes, flèches, diagrammes et graphiques que la maison attribue à Bruce Lee. Daté des environs de 1960 et estimé entre 50.000 et 70.000 £, le volume n’a finalement pas trouvé preneur le 16 juillet. Reste un document saisissant : Bruce Lee y apparaît en lecteur au travail, bien avant de devenir une icône mondiale.

17/07/2026, 11:28

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Plus de 150 pages arrachées à un manuscrit espagnol identifiées en Californie

Un manuscrit autographe de Gonzalo Fernández de Oviedo conservé à Madrid avait été dépecé avant 1926. L’enquête de l’historien Ramón Jiménez Fraile permet désormais de relier plus de 150 pages manquantes à deux volumes acquis cette année-là par la Huntington Library, en Californie. La transaction londonienne est documentée, mais l’auteur de la mutilation et le parcours antérieur des feuillets restent inconnus.

15/07/2026, 10:36

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Découvrez un livre sur les poissons, imprimé à Rome en 1554

La bibliothèque de L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture aux Nations Unies met en avant Aquatilium animalium historiae, ouvrage publié à Rome en 1554 par Ippolito Salviani. Ce traité illustré consacré aux animaux aquatiques appartient à une collection de livres rares de plus de 2000 volumes, conservée dans des conditions climatiques strictement contrôlées.

13/07/2026, 16:46

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La tapisserie de Bayeux en 30 questions et réponses

La tapisserie médiévale – qui célèbre bientôt ses 1000 ans – vient de voyager de nuit entre Bayeux et Londres pour une exposition mémorable au British Museum entre septembre 2026 et juillet 2027. Elle sera de retour à Bayeux dans son musée entièrement rénové (réouverture prévue en octobre 2027) pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.

11/07/2026, 16:32

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Mis en vente à Paris, un manuscrit algérien de 1609 rentre au pays

L’Algérie a récupéré un manuscrit rare daté de 1609-1610, intitulé Mufid al-muhtaj fi sharh al-siraj, avant sa mise en vente publique à Paris. Attribué à Sahnoun ben Othman al-Wansharisi, le document a été remis aux autorités culturelles algériennes, dans un contexte de recensement et de valorisation du patrimoine manuscrit national.  Le manuscrit devait passer par le marché. Il a finalement repris le chemin des collections nationales algériennes.

11/07/2026, 16:00

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Le Manuscrit trouvé à Saragosse à l’épreuve des archives

Du 26 septembre 2026 au 14 février 2027, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, consacrera une exposition au Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki. Sous le commissariat de François Rosset et Dominique Triaire, Manuscrit trouvé à Saragosse, enquête sur un roman-monde réunira manuscrits, épreuves, traductions, dessins et éditions pour retracer l’histoire mouvementée d’un texte dont le parcours éditorial se révèle presque aussi complexe que le récit.

11/07/2026, 15:57

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Trop chers à sortir, les livres de Simone Veil restent en cartons

Plusieurs centaines de livres ayant appartenu à Simone Veil demeurent entreposés dans des cartons à Cambremer, dans le Calvados. Leur exposition représenterait une charge trop lourde, rapporte ICI Normandie. Pour la bibliothèque qui porte les noms de Simone et Antoine Veil, la question dépasse désormais le simple manque de rayonnages : elle touche à la visibilité d’un ensemble patrimonial dont le contenu reste encore largement à identifier.

07/07/2026, 16:40

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Ce bibliothécaire a rendu les manuscrits impossibles à perdre

Il ne collectionnait pas les manuscrits pour les enfermer dans une vitrine : il les décrivait, les comparait, les localisait, parfois feuillet après feuillet. Trois cents ans après sa mort, la British Library remet en lumière Humfrey Wanley, érudit et bibliothécaire de la famille Harley, dont les carnets de travail continuent d’éclairer trois ensembles majeurs des collections britanniques : Cotton, Harley et Sloane.

07/07/2026, 16:03

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Le plus ancien manuscrit de Gaude Mater Polonia revient en Pologne

Un fragment médiéval contenant la plus ancienne version manuscrite connue du chant Gaude Mater Polonia a été restitué à la Pologne après avoir été retrouvé en Allemagne. Présenté le 19 juin 2026 au Palais de la République, à Varsovie, le document rejoint les collections nationales dans un contexte de recherches actives sur les biens culturels dispersés pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

06/07/2026, 10:13

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Un rouleau d’Herculanum lu sans être ouvert, deux millénaires après le Vésuve

Le Vesuvius Challenge annonce avoir lu de bout en bout PHerc. 1667, un rouleau carbonisé lors de l’éruption du Vésuve en 79. Grâce à l’imagerie 3D, aux rayons X et à l’apprentissage automatique, ce papyrus grec a été virtuellement déroulé sans toucher l’objet original.

04/07/2026, 11:59

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Vieux de 1500 ans, ce livre garde encore sa couverture en bois d'origine

La Universitat Pompeu Fabra conserve, dans sa collection Palau-Ribes, un évangéliaire copte du Ve siècle présenté comme le plus ancien codex conservé dans les bibliothèques catalanes et espagnoles. Étudié par María Jesús Albarrán, chercheuse au CSIC, ce volume complet garde encore ses couvertures originales en bois, un détail matériel exceptionnel pour l’histoire du livre.

01/07/2026, 13:31

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Le carnet où Theodore Roosevelt raconta le pire jour de sa vie mis en ligne

La Library of Congress a publié en couleur et en haute résolution le journal de poche tenu par Theodore Roosevelt en 1884. Ce carnet minuscule contient l’entrée du 14 février, jour où le futur président américain perdit à quelques heures d’intervalle son épouse Alice Hathaway Lee Roosevelt et sa mère Martha Bulloch Roosevelt.

01/07/2026, 12:59

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À Heidelberg, un manuscrit ancien identifié après 90 ans

Conservé depuis 1937 à la bibliothèque universitaire de Heidelberg, un codex du XVe siècle appartient en réalité à la Bibliotheca Palatina, grande bibliothèque de la Renaissance allemande. L’identification repose sur l’étude de sa provenance et sur une reliure liée à l’électeur Ottheinrich.

30/06/2026, 13:04

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Deux sermons inconnus de saint Augustin retrouvés dans un manuscrit polonais

Deux sermons attribués à saint Augustin, absents des éditions modernes, ont été identifiés dans un manuscrit latin du XIIe siècle conservé à Pelplin, dans le nord de la Pologne. Repérés par Christian Tornau, professeur de philologie latine à l’Université de Würzburg, ces textes portent sur l’un des épisodes les plus déroutants de la Bible : la consultation de la sorcière d’Endor par le roi Saül.

29/06/2026, 10:00

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Le manuscrit perdu du Rashbam retrouvé dans une bibliothèque russe

Un manuscrit du commentaire de la Torah par le Rashbam, longtemps tenu pour perdu, a été identifié dans la collection Gintsburg de la Bibliothèque d’État de Russie, à Moscou. Mal classé comme un commentaire de Rachi, ce document avait servi de base à la première édition imprimée du texte, publiée en 1881.

27/06/2026, 20:32

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En Inde, un Coran du IXe siècle sur peau de cerf traverse mille ans d'histoire

À Patna, dans l'État indien du Bihar, la Khuda Bakhsh Oriental Public Library conserve un Coran du IXe siècle copié sur peau de cerf. Ce manuscrit figure parmi les trésors d'un fonds de 21.000 pièces qui retrace plusieurs siècles de circulation des savoirs entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale et le sous-continent indien. Car avant le papier, il y eut la peau.

27/06/2026, 16:39

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Ausculter le bleu mythique d'Ulysses qu'avait choisi James Joyce

Pour Bloomsday, la Library of Congress a soumis la couverture bleue de la première édition d’Ulysses de James Joyce à une analyse scientifique. L’étude de plusieurs exemplaires de 1922 montre que la teinte voulue par l’écrivain associait bleu de Prusse et outremer, dans un mélange où l’histoire littéraire rejoint la chimie du livre.

27/06/2026, 10:19

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Dans les papyrus coptes, le vin coule à flots… administratifs

Plus de 200 fragments coptes de la collection Michaelides éclairent les gestes les plus ordinaires de l’Égypte tardo-antique : livraisons de vin, comptes monastiques, ordonnances médicales, lettres privées et formules magiques. Soucieux de valoriser ces pièces, accessibles en ligne, Cambridge revient sur leur catalogage, aussi minutieux que patient.

24/06/2026, 14:32

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L’ultraviolet redonne vie à une Bible du Ve siècle, brûlée en 1731

Un manuscrit grec du Ve siècle, le Cotton Genesis, livre de nouveau des passages que l’incendie d’Ashburnham House avait presque effacés en 1731. La British Library vient d’achever une campagne d’imagerie multispectrale qui rend lisibles des fragments noircis et révèle des annotations latines médiévales jusqu’alors inconnues.

23/06/2026, 10:03

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Les Hauts de Hurlevent : s'offrir une première édition truffée de fautes

Les fautes d’impression font parfois entrer un livre dans une autre catégorie de rareté. Le 30 juin, Christie’s présentera à Londres un ensemble de trois volumes paru en 1847 : Wuthering Heights, signé Ellis Bell, et Agnes Grey, publié sous le nom d’Acton Bell. L’estimation s’établit entre 400.000 et 600.000 livres sterling.

20/06/2026, 17:20

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Des pages “fantômes” du Codex H rendues lisibles par imagerie

Une équipe internationale a restitué 42 pages perdues du Codex H, manuscrit grec du VIe siècle contenant les lettres de saint Paul. Le texte ne ressurgit pas grâce à des feuillets retrouvés, mais par les traces laissées sur d’autres pages, révélées par imagerie multispectrale.

18/06/2026, 12:20

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Un manuscrit inédit de Steinbeck contre le maccarthysme aux enchères

 Un manuscrit autographe de John Steinbeck, If This Be Treason, figure dans la vente en ligne Documenting America de Bonhams, ouverte jusqu’au 23 juin. Écrit en 1953 et resté inédit, ce court texte de fiction répond au maccarthysme et à la liste noire hollywoodienne.

18/06/2026, 11:18

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Une première édition de Winnie-the-Pooh dédicacée à Christopher Robin et à son ours

Peter Harrington a exposé à Londres une première édition de Winnie-the-Pooh, publiée en 1926, avec une dédicace d’A. A. Milne à son fils Christopher Robin et à l’ours en peluche qui inspira le personnage. L’exemplaire appartient à une collection privée.

17/06/2026, 10:33

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