TF1 réinvente Le Mystère de la chambre jaune : Rouletabille devient une jeune journaliste

La nouvelle fiction est composée de six épisodes de 52 minutes et réalisée par François Velle. Celui qui fut pendant plus d’un siècle Joseph Rouletabille devient ici Jo, une jeune journaliste interprétée par Claire Romain.

Son compagnon d’enquête Sainclair, avocat et narrateur du roman, se transforme en podcasteur à succès sous les traits de Pierre-Yves Bon. Frédéric Larsan, le grand policier auquel Rouletabille se mesure chez Leroux, devient une figure de la police marseillaise incarnée par Benjamin Baroche.

Jo apprend qu’une tentative de meurtre s’est produite dans son village natal de L’Artuby, dans les gorges du Verdon. La victime, Mathilde, est une amie d’enfance et se trouve plongée dans le coma. Lorsque des habitants, alertés par ses cris, parviennent à pénétrer dans sa chambre, ils la découvrent seule : la porte blindée était pourtant fermée et aucune autre issue ne permettait à l’agresseur de disparaître. Le vieux problème imaginé par Leroux est donc toujours là : comment quelqu’un peut-il sortir d’un lieu dont il est matériellement impossible de sortir ? - Le synopsis de la série Le Mystère de la chambre jaune

La mini-série, créée par Sophie Dab, Sarah Farkas et Audrey Nolie, est produite par Incognita Télévision avec TF1. Les six épisodes seront diffusés par salves de deux, les 3, 10 et 17 septembre à partir de 21h10.

Barbara Schulz incarne Mathilde Fabre, Patrick Descamps Michel Fabre et Sophie Duez Isabelle Belisaire. Robert Darzac, personnage essentiel du roman et fiancé de Mathilde Stangerson chez Leroux, conserve en revanche son nom et prend les traits de Medi Sadoun. Michèle Bernier joue la juge Marquet, tandis que David Baïot, Terence Telle, Chine Thybaud, Julien Bodet, Iris Caubel, Diane Robert, Pascal Aubert et Gérard Dubouche complètent la distribution.

Une énigme vieille de près de 120 ans

Au départ, Le Mystère de la chambre jaune paraît, à partir de 1907, en feuilleton dans le supplément littéraire de L’Illustration, puis est publié en volume chez Pierre Lafitte. Avant de devenir le romancier du Fantôme de l’Opéra, de Chéri-Bibi et de Rouletabille, Gaston Leroux a été chroniqueur judiciaire et grand reporter. Le jeune enquêteur qu’il invente est lui-même journaliste.



Dans le roman, Mathilde Stangerson, fille d’un savant renommé, est agressée dans une pièce située dans un pavillon du domaine du Glandier. La chambre est close. Des témoins se trouvent à proximité. La victime a crié. Lorsque l’on force la porte, l’assassin a disparu. Le roman invente surtout un personnage qui deviendra l’une des grandes figures françaises du détective : Joseph Rouletabille.



L’adaptation de 2026 conserve donc l’énigme centrale, mais recompose largement l’univers de Leroux, y compris son décor : le château du Glandier laisse place à L’Artuby, dans les gorges du Verdon.

Un classique qui a déjà beaucoup voyagé

Le roman passe très tôt d’un médium à l’autre. Gaston Leroux lui-même en tire une pièce en cinq actes, créée au Théâtre de l’Ambigu à Paris le 14 février 1912, avec Maxime-Léry en Rouletabille. Le texte connaîtra ensuite plusieurs adaptations scéniques, dont une mise en scène de Gilles Cohen au Théâtre de la Tempête en 1990. À la radio, le roman devient en 1983 un feuilleton réalisé par Jean-Jacques Vierne, avec Philippe Nicaud dans le rôle de Rouletabille.

Le roman est très tôt passé à l’écran. Maurice Tourneur en tire une version muette en 1913. Une adaptation américaine d’Émile Chautard suit en 1919. Marcel L’Herbier s’en empare au début du cinéma parlant, en 1930, avec Roland Toutain en Rouletabille. Henri Aisner réalise une nouvelle version à la fin des années 1940, avec Serge Reggiani dans le rôle du reporter.

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La télévision française propose à son tour une adaptation en 1965, réalisée par Jean Kerchbron avec Claude Brasseur. Puis, en 2003, Bruno Podalydès revient au roman avec Denis Podalydès en Rouletabille, Pierre Arditi en Larsan, Sabine Azéma en Mathilde Stangerson, Olivier Gourmet en Robert Darzac, Michael Lonsdale en professeur Stangerson et Jean-Noël Brouté en Sainclair.

Il a également connu deux véritables vies en bande dessinée : une première adaptation en 1990 par André-Paul Duchâteau et Bernard Swysen, publiée chez Claude Lefrancq Éditeur, puis une nouvelle version en 2018, scénarisée par Jean-Charles Gaudin et dessinée par Sibin Slavković, parue chez Soleil.

Crédits photo : visuel promotionnel de la série Le Mystère de la chambre jaune, adaptation contemporaine du roman de Gaston Leroux (© TF1 / Incognita Télévision)

Par Hocine Bouhadjera

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