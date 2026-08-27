L'écrivain cubain Leonardo Padura lauréat du Prix Liber 2026

À l'âge de 70 ans et quatre décennies après avoir fait son entrée en littérature, l'écrivain cubain Leonardo Padura voit son œuvre consacrée par le Prix Liber du meilleur auteur d'Amérique latine, décerné par l'association des éditeurs espagnols (Federación de Gremios de Editores de España, FGEE).

Le jury a souligné « sa capacité à construire des histoires qui, tout en étant pleinement du côté de l'enquête et de la recherche, explore des thématiques comme la vérité, la culpabilité, l'amitié et le poids de l'histoire sur les vies individuelles ». Il remarque également la portée universelle et internationale de son œuvre, bien que celle-ci soit intimement liée à Cuba.

« J'ai appris la nouvelle de cette récompense avec une joie et une fierté immenses. Je suis extrêmement reconnaissant envers l'association des éditeurs espagnols pour avoir choisi mon œuvre, et mes remerciements sont formulés à la fois en tant qu'auteur et en tant qu'auteur cubain qui vit et écrit à Cuba », a déclaré Leonardo Padura.

Né à La Havane en 1955, où il vit toujours, diplômé de littérature hispano-américaine, Padura n'est pas seulement romancier, mais aussi essayiste, journaliste et scénariste pour le cinéma. Traduit dans 15 pays, best-seller en Espagne et en Amérique latine, il fait partie des grands noms de la littérature mondiale.

Son œuvre est publiée, en français, par les éditions Métailié, dans des traductions de René Solis et Elena Zayas. Sa dernière parution en date, en janvier 2026, est Aller à La Havane, traduit par René Solis. Le palmier et l'étoile doit paraitre le 16 octobre prochain au format poche, traduit par Elena Zayas.

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L'auteur recevra la récompense le 30 septembre prochain, à Barcelone, dans le cadre de l'édition 2026 de Liber, la foire internationale du livre espagnole. Padura succède à la romancière et journaliste espagnole Rosa Montero, saluée en 2025.

D'autres récompenses ont été décernées par l'association des éditeurs : la Bibliothèque régionale de Murcie a été honorée par le Prix Liber pour la promotion de la lecture par les bibliothèques publiques, et la librairie Casa Anita par le Prix Liber de la librairie de l'année. Le média ABC Cultural et la série Anatomía de un instante, de Rafael Cobos, Fran Araújo et Alberto Rodríguez, d'après le roman de Javier Cercas, ont aussi été distingués.

Photographie : Leonardo Padura (crédits Prix Liber)

Par Antoine Oury

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