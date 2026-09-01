Affaire Aristophil : une société condamnée pour de bien mauvais conseils

Il s'agissait « de l’une des plus grosses escroqueries en bande organisée jamais jugées », de mémoire d'avocat, rappelait l'AFP au moment de la condamnation de Gérard Lhéritier, en décembre 2025. Le septuagénaire écopait alors d'une peine de prison de 5 ans pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses.

Sa société Aristophil, qui proposait à des épargnants d'investir dans des manuscrits anciens et autres livres précieux, dissimulait en réalité « un système de cavalerie », également désigné par l'expression « pyramide de Ponzi ». Pour résumer, les mises des investisseurs servaient à financer les intérêts reversés aux précédents, tandis que les pièces patrimoniales étaient généralement surévaluées.

Aristophil a compté environ 18.000 clients, avait détaillé la justice au moment du procès de Gérard Lhéritier, dont 8000 s'étaient constitués parties civiles. En 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire, occasionnant un préjudice de près d'un milliard € et des milliers de victimes dont les économies ont disparu.

Le procès, ouvert en septembre 2025, avait décortiqué tout un système impliquant des collaborateurs, des notaires, des experts, un professeur de droit de la Sorbonne ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine.

Une obligation de conseil et d'information

Début juillet, le tribunal judiciaire d'Angers s'est penché sur le cas d'un souscripteur d'un placement Aristophil, lequel avait acquis, pour 700.000 €, les parts indivises d'une collection de manuscrits, « Les Grandes Signatures II », en avril 2009. 5 ans plus tard, cet investissement avait généré une plus-value de 280.000 € hors taxes, lui permettant d'en tirer 215.300 €, tout de même.

En mai 2014, il souscrit à nouveau, avec trois autres indivisions, pour un total de 750.000 €. Cette fois, son épouse est cosignataire. Quelques mois plus tard, les déboires de la société Aristophil devenaient publics, avec l'ouverture d'une enquête préliminaire de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que la procédure de liquidation judiciaire.

Le souscripteur est décédé en décembre 2019, mais sa veuve a obtenu des dommages pour les préjudices matériel et moral subis, à l'issue du procès de Gérard Lhéritier et de ses complices, en décembre 2025.

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Elle avait aussi assigné devant le tribunal judiciaire d'Angers, en février 2020, le cabinet de gestion de patrimoine (CGP) Arènes Finance, son assureur MMA IARD ainsi que l'assureur d'Aristophil, CNA Insurance Company, en accusant le premier n'avoir pas honoré son obligation de conseil et d'information.

En effet, le conseiller en gestion de patrimoine « est soumis à un devoir de conseil renforcé », rappelle Club Patrimoine, qui évoque plusieurs textes réglementaires, dont le Code monétaire et financier, le Code des assurances, le Règlement Général sur la Protection des Données ou encore la directive européenne MIF 2 de 2018.

En face, le CGP ainsi que son assureur faisaient notamment valoir que celui-ci n'était « soumis qu'à une obligation de moyens, n'a pas à garantir le succès du placement réalisé, et qu'une part d'aléa existe dans tout investissement ». D'après eux, le couple d'investisseurs avait été informé « des caractéristiques essentielles du produit vendu ».

Un niveau de risque « faible » ?

Immatriculée en tant que conseiller en investissement financier auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias), Arènes Finance devait respecter des « obligations de bonne conduite » édictées par le Code monétaire et financier. Parmi celles-ci, « se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients », mais aussi « veiller à ce que toutes les informations [...] présentent un contenu exact, clair et non trompeur ».

Pour évaluer le respect de ces obligations par Arènes Finance, le tribunal s'est basé sur les conseils délivrés lors des souscriptions de 2009 et de 2014. Les documents étudiés mentionnent notamment une « rémunération garantie 8 % net d'impôt par an » ainsi qu'une « garantie de 100 % de l'investissement initial », mais n'évoquent jamais « les risques de l'opération ». Ceux-ci ne sont jamais abordés, tant dans la proposition commerciale et patrimoniale que dans l'étude, pas plus que dans le contrat de souscription-indivision, observe le tribunal dans sa décision, rendue le 10 juillet dernier et consultée par ActuaLitté.

Il remarque que le conseiller en investissement financier, cependant, ne pouvait être pleinement conscient du risque de surévaluation des œuvres acquises, étant donné la réputation d'Aristophil en 2009 et en 2014. Avant le scandale financier, la société revendiquait un chiffre d'affaires conséquent, avait ouvert un musée à Paris, publiait des ouvrages en collaboration avec Gallimard... Elle jouissait ainsi d'une « image de sérieux » indéniable. Toutefois, l'absence de régulation des produits Aristophil par l'Autorité des marchés financiers (AMF) aurait dû être signalée à ses clients.

Plus encore, souligne le tribunal, « le mécanisme de la promesse de rachat, élément clé de l'investissement réalisé, nécessitait d'être clairement expliqué aux investisseurs, ceux-ci ne disposant d'aucune compétence particulière en la matière ». Cette promesse de rachat assurait aux investisseurs que leurs parts seraient rachetées, à l'issue d'une période de 5 années : or, la société Aristophil s'était ménagé la possibilité de renoncer à cette option.

Enfin, une fiche de préconisation, remplie par l'investisseur en compagnie du conseiller du cabinet Arènes Finance en avril 2009, fait état d'un niveau de risque « faible » pour le placement conseillé... Pour la justice, il s'avère donc que « la société Arènes Finance n'a pas donné aux époux [...] toutes les informations nécessaires, lors du premier investissement souscrit en 2009, et les a induit en erreur sur la nature des engagements de la société Aristophil à leur égard ».

« Il en est de même s'agissant de l'investissement souscrit en 2014 », ajoute le tribunal judiciaire d'Angers : à ses yeux, Arènes Finance a manqué à « son obligation d'information ». La société a ainsi causé aux investisseurs « une perte de chance de ne pas souscrire à ces placements », générant un préjudice de 690.104,68 €.

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À cette somme, le tribunal retire toutefois 265.300 € de plus-value réalisée à la suite du premier investissement, et 45.441 € de gain fiscal. Quant à la perte de chance, elle est évaluée à 30 % du montant de l'investissement nominal effectué. Arènes Finance devra ainsi verser 113.809 € au titre de la perte de chance de ne pas subir de préjudice matériel. La perte de chance de ne pas subir de préjudice moral, elle, débouche sur une réparation financière de 600 €, en considérant notamment « le capital important » des époux investisseurs.

L'assureur d'Arènes Finance, MMA IARD, a été tenu de garantir l'ensemble des postes de préjudice retenus contre l'assuré. CNA, à l'inverse, a été écartée de la procédure.

Nous avons contacté Me Dimitri Pincent, avocat de la demanderesse, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Me Thierry Boisnard, qui assurait la défense d'Arènes Finance, n'a pas donné suite.

Photographie : Une montgolfière siglée Aristophil lors du festival international de ballons à air chaud de Château d'Oex, en Suisse, en 2006 (illustration, Daniel, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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