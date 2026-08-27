Un quart de siècle après Donnie Darko, un livre lui donne une suite

Réalisateur très rare, l'Américain Richard Kelly s'est fait largement connaitre avec Donnie Darko, sorti en salles en 2001 et rapidement auréolé du statut de « film culte ». Cryptique et complexe, le long-métrage a fait l'objet de rumeurs concernant une éventuelle suite, signée par Kelly lui-même : cette fois, l'annonce est bien réelle. Mais pas pour un film...
Le 27/08/2026 à 11:35 par Antoine Oury
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27/08/2026 à 11:35
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Précédé par son fameux lapin à la silhouette effrayante, Donnie Darko a marqué le cinéma américain indépendant des années 2000, en révélant au passage un acteur promis à un brillant avenir, Jake Gyllenhaal.
Middlesex, Virginie, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre.
Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal. Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde est proche…
– Le synopsis de Donnie Darko
Richard Kelly, alors âgé de 25 ans et avec seulement quelques courts-métrages derrière lui, devient une figure prometteuse du 7e art, outre-Atlantique. Il restera néanmoins très rare derrière la caméra, en réalisant seulement deux autres films. Southland Tales (2006), tout aussi culte et un peu maudit, puis The Box, en 2009. Et, depuis, plus rien.
Donnie Darko a déjà eu droit à sa suite, intitulée Donnie Darko 2 : L'Héritage du sang (2009), réalisée par Chris Fisher. Particulièrement mal reçue par le public, elle a également été désavouée par Richard Kelly, qui soulignait à l'envi n'avoir rien à voir avec cette production...
Les retours, de Donnie Darko et de Richard Kelly, constituent donc un événement considérable. Et celui-ci prendra place dans les librairies plutôt qu'au sein des salles obscures, puisque le film de 2001 trouvera une suite avec The Philosophy of Time Travel, un roman signé par le réalisateur et scénariste.
Variety révèle que le pavé de 600 pages — le manuscrit original de Kelly en comptait 800 — reprendra le récit juste après la fin du long-métrage original [attention aux détails de l'intrigue qui pourraient suivre, NdR]. L'auteur a travaillé sur sa rédaction pendant une décennie, avant de le confier à Range Literary Publishing, une filiale de Range Media Partners, à la fois société de production et agence.
Le roman est raconté à travers de multiples sources narratives, comme des lettres, des rapports et autres comptes-rendus, précise l'éditeur, afin de lever le voile sur ce qui est véritablement arrivé au jeune Donnie Darko. Comme d'habitude, avec Kelly, les lecteurs risquent fort de se faire quelques nœuds au cerveau...
Auprès de Variety, Richard Kelly assure que cette suite littéraire tant attendue n'est qu'un nouveau départ. Il compte en effet changer ce récit en un film d'animation, avant de poursuivre avec un film en prise de vues réelles, qui reprendrait l'histoire, 28 ans plus tard. « Je suis resté en contact avec l'ensemble du casting, depuis toutes ces années », assure-t-il, espérant que les acteurs et actrices l'accompagneront dans ce projet.
À LIRE - Inédit, Pléiade, essais : Michel Foucault au cœur de 2026
« C'est quelque chose de grandiose, d'imposant et de totalement retors que je dois en quelque sorte dompter », détaille l'auteur et réalisateur. « Mais, à mon avis, c'est ce que je dois faire. Tout simplement parce que ce film fascine des spectateurs depuis des années. Je me suis donc lancé dans cette construction gigantesque, en essayant de m'y retrouver et en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un défi immense. »
Kelly avait déjà fait paraitre un livre sur Donnie Darko, avec The Donnie Darko Book (Faber, 2003), qui se présentait plutôt comme une sorte de making-of écrit du long-métrage. The Philosophy of Time Travel doit paraitre le 15 décembre prochain en version originale.
Cette suite littéraire à un film culte n'est pas sans rappeler Heat 2, roman signé par le réalisateur Michael Mann lui-même et qui se présentait comme un préquel à son long-métrage sorti en 1995 (paru en France chez HarperCollins dans une traduction d'Axelle Demoulin et Nicolas Ancion). A priori, le récit serait en cours d'adaptation par Mann, avec Leonardo DiCaprio, Christian Bale et Jason Clarke au casting.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.
24/08/2026, 11:03
Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.
24/08/2026, 09:44
Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.
22/08/2026, 18:18
Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.
22/08/2026, 14:45
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.
22/08/2026, 10:23
La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.
21/08/2026, 17:44
Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.
21/08/2026, 11:04
Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.
21/08/2026, 09:28
Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.
21/08/2026, 08:30
De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.
20/08/2026, 16:44
Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.
20/08/2026, 13:29
Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.
20/08/2026, 11:26
La Russie n'en est plus à une précaution près quand il s’agit de mettre un livre en rayon, ou de l'en exfiltrer. Après les marquages, retraits et risques d’amende, le ministère du Numérique envisage de donner un statut d’État au centre d’expertise de l’Union russe du livre. Officiellement, il s’agit d’harmoniser l’application du droit. Pour les libraires, une autre question se pose déjà : qui paiera pour vérifier des dizaines de milliers de références ?
20/08/2026, 11:25
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