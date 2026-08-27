Un quart de siècle après Donnie Darko, un livre lui donne une suite

Précédé par son fameux lapin à la silhouette effrayante, Donnie Darko a marqué le cinéma américain indépendant des années 2000, en révélant au passage un acteur promis à un brillant avenir, Jake Gyllenhaal.

Middlesex, Virginie, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre. Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui être fatal. Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde est proche… – Le synopsis de Donnie Darko

Richard Kelly, alors âgé de 25 ans et avec seulement quelques courts-métrages derrière lui, devient une figure prometteuse du 7e art, outre-Atlantique. Il restera néanmoins très rare derrière la caméra, en réalisant seulement deux autres films. Southland Tales (2006), tout aussi culte et un peu maudit, puis The Box, en 2009. Et, depuis, plus rien.

Donnie Darko a déjà eu droit à sa suite, intitulée Donnie Darko 2 : L'Héritage du sang (2009), réalisée par Chris Fisher. Particulièrement mal reçue par le public, elle a également été désavouée par Richard Kelly, qui soulignait à l'envi n'avoir rien à voir avec cette production...

Les retours, de Donnie Darko et de Richard Kelly, constituent donc un événement considérable. Et celui-ci prendra place dans les librairies plutôt qu'au sein des salles obscures, puisque le film de 2001 trouvera une suite avec The Philosophy of Time Travel, un roman signé par le réalisateur et scénariste.

Variety révèle que le pavé de 600 pages — le manuscrit original de Kelly en comptait 800 — reprendra le récit juste après la fin du long-métrage original [attention aux détails de l'intrigue qui pourraient suivre, NdR]. L'auteur a travaillé sur sa rédaction pendant une décennie, avant de le confier à Range Literary Publishing, une filiale de Range Media Partners, à la fois société de production et agence.

Le roman est raconté à travers de multiples sources narratives, comme des lettres, des rapports et autres comptes-rendus, précise l'éditeur, afin de lever le voile sur ce qui est véritablement arrivé au jeune Donnie Darko. Comme d'habitude, avec Kelly, les lecteurs risquent fort de se faire quelques nœuds au cerveau...

Auprès de Variety, Richard Kelly assure que cette suite littéraire tant attendue n'est qu'un nouveau départ. Il compte en effet changer ce récit en un film d'animation, avant de poursuivre avec un film en prise de vues réelles, qui reprendrait l'histoire, 28 ans plus tard. « Je suis resté en contact avec l'ensemble du casting, depuis toutes ces années », assure-t-il, espérant que les acteurs et actrices l'accompagneront dans ce projet.

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« C'est quelque chose de grandiose, d'imposant et de totalement retors que je dois en quelque sorte dompter », détaille l'auteur et réalisateur. « Mais, à mon avis, c'est ce que je dois faire. Tout simplement parce que ce film fascine des spectateurs depuis des années. Je me suis donc lancé dans cette construction gigantesque, en essayant de m'y retrouver et en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un défi immense. »

Kelly avait déjà fait paraitre un livre sur Donnie Darko, avec The Donnie Darko Book (Faber, 2003), qui se présentait plutôt comme une sorte de making-of écrit du long-métrage. The Philosophy of Time Travel doit paraitre le 15 décembre prochain en version originale.

Cette suite littéraire à un film culte n'est pas sans rappeler Heat 2, roman signé par le réalisateur Michael Mann lui-même et qui se présentait comme un préquel à son long-métrage sorti en 1995 (paru en France chez HarperCollins dans une traduction d'Axelle Demoulin et Nicolas Ancion). A priori, le récit serait en cours d'adaptation par Mann, avec Leonardo DiCaprio, Christian Bale et Jason Clarke au casting.

Par Antoine Oury

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