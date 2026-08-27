Vocabulaire : parler des énergies renouvelables sans brasser du vent

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Elle publie au Journal officiel de ce 27 août une liste de termes, expressions et définitions relatifs au domaine des énergies renouvelables, et plus particulièrement des systèmes éoliens.

On y croise la fameuse « éolienne posée en mer » (plutôt que fixed offshore wind turbine ou installed offshore wind turbine), « supportée par une structure fixe reposant au fond de la mer et reliée par des câbles à une sous-station électrique ou par des hydrogénoducs sous-marins à un réseau terrestre d'hydrogène ».

Cette installation repose sur une « jaquette » (à la place de jacket foundation), un « monopieu » (préférable à monopile foundation) ou une « structure gravitaire » (plutôt que gravity-based structure).

Autre type d'éolienne, celle à « axe horizontal » (horizontal axis wind turbine), « dont l'axe de rotation est horizontal et orientable en fonction de la direction du vent », précise la CELF dans sa publication.

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Outre les technologies basées sur le vent, la liste mentionne l'« électrolyseur en mer » et le « parc photovoltaïque sur l'eau ». Cette dernière expression désignant un ensemble « d'unités photovoltaïques installées sur une plateforme qui flotte sur un plan d'eau ou qui est supportée par une structure fixe reposant sur le fond de l'eau ».

La liste complète des termes et expressions est disponible ci-dessous ou, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

Photographie : illustration, mmatsuura, CC0 1.0

Par Antoine Oury

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