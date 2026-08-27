Sur Netflix, One Piece en Lego, pièces par pièces

Simplement intitulé Lego One Piece, cet événement en deux parties s'inspire de la série en prise de vues réelles de Netflix, en production depuis 2023, qui était elle-même tirée du manga d'Eiichirō Oda. Les films d'animation raconteront à nouveau les événements des deux saisons de la série, mais remaniés, par la voix d'Usopp, un des membres de l'équipage de Luffy.

Le ton légèrement décalé et quelque peu « meta » des productions Lego devrait donc être au rendez-vous de cette nouvelle production autour de One Piece, un des mangas les plus durables du genre et parmi les plus vendus au monde.

La collaboration entre Lego et Netflix avait bien sûr commencé avec la diffusion de la série en prise de vues réelles : plusieurs boites de construction avaient alors été commercialisées par la multinationale du plastique. L'événement en deux parties, pour sa part, est produit par Atomic Cartoons, tandis que Tom Hyndman supervise et signe le scénario.

Par Antoine Oury

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