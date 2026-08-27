Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter

À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.
Le 27/08/2026 à 09:02 par Dépêche
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27/08/2026 à 09:02
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Nous aussi, Anne Godard (Actes Sud)
JE, Lilia Hassaine (Gallimard)
L’Inconnue du quai de Javel, Philippe Jaenada (Flammarion)
Paradisi Gloria, Élise Lespade (Le Cercle ouvert)
C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien (Grasset)
À voix haute, Polina Panassenko (L’Olivier)
De l’autre côté du lac, Sylvain Prudhomme (Minuit)
Les Lieux souterrains, Gustavo Faverón Patriau (Christian Bourgois), traduit de l’espagnol (Pérou) par Robert Amutio
La couleur qui vous plaira, Souvankham Thammavongsa (La Croisée), traduit de l’anglais (Canada) par Nathalie Bru
Les Noms de Feliza, Juan Gabriel Vásquez (Seuil), traduit de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon
À LIRE - 5 titres finalistes pour le 25e Prix du Roman Fnac
Le jury à l'origine de cette sélection réunit Ilana Moryoussef, journaliste chargée de l’actualité littéraire au sein du service Culture & Écrans de France Inter ; Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction de France Inter, cheffe du service Culture & Écrans ; Perrine Malinge, programmatrice de La Grande Matinale et de Totémic sur France Inter ; Laurent Goumarre, producteur de Rien ne s’oppose à la nuit et de La Librairie francophone sur France Inter ; Philippe Lefébure, producteur d’Interception sur France Inter, et Anne-Julie Bémont, déléguée des éditions écrites de Radio France.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 20/08/2026
256 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 12/08/2026
528 pages
Flammarion
23,00 €
Paru le 20/08/2026
784 pages
Editions de l'Observatoire
24,90 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 21/08/2026
272 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Paru le 27/08/2026
288 pages
Les Editions de Minuit
22,00 €
Paru le 27/08/2026
692 pages
Christian Bourgois Editeur
29,00 €
Paru le 20/08/2026
180 pages
Delcourt
22,00 €
Paru le 21/08/2026
300 pages
Seuil
23,50 €
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