Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter

Les 10 coups de cœur de la rentrée de France Inter

Nous aussi, Anne Godard (Actes Sud)

JE, Lilia Hassaine (Gallimard)

L’Inconnue du quai de Javel, Philippe Jaenada (Flammarion)

Paradisi Gloria, Élise Lespade (Le Cercle ouvert)

C’était ça ou mourir, Thélyson Orélien (Grasset)

À voix haute, Polina Panassenko (L’Olivier)

De l’autre côté du lac, Sylvain Prudhomme (Minuit)

Les Lieux souterrains, Gustavo Faverón Patriau (Christian Bourgois), traduit de l’espagnol (Pérou) par Robert Amutio

La couleur qui vous plaira, Souvankham Thammavongsa (La Croisée), traduit de l’anglais (Canada) par Nathalie Bru

Les Noms de Feliza, Juan Gabriel Vásquez (Seuil), traduit de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon

À LIRE - 5 titres finalistes pour le 25e Prix du Roman Fnac

Le jury à l'origine de cette sélection réunit Ilana Moryoussef, journaliste chargée de l’actualité littéraire au sein du service Culture & Écrans de France Inter ; Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction de France Inter, cheffe du service Culture & Écrans ; Perrine Malinge, programmatrice de La Grande Matinale et de Totémic sur France Inter ; Laurent Goumarre, producteur de Rien ne s’oppose à la nuit et de La Librairie francophone sur France Inter ; Philippe Lefébure, producteur d’Interception sur France Inter, et Anne-Julie Bémont, déléguée des éditions écrites de Radio France.

Par Dépêche

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