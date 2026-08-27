5 titres finalistes pour le 25e Prix du Roman Fnac

Les ouvrages finalistes du Prix du Roman Fnac 2026

Ne cherche pas le chaos, Marion Brunet, Albin Michel

Ce qui se joue, Caroline Hinault, Éditions du Rouergue

Ici, maintenant, Tom Newlands, Éditions Métailié (trad. Marguerite Capelle & Anatole Pons-Reumaux)

Ce qui dort sous le camélia, Claudie O. Wetterwald, Éditions du Gros Caillou

C'était ça ou mourir, Thélyson Orélien, Éditions Grasset & Fasquelle

Les jurés du 25e Prix du Roman Fnac ont retenu ces 5 romans finalistes, un choix qui « reflète l’enthousiasme des 400 libraires Fnac et les 400 lecteurs adhérents composant le jury pour ces ouvrages », précise la chaine de grandes surfaces culturelles. La sélection initiale comprenait 30 romans de la rentrée littéraire.

« À travers la force de la résilience, l’effondrement des certitudes et la puissance de la littérature, ces cinq textes interrogent, chacun à leur manière, le rapport des hommes et des femmes à leur société, mais aussi à leur devoir de mémoire », ajoute l'enseigne.

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Ces 5 finalistes seront d'ores et déjà mis en avant dans les magasins Fnac, avant le dévoilement du nom du ou de la lauréate, le 21 septembre prochain.

L'année dernière, le Prix du Roman Fnac avait salué John Boyne pour son roman Les éléments (trad. Sophie Aslanides, JC Lattès).

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Par Dépêche

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