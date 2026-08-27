5 titres finalistes pour le 25e Prix du Roman Fnac

Ils étaient 30, ils ne sont plus que 5 aujourd'hui : telle est l'impitoyable loi des prix littéraires de la rentrée. Le 25e Prix du Roman Fnac récompensera l'un des ouvrages de sa sélection finale, lequel bénéficiera d'une belle mise en avant. Verdict le 21 septembre.
Le 27/08/2026 à 08:52 par Dépêche
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Publié le :
27/08/2026 à 08:52
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Ne cherche pas le chaos, Marion Brunet, Albin Michel
Ce qui se joue, Caroline Hinault, Éditions du Rouergue
Ici, maintenant, Tom Newlands, Éditions Métailié (trad. Marguerite Capelle & Anatole Pons-Reumaux)
Ce qui dort sous le camélia, Claudie O. Wetterwald, Éditions du Gros Caillou
C'était ça ou mourir, Thélyson Orélien, Éditions Grasset & Fasquelle
Les jurés du 25e Prix du Roman Fnac ont retenu ces 5 romans finalistes, un choix qui « reflète l’enthousiasme des 400 libraires Fnac et les 400 lecteurs adhérents composant le jury pour ces ouvrages », précise la chaine de grandes surfaces culturelles. La sélection initiale comprenait 30 romans de la rentrée littéraire.
« À travers la force de la résilience, l’effondrement des certitudes et la puissance de la littérature, ces cinq textes interrogent, chacun à leur manière, le rapport des hommes et des femmes à leur société, mais aussi à leur devoir de mémoire », ajoute l'enseigne.
À LIRE - Prix Roman News et Roman Graphique News : les sélections
Ces 5 finalistes seront d'ores et déjà mis en avant dans les magasins Fnac, avant le dévoilement du nom du ou de la lauréate, le 21 septembre prochain.
L'année dernière, le Prix du Roman Fnac avait salué John Boyne pour son roman Les éléments (trad. Sophie Aslanides, JC Lattès).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
304 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 19/08/2026
416 pages
Editions du Rouergue
23,00 €
Paru le 21/08/2026
366 pages
Editions Métailié
23,00 €
Paru le 27/08/2026
464 pages
Les Editions du Gros caillou
21,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
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