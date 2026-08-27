Après sa mort, Dolly Parton laisse une bibliothèque aux 330 millions de livres

Le monde connaissait « Jolene », « 9 to 5 » ou « I Will Always Love You ». Des millions d’enfants, eux, connaissaient surtout ce paquet arrivant à leur nom dans la boîte aux lettres. Dolly Parton est morte au Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, entourée de ses proches, selon son attaché de presse Marcel Pariseau. Aucun type de cancer n’a été précisé.

Pour le secteur du livre, un autre chiffre raconte une partie de son parcours. Le 26 août, l’Associated Press rapporte que plus de 330 millions d’ouvrages ont été adressés à des enfants aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en République d’Irlande depuis la création de l’Imagination Library.

Le dernier pointage publié directement par l’organisation, le 29 juin, faisait état de plus de 325 millions d’exemplaires et de plus de 3,5 millions d’envois mensuels. Une progression qui rend le nouveau total cohérent, tout en distinguant bien les deux sources.

Un livre dans la boîte aux lettres

L’histoire commence en 1995 dans le comté de Sevier, dans l’est du Tennessee, où Dolly Parton avait grandi. Elle a toujours rattaché la naissance du projet à son père, Robert Lee Parton Sr., qui ne savait ni lire ni écrire. La chanteuse expliquait s’être souvent demandé ce qu’un homme qu’elle décrivait comme très intelligent aurait pu accomplir s’il avait bénéficié d’une instruction différente.

L’idée tient presque de l’évidence : plutôt que d’attendre que les familles viennent jusqu’aux livres, les livres viendraient jusqu’à elles. Chaque enfant inscrit dans une zone couverte reçoit ainsi, de la naissance jusqu’à ses cinq ans, un titre adapté à son âge, adressé personnellement à son domicile et sans frais pour sa famille. L’accès n’est pas soumis aux revenus, mais suppose qu’un partenaire local ait déployé le dispositif sur le territoire concerné.

Ce détail change tout. L’Imagination Library n’est pas une opération ponctuelle de don, mais une infrastructure combinant sélection éditoriale, achats en gros, impression, gestion des inscriptions et expéditions. La Dollywood Foundation fournit le système central et coordonne une partie de cette mécanique, tandis que collectivités, associations et autres partenaires locaux participent au financement selon les territoires.

Nous évoquions déjà son déploiement à San Francisco en septembre 2025 : la Californie avait alors mis en place un partage des coûts entre l’État et les acteurs locaux. Le modèle varie donc d’une implantation à l’autre, mais repose sur le même principe : fabriquer et acheminer un album chaque mois jusqu’au domicile de l’enfant.

Penguin Random House dans la bibliothèque

Pour les éditeurs, l’échelle de l’opération n’a rien d’anecdotique. Aux États-Unis, tous les ouvrages proposés par l’Imagination Library sont publiés par Penguin Random House, confirme actuellement l’organisation. Un comité réunissant des spécialistes de la petite enfance examine chaque année des centaines de titres avant de constituer les sélections par tranche d’âge. Les manuscrits non sollicités, les ouvrages autoédités ou ceux provenant d’autres groupes ne peuvent y être directement proposés.

La situation est comparable au Canada, où le site du programme précise que les ouvrages sont publiés exclusivement par Penguin Random House, avec plusieurs maisons partenaires sous licence. La sélection 2026 montre néanmoins combien les catalogues sont travaillés localement : auteurs et illustrateurs canadiens y occupent une place identifiée et plusieurs titres sont signés par des créateurs autochtones. Au Royaume-Uni, tous les albums de la liste 2026 sont publiés par Penguin Random House UK et choisis pour correspondre au lectorat britannique.

À LIRE - Suprémacisme : les livres de Dolly, trop “blancs” pour être honnêtes...

Même le premier paquet change suivant les frontières. Aux États-Unis et au Canada, l’enfant entre dans le dispositif avec The Little Engine That Could. Au Royaume-Uni, ce rôle revient à The Tale of Peter Rabbit. La liste évolue ensuite avec l’âge, jusqu’au dernier envoi au moment des cinq ans. Plus qu’une bibliothèque universelle reproduite à l’identique, l’ensemble fonctionne donc comme plusieurs catalogues nationaux articulés autour d’une même mécanique.

Après Dolly, pas de point final

Reste la question devenue inévitable depuis le 25 août : que devient un ensemble construit pendant 30 ans autour d’une personnalité aussi identifiable que Dolly Parton ?

La réponse de la Dollywood Foundation est, pour l’heure, sans ambiguïté. Son président, Jeff Conyers, assure que l’organisation a préparé la succession et que la mission sera poursuivie « pour les générations à venir ». La structure indique également avoir travaillé en amont à assurer sa continuité et entend désormais développer l’héritage reçu de sa fondatrice plutôt que simplement le préserver.

La famille de Dolly Parton a elle-même donné une indication assez nette sur la place qu’occupait l’Imagination Library parmi ses engagements : elle a demandé qu’en lieu et place de fleurs, les personnes souhaitant lui rendre hommage adressent leurs dons au dispositif de lecture. L’Associated Press rappelle à cette occasion une phrase de la chanteuse : l’Imagination Library comptait pour elle « autant, sinon davantage, que presque tout ce que j’ai fait ».

Crédits photo : Imagination Library

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com