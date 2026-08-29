Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

C’est peut-être là que se trouve la clé de son succès. Moins dans BookTok, les ventes ou les adaptations que dans une mécanique simple : pourquoi ses romans se referment-ils si mal ?

Trois livres permettent de la démonter : La Femme de ménage, traduit par Karine Forestier, La Psy, également traduit par Karine Forestier, et La Prof, toujours dans une traduction de Karine Forestier. Et quatre œuvres plus anciennes éclairent certains de ses ressorts : Derrière les portes, de B. A. Paris, traduit par Luc Rigoureau ; Les Apparences, de Gillian Flynn, traduit par Héloïse Esquié ; Le Masque de l’araignée, de James Patterson, traduit par Jeanine Parot ; et, plus inattendu, Confessions d’une accro du shopping, de Sophie Kinsella, traduit par Isabelle Vassart.

Pas pour dresser une liste d’influences. McFadden cite Paris et Flynn parmi ses lectures favorites, revendique plus directement Kinsella dans sa manière d’écrire à la première personne et, pour Patterson, la comparaison tient à la mécanique, pas à une filiation établie.

La maison où tout est déjà faux

La Femme de ménage part de presque rien. Millie a besoin d’un emploi. Nina Winchester lui en propose un. Une grande maison, un couple fortuné, une enfant, une chambre sous les combles : les positions semblent immédiatement lisibles.

Et c’est précisément le piège : McFadden ne se contente pas de cacher des informations. Elle pousse le lecteur à classer trop vite les personnages. L’un semble fiable, l’autre instable ; l’un paraît souffrir, l’autre infliger. La tension naît moins du secret lui-même que de l’erreur d’interprétation.

C’est là que B. A. Paris devient intéressante. Dans Derrière les portes, publié en français dans une traduction de Luc Rigoureau, une maison parfaite dissimule déjà une réalité conjugale tout autre. Le rapprochement serait banal s’il s’arrêtait au couple modèle et au foyer menaçant. La différence est ailleurs : Paris travaille surtout l’enfermement ; McFadden ajoute un jeu beaucoup plus frontal avec la perception.

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On ne découvre pas seulement ce qui se cache derrière une porte. On comprend qu’on s’était trompé sur ceux qui se trouvaient de chaque côté. Ainsi, le twist ne révèle pas : il reprogramme

C’est ici que Gillian Flynn compte davantage que le simple mot « twist ». Dans Les Apparences, traduit par Héloïse Esquié, une information déjà connue peut changer brutalement de sens. Le lecteur n’a pas nécessairement été trompé par le texte ; il a construit la mauvaise histoire avec des éléments exacts.

McFadden exploite à fond cette requalification rétroactive. La Psy en donne un exemple particulièrement net. Une maison isolée, une psychiatre disparue, des enregistrements retrouvés : chaque nouvelle pièce du puzzle ne fait pas qu’ajouter une information. Elle déplace la valeur de celles qui précèdent.

Chez Flynn, ce procédé épaissit surtout l’ambiguïté des personnages et du couple. Chez McFadden, il sert plus directement à relancer la partie : qui ment ? qui savait ? qui manipule ? Le twist ne clôt pas vraiment. Il réinitialise la lecture.

Couper avant que l’énergie retombe

C’est ici que James Patterson devient moins incongru qu’il n’y paraît. Aucune influence directe n’est établie. Mais leurs déclarations sur la construction du récit font apparaître une même recherche de resserrement : chapitres courts, scènes tendues vers l’action, descriptions limitées, priorité au mouvement. Patterson a largement théorisé cette écriture où l’on enlève tout ce qui ralentit.

Le Masque de l’araignée, traduit par Jeanine Parot, marque chez lui un moment important dans cette méthode : Patterson a raconté avoir compris, en l’écrivant, que le squelette d’un roman n’avait pas forcément besoin d’être recouvert d’une épaisse couche de développement.

Chez McFadden, le même souci de compression apparaît dans ses propres déclarations sur le plotting, le resserrement de ses premiers jets et la nécessité de construire autour du retournement. Le rapprochement tient donc moins au style qu’à une philosophie : une scène doit avancer ou disparaître.

La vraie question n’est alors plus de savoir combien de péripéties McFadden accumule, mais combien de temps elle laisse passer entre deux stimuli narratifs. Une anomalie, une réponse partielle, une menace, une nouvelle information. Toujours quelque chose juste avant l’arrêt. Le page-turner ne consiste peut-être pas à produire davantage d’événements. Il consiste à réduire la distance entre eux.

Sophie Kinsella, là où on ne l’attend pas

La surprise vient pourtant d’un autre rayon de librairie. McFadden a expliqué avoir adopté la première personne au présent après avoir beaucoup lu Sophie Kinsella. Elle appréciait l’immédiateté de cette narration et la facilité avec laquelle elle permet d’introduire de l’humour.

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Cette filiation éclaire immédiatement Millie. Les situations sont sombres, parfois très violentes, mais la voix reste rapide, familière, mobile. Millie observe, juge, rationalise. Le lecteur vit dans sa tête sans pour autant tout savoir d’elle.

Dans Confessions d’une accro du shopping, traduit par Isabelle Vassart, Becky Bloomwood fonctionne déjà ainsi : pensée immédiate, justification permanente, petite fiction intérieure, humour né du décalage entre la réalité et ce qu’elle veut bien en faire.

Transposé dans un thriller, le procédé devient redoutable, car la proximité produit de la confiance, mais pas de la transparence. C’est là que la mécanique de McFadden devient particulièrement efficace : emprunter à la comédie populaire une relation très directe avec le lecteur, puis utiliser cette proximité au service de la rétention d’information.

Une littérature de la compression

La Prof, traduit par Karine Forestier, permet de vérifier que La Femme de ménage n’est pas une exception. Là encore, plusieurs récits concurrents entourent un personnage : ce que les autres disent de lui, ce qu’il cache, ce que le lecteur en conclut.

Une constante apparaît alors. Chez McFadden, le suspense naît souvent de l’écart entre ce qui s’est produit, ce qu’un personnage en raconte et ce que le lecteur en déduit. Son écriture semble moins accumuler les influences que compresser des techniques déjà éprouvées.

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Du domestic thriller, elle garde la maison dangereuse. De Flynn, la vérité réversible. De Patterson, la propulsion. De Kinsella, l’immédiateté de la voix. Puis elle taille. Moins de description entre deux actions, peu de place laissée aux détours qui ne servent pas directement la progression, des chapitres refermés avant que la tension ne retombe, des informations conçues pour pouvoir changer de valeur en cours de route.

McFadden cherche avant tout à réduire les frottements. Faire entrer le lecteur. Lui donner une interprétation. La fragiliser. Révéler. Puis relancer avant qu’il referme le livre.

McFadden n’a probablement inventé aucune de ces pièces séparément. Sa singularité tient peut-être à leur assemblage et, surtout, à tout ce qu’elle retire autour. On tourne la page parce qu’une petite question vient d’être posée. Puis une autre. Freida McFadden ne réinvente clairement pas le page-turner, puisant dans les artifices et ruses de nombreuses autres plumes avant la sienne.

Simplement, elle en sabote les freins. Et avec plus de 9 millions d'exemplaires vendus, nombreux sont les lectrices et les lecteurs à avoir pris le mur de plein fouet...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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