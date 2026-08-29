Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Incroyable, premier envoi depuis 9 mois, le temps d’une gestation humaine (c’est drôle car je suis moi-même actuellement en train de produire un autre être humain, cela va m’ouvrir tout un nouveau champ de possibles dans les rayons jeunesse des librairies) (non pas que je n’y allais jamais avant mais cette fois-ci ce sera pour une bonne raison) (non pas que je n’avais pas de bonne raison avant, la littérature jeunesse est si belle et je pense qu’on gagnerait à s’y pencher beaucoup plus) (ça vous manquait les parenthèses infinies ou pas, bon après n’est pas Jaenada qui veut, oups).

Bref, si on écarte le miracle de la vie qui nous est tombé dessus, cette année a commencé de façon bien chaotique, entre nouveau job pas bien fun, perte brutale de notre petit chat et ces 3 derniers mois d’été terribles, bon.

On se réfugie comme on peut dans la lecture.

Et comme je ne fais jamais les choses à moitié (mais si, je veux duper qui avec mes sornettes, je suis la reine de l’abandon des choses à moitié), je me suis donné la mission depuis quelques mois de :

– Ranger/trier mes bibliothèques (ce qui a donné 3 vidéos YouTube d’1 h, c’est quand même invraisemblable)

– Tout simplement de : lire l’entièreté de ma pile à lire et de ne plus acheter de livres, idéalement avant l’arrivée de notre progéniture.

Sacré programme si vous voulez mon avis, cela représente à ce jour encore environ 80 livres (romans + essais). Assez surprise car je pensais vraiment en avoir plus (mais c’est déjà bien assez).

À ce « challenge » personnel, j’en ai ajouté un deuxième pour ce mois d’août : lire 100 pages par jour (toujours plus sur Canal+), pour notamment essayer au maximum de me passer du « doomscrolling » et de changer le « réflexe téléphone » en cas d’ennui et le remplacer par quelques pages (vous savez le moment où vous venez de mettre les pâtes à cuire et qu’il n’y a que 8 minutes à tirer).

J’entends que c’est moins pratique d’avoir un livre dans la poche à la place de son téléphone (et si c’est un grand format ?? Il me faut des plus grandes poches), mais j’essaie de m’y tenir au maximum. Je pense réussir à 60 % pour l’instant (les 100 pages : oui, le doomscrolling en attendant les pâtes beaucoup moins, on va pas se mentir)

Bref.

J’ai envie de revenir à quelque chose de plus classique sur cette infolettre, avec mes dernières lectures, etc. Car je suis ravie de me plonger dans des textes « oubliés » de ma bibliothèque, les livres là depuis leur sortie et qui ont eu le temps de devenir du « fonds » en librairie. Mes livres oubliés qui sont peut-être les vôtres aussi et qui méritent un petit retour sous les projecteurs (cela ne reste que mon avis)

Un coup d’œil sur mes 3 coups de cœur récents (présents aussi sur Instagram, désolée pour celles et ceux qui m’y suivent et ont déjà vu !)

– S’aimer dans la grande ville de Sang Young Park : Ce que j’aime avec les éditions La Croisée, c’est que ce sont toujours des romans qui t’emmènent sur plusieurs chemins. Je n’avais pas lu complètement le résumé (pas besoin, je fais toujours confiance), je savais grosso modo que j’allais lire « une romance queer à Séoul » et, bien sûr, c’est beaucoup plus que ça. C’est un roman qui parle d’amour, d’amour entre deux hommes, d’amour contrarié entre une mère et son fils, d’amour de soi, toujours plus difficile. Ce roman parle de maladie, de comment on l’emmène avec soi, de comment elle est toujours là, latente et présente, indubitablement. C’est un roman sur la Corée et la culture queer en Corée, c’est un roman qui apprend à être soi, le plus possible.

C’était magnifique, extrêmement doux mais aussi très violent sur notamment l’estime de soi, sur l’écriture et ce qui nous inspire quand on écrit, bref sur plein plein de choses aussi dures que douces.

C’est traduit par Kyungran Choi et Pierre Bisiou, publié initialement chez les incroyables des éditions La Croisée, en poche chez 10/18 je crois !

– Soundtrack d’Hideo Furukawa : Alors ça c’est une sacrée claque. Roman initialement publié au Japon en 2003 mais furieusement d’actualité, je préfère vous prévenir, si vous êtes en pleine écoanxiété après les 2 semaines atroces que nous venons de vivre, attendez peut-être un peu… Mais si vous avez besoin d’un boost de révolte, alors allez-y !

Soundtrack nous emmène sur une petite île au large du Japon sur laquelle vivent 2 enfants, Touta et Hitsujiko, rescapés de la furie des vagues. Après des années à vivre en autarcie, ils sont rapatriés sur le continent, puis séparés à Tokyo. C’est le long récit (750 pages !) de ces deux adolescents dans un Tokyo brûlant, en proie aux maladies tropicales et à la violence sociétale, qui vont se chercher et évoluer en parallèle. Touta grandit dans la violence brute, Hitsujiko quant à elle, fait passer sa rage et sa colère dans la danse.

Au-delà de cette fratrie de cœur, on y découvre d’autres personnages, dont Leni et son corbeau ❤️.

C’est un peu long et un peu lent, il faut bien le dire (attention lenteur/longueur ne veut pas dire ennui) mais c’est si bien écrit, si puissant, les personnages sont si complexes, les 200 dernières pages se lisent d’une traite car tout explose dans un artifice de révolte, de colère sociale, d’amour, non vraiment quelle merveilleuse lecture ❤️ J’en ai les larmes aux yeux à écrire ça.

C’est publié chez Picquier et traduit par Patrick Honnoré.

– Invasion, de Luke Rhinehart : Voilà ce qu’il se passe quand on ne lit pas attentivement un résumé : on laisse dormir dans sa bibliothèque un roman drôle, atypique, résolument politique et même complètement anarchiste. Je pensais bêtement que c’était un « livre de SF » comme il y en a mille autres, mais je n’avais pas fait le rapprochement avec l’auteur (je vous ai déjà parlé de mon amour de L’Homme-dé ou pas non vraiment sinon je peux hein non vraiment vous voulez pas ?!)

Bref ! Les Protéens (ou PP) ont débarqué, ce sont des ballons de plage poilus qui n’ont d’autre intérêt sur Terre que : complètement mettre le chaos. Mais un chaos digne de Robin des Bois, on emmerde les banques, les riches, le gouvernement américain dans son ensemble en fait. Et notre PP préféré, Louie, a la chance (ou l’intelligence) de tomber sur la famille Morton, Américains pas très fans du gouvernement non plus.

C’est un livre délicieux et qui prône le chaos pacifique, car les Protéens refusent d’utiliser les armes dont les humains se servent pour tuer d’autres humains. Un livre parfait pour la saison selon moi : vous allez rire ET en même temps vouloir contribuer à ce joyeux bordel. Ça monte en intensité doucement mais sûrement, non, vraiment, Rhinehart est un génie de la construction, quel immense plaisir de lire un roman états-unien qui exprime clairement son aversion pour son gouvernement. Il m’a fait du bien ce roman.

Merci aux Forges de Vulcain ❤️ et c’est traduit par le génial Francis Guévremont !

À très bientôt j’espère !

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Crédits photo : ninocare CC 0

Par Billet d'humeur d'une libraire

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