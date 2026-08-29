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#Librairie

Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

Le 29/08/2026 à 09:00 par Billet d'humeur d'une libraire

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Publié le :

29/08/2026 à 09:00

Billet d'humeur d'une libraire

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Incroyable, premier envoi depuis 9 mois, le temps d’une gestation humaine (c’est drôle car je suis moi-même actuellement en train de produire un autre être humain, cela va m’ouvrir tout un nouveau champ de possibles dans les rayons jeunesse des librairies) (non pas que je n’y allais jamais avant mais cette fois-ci ce sera pour une bonne raison) (non pas que je n’avais pas de bonne raison avant, la littérature jeunesse est si belle et je pense qu’on gagnerait à s’y pencher beaucoup plus) (ça vous manquait les parenthèses infinies ou pas, bon après n’est pas Jaenada qui veut, oups).

Bref, si on écarte le miracle de la vie qui nous est tombé dessus, cette année a commencé de façon bien chaotique, entre nouveau job pas bien fun, perte brutale de notre petit chat et ces 3 derniers mois d’été terribles, bon.

On se réfugie comme on peut dans la lecture.

Et comme je ne fais jamais les choses à moitié (mais si, je veux duper qui avec mes sornettes, je suis la reine de l’abandon des choses à moitié), je me suis donné la mission depuis quelques mois de :

– Ranger/trier mes bibliothèques (ce qui a donné 3 vidéos YouTube d’1 h, c’est quand même invraisemblable)

– Tout simplement de : lire l’entièreté de ma pile à lire et de ne plus acheter de livres, idéalement avant l’arrivée de notre progéniture.

Sacré programme si vous voulez mon avis, cela représente à ce jour encore environ 80 livres (romans + essais). Assez surprise car je pensais vraiment en avoir plus (mais c’est déjà bien assez).

À ce « challenge » personnel, j’en ai ajouté un deuxième pour ce mois d’août : lire 100 pages par jour (toujours plus sur Canal+), pour notamment essayer au maximum de me passer du « doomscrolling » et de changer le « réflexe téléphone » en cas d’ennui et le remplacer par quelques pages (vous savez le moment où vous venez de mettre les pâtes à cuire et qu’il n’y a que 8 minutes à tirer).

J’entends que c’est moins pratique d’avoir un livre dans la poche à la place de son téléphone (et si c’est un grand format ?? Il me faut des plus grandes poches), mais j’essaie de m’y tenir au maximum. Je pense réussir à 60 % pour l’instant (les 100 pages : oui, le doomscrolling en attendant les pâtes beaucoup moins, on va pas se mentir)

Bref.

J’ai envie de revenir à quelque chose de plus classique sur cette infolettre, avec mes dernières lectures, etc. Car je suis ravie de me plonger dans des textes « oubliés » de ma bibliothèque, les livres là depuis leur sortie et qui ont eu le temps de devenir du « fonds » en librairie. Mes livres oubliés qui sont peut-être les vôtres aussi et qui méritent un petit retour sous les projecteurs (cela ne reste que mon avis)

Un coup d’œil sur mes 3 coups de cœur récents (présents aussi sur Instagram, désolée pour celles et ceux qui m’y suivent et ont déjà vu !)

– S’aimer dans la grande ville de Sang Young Park : Ce que j’aime avec les éditions La Croisée, c’est que ce sont toujours des romans qui t’emmènent sur plusieurs chemins. Je n’avais pas lu complètement le résumé (pas besoin, je fais toujours confiance), je savais grosso modo que j’allais lire « une romance queer à Séoul » et, bien sûr, c’est beaucoup plus que ça. C’est un roman qui parle d’amour, d’amour entre deux hommes, d’amour contrarié entre une mère et son fils, d’amour de soi, toujours plus difficile. Ce roman parle de maladie, de comment on l’emmène avec soi, de comment elle est toujours là, latente et présente, indubitablement. C’est un roman sur la Corée et la culture queer en Corée, c’est un roman qui apprend à être soi, le plus possible.

C’était magnifique, extrêmement doux mais aussi très violent sur notamment l’estime de soi, sur l’écriture et ce qui nous inspire quand on écrit, bref sur plein plein de choses aussi dures que douces.

C’est traduit par Kyungran Choi et Pierre Bisiou, publié initialement chez les incroyables des éditions La Croisée, en poche chez 10/18 je crois !

Soundtrack d’Hideo Furukawa : Alors ça c’est une sacrée claque. Roman initialement publié au Japon en 2003 mais furieusement d’actualité, je préfère vous prévenir, si vous êtes en pleine écoanxiété après les 2 semaines atroces que nous venons de vivre, attendez peut-être un peu… Mais si vous avez besoin d’un boost de révolte, alors allez-y !

Soundtrack nous emmène sur une petite île au large du Japon sur laquelle vivent 2 enfants, Touta et Hitsujiko, rescapés de la furie des vagues. Après des années à vivre en autarcie, ils sont rapatriés sur le continent, puis séparés à Tokyo. C’est le long récit (750 pages !) de ces deux adolescents dans un Tokyo brûlant, en proie aux maladies tropicales et à la violence sociétale, qui vont se chercher et évoluer en parallèle. Touta grandit dans la violence brute, Hitsujiko quant à elle, fait passer sa rage et sa colère dans la danse.

Au-delà de cette fratrie de cœur, on y découvre d’autres personnages, dont Leni et son corbeau ❤️.

C’est un peu long et un peu lent, il faut bien le dire (attention lenteur/longueur ne veut pas dire ennui) mais c’est si bien écrit, si puissant, les personnages sont si complexes, les 200 dernières pages se lisent d’une traite car tout explose dans un artifice de révolte, de colère sociale, d’amour, non vraiment quelle merveilleuse lecture ❤️ J’en ai les larmes aux yeux à écrire ça.

C’est publié chez Picquier et traduit par Patrick Honnoré.

– Invasion, de Luke Rhinehart : Voilà ce qu’il se passe quand on ne lit pas attentivement un résumé : on laisse dormir dans sa bibliothèque un roman drôle, atypique, résolument politique et même complètement anarchiste. Je pensais bêtement que c’était un « livre de SF » comme il y en a mille autres, mais je n’avais pas fait le rapprochement avec l’auteur (je vous ai déjà parlé de mon amour de L’Homme-dé ou pas non vraiment sinon je peux hein non vraiment vous voulez pas ?!)

Bref ! Les Protéens (ou PP) ont débarqué, ce sont des ballons de plage poilus qui n’ont d’autre intérêt sur Terre que : complètement mettre le chaos. Mais un chaos digne de Robin des Bois, on emmerde les banques, les riches, le gouvernement américain dans son ensemble en fait. Et notre PP préféré, Louie, a la chance (ou l’intelligence) de tomber sur la famille Morton, Américains pas très fans du gouvernement non plus.

C’est un livre délicieux et qui prône le chaos pacifique, car les Protéens refusent d’utiliser les armes dont les humains se servent pour tuer d’autres humains. Un livre parfait pour la saison selon moi : vous allez rire ET en même temps vouloir contribuer à ce joyeux bordel. Ça monte en intensité doucement mais sûrement, non, vraiment, Rhinehart est un génie de la construction, quel immense plaisir de lire un roman états-unien qui exprime clairement son aversion pour son gouvernement. Il m’a fait du bien ce roman.

Merci aux Forges de Vulcain ❤️ et c’est traduit par le génial Francis Guévremont !

À très bientôt j’espère !

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Crédits photo : ninocare CC 0

 

 
 

Par Billet d'humeur d'une libraire
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Invasion

Luke Rhinehart trad. Francis Guévremont

Paru le 31/08/2018

530 pages

Aux Forges de Vulcain

22,00 €

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Soundtrack

Hideo Furukawa trad. Patrick Honnoré

Paru le 01/02/2018

720 pages

Philippe Picquier

13,00 €

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S'aimer dans la grande ville

Sang Young Park trad. Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Paru le 21/08/2024

240 pages

Delcourt

21,10 €

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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Ah ! Les crocodiles : la comptine en savait trop, avec ma fille et le papi dans le coup

Entre l’hippopotame et l’éléphant, les Nuls ont tranché : il y a un livre qui dit que la force des éléphants est concentrée dans la trompe (revoyez La Cité de la peur). Mais quand des crocodiles et des éléphants livrent bataille, qui remportera la guerre ? Car il existe un moment précis dans la vie d’un père où une comptine cesse d’être une comptine : Ah ! Les crocodiles n’en était qu’une parmi d’autres ma fille aimait beaucoup. Et son grand-père tout autant. Un premier signe, manifestement négligé…

22/08/2026, 08:00

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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L’Empereur, sa femme et le petit prince : dès mercredi, on aurait dû l’arrêter...

« Lundi matin, L’Empereur, sa femme et le petit prince... », vous connaissez ? Ma fille l'écoute désormais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle du lundi au dimanche. Ce qui m'a donné beaucoup de temps (bien trop de temps, en réalité), pour m'interroger : quand aurait-il fallu retirer à ce monarque son droit de sortie ?

15/08/2026, 09:30

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Sur les traces de Pierre Loti dans l’Istanbul qu’il aimait

Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.

08/08/2026, 08:01

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Comptine Le Bon Roi Dagobert : une histoire d'organisation et de management toxique

Alors que ma progéniture jubile d'avoir en boucle l'histoire d'une culotte mise à l'envers, j'endure le supplice du pal, version musicale. Elle rit d'une distraction, quand son père est effrayé par ce monarque prompt à dépouiller qui vole à son secours. Au fil de 24 couplets, « le bon saint Éloi » perdra ses vêtements, son argent, ses cheveux, sa dignité – et sa vie ne tient qu'à un fil. Que les enfants s'égosillent, fort bien : l'inspection du travail a du pain sur la planche

01/08/2026, 08:41

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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