Que reste-t-il à espérer ? La réponse de 30 jeunes écrivains du monde entier

Le volume, coédité par les éditions Double ponctuation et l’Alliance internationale de l’édition indépendante dans la collection Bibliodiversité, donne la parole à de jeunes écrivains et écrivaines confrontés à des réalités très différentes, mais invités à partir d’une même interrogation : où se logent encore, aujourd’hui, la résistance et l’espérance ?



Le projet est présenté sous une formule volontairement simple : « 30 auteurs et autrices de moins de 30 ans de 30 pays ». Afghanistan, Brésil, Singapour, Uruguay, Maroc, Niger, Mozambique, République démocratique du Congo, Guinée, Chili, Palestine, Grèce, Nigeria, Mexique, Ukraine, Haïti, Guatemala, Indonésie, Pérou, Algérie, Inde, Turquie ou encore Philippines composent notamment cette géographie littéraire.

Résister, mais à quoi ? Espérer, comment ?

Le point de départ est sombre : multiplication des régimes autoritaires, progression des extrémismes, guerres et dérèglement écologique. Mais le livre ne demande pas aux jeunes auteurs d’apporter une réponse globale à cet état du monde. Il part au contraire de leurs expériences, de leurs sociétés et de leurs imaginaires.

Les contributions doivent ainsi aller des réalités les plus quotidiennes aux aspirations les plus vastes. La résistance peut se trouver dans une parole, un geste, une relation ou une manière de vivre. L’espérance, elle, ne prend pas nécessairement la forme d’un optimisme béat, mais de ce qui permet encore de se projeter, de créer ou de désirer.



Parmi les voix réunies figurent notamment Maryam Mahjoba et Zainab Akhlaqi pour l’Afghanistan, Ian Uviedo pour le Brésil, Max Pasakorn pour Singapour, Soukayna Abdouni pour le Maroc, Salifou Djibo pour le Niger, Lorna Zita pour le Mozambique, N’Anza Tata pour la République démocratique du Congo, Rose Taha et Bayan Rashad Faraj pour la Palestine, Tobiloba Afolayan pour le Nigeria, Violetta Kim pour l’Ukraine, Jahnavi Sen pour l’Inde, Angeli Lacson pour les Philippines ou encore Sylvie Ekobo pour le Cameroun.



La France est représentée notamment par Baptiste Théry-Guilbert, Thomas-Louis Novillo et Léanne Ramassam, qui écrit depuis la Martinique. Uashteskun écrit depuis le Québec.

La préface a été confiée à Karim Kattan, écrivain franco-palestinien né à Jérusalem et grandi à Bethléem. Auteur notamment du Palais des deux collines puis de L’Éden à l’aube (Elyzad), il a reçu en 2025 le prix Hors Concours et le Grand prix du Roman Métis pour ce dernier titre. Il publiera également le 4 septembre prochain Septentrionale (Elyzad), un roman où deux inconnus traversent de nuit un pays en plein effondrement, entre guerre, merveilleux et mémoire.



Sa présence en ouverture inscrit aussi le recueil dans une conception de l’écriture où l’imaginaire n’est pas à l’écart des crises politiques : il peut précisément devenir une façon d’y répondre sans réduire la littérature au commentaire de l’actualité.

Une publication placée sous le signe de la bibliodiversité

Le projet s’inscrit dans la revue et collection Bibliodiversité, créée pour examiner les transformations du livre et de l’écrit à travers des regards venus de différents territoires. Fondée en 2011, elle a déjà consacré des numéros aux langues minorées, à l’inclusion, aux transformations de la lecture, aux alternatives écologiques ou encore à la précarité de l’édition indépendante.

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De son côté, l’Alliance rassemble aujourd’hui près de 980 maisons d’édition à travers le monde, autour de la défense de l’édition indépendante et de la circulation de voix et de catalogues qui trouvent parfois difficilement leur place dans les grands circuits internationaux.



Dans ce cadre, Résister et espérer ne se contente donc pas d’aligner des témoignages venus de différents pays : le livre prolonge une réflexion éditoriale sur les conditions nécessaires pour que ces textes soient repérés, publiés, traduits et mis en circulation.

Le livre se prolongera dans Babelica

La publication ne constitue d’ailleurs qu’une première étape. Les auteurs et autrices seront au cœur de Babelica 2026, les 21 et 22 septembre, quelques jours après la sortie du livre.



Porté par l’Alliance internationale de l’édition indépendante, Babelica est un salon international de l’édition indépendante entièrement en ligne. Il mêle présentation de livres, rencontres, débats et échanges entre maisons d’édition de différents pays.

Sa cinquième édition fera de Résister et espérer l’un de ses principaux fils rouges, permettant au public d’entendre plusieurs des jeunes auteurs du recueil et d’échanger directement avec eux.



L’événement donnera ainsi une seconde vie à cette polyphonie : après les textes, les voix. L’édition 2026 de Babelica doit plus largement placer au centre la jeunesse comme porteuse d’espoir, ainsi que la solidarité avec les acteurs et actrices du livre en Palestine.

Par Hocine Bouhadjera

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