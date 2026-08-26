C’était notre terre : Mathieu Belezi passe du roman à la scène

Publié une première fois chez Albin Michel en 2008, C’était notre terre occupe une place particulière dans l’œuvre de Mathieu Belezi. Le livre ouvre ce qui deviendra son vaste cycle consacré à la colonisation de l’Algérie, poursuivi notamment avec Les Vieux Fous, Un faux pas dans la vie d’Emma Picard puis Attaquer la terre et le soleil, prix littéraire du Monde en 2022 et prix du Livre Inter en 2023.

Six voix pour raconter une terre perdue

Au centre du roman, la famille Saint-André règne depuis plusieurs générations sur le domaine de Montaigne, une propriété de plus de 600 hectares en Algérie. La guerre d’indépendance vient progressivement défaire cet ordre que ses propriétaires pensaient immuable.



Mathieu Belezi choisit pourtant de ne pas raconter cette histoire depuis un point de vue unique. Six voix se succèdent et se heurtent : celles des membres de cette riche famille de colons, mais aussi celle de Fatima, leur domestique et nourrice kabyle. L’un des fils, Antoine, a même choisi de rejoindre la cause indépendantiste. Chacun raconte depuis sa place la violence, le déni, le racisme, l’attachement à la terre ou encore le déracinement.

C’est cette polyphonie que Célie Pauthe entend porter au théâtre. Pour la metteuse en scène, le roman fait entendre « la folie même de tout système colonial » à travers des voix qu’elle décrit comme vivantes, vibrantes et incantatoires.



L’enjeu n’est donc pas de transformer le livre en récit historique illustré, mais de conserver ce qui fait sa singularité littéraire : des paroles contradictoires, souvent excessives, où le tragique côtoie le grotesque et le lyrisme le dérisoire. L’histoire collective passe ainsi par l’intimité d’une famille persuadée d’avoir des droits sur une terre dont tout annonce pourtant qu’elle va lui échapper.

De la page au plateau

L'ancienne directrice du Centre dramatique national de Besançon, qu’elle a dirigé de 2013 à 2024, travaille ici avec cinq interprètes : Charlotte Clamens, Malika Khatir, Mounir Margoum, Judith Morisseau et Sofia Teillet.



Autour d’eux, la scénographie d’Aliénor Durand, les peintures de Kamel Khélif, la création sonore et musicale d’Aline Loustalot ainsi que les images de François Weber doivent accompagner l’entrelacement des époques et des mémoires. Kamel Khélif, dont le travail est lui-même traversé par les questions de mémoire et d’Algérie, intervient directement dans la construction visuelle du spectacle.



Avant la création théâtrale, une première étape permettra d’ailleurs d’entendre autrement le roman. Le 27 septembre, au Palais de la Porte Dorée à Paris, Célie Pauthe proposera Comme on passe un fil dans le chas d’une aiguille..., une lecture-performance centrée sur la parole de Fatima. Malika Khatir en assurera la lecture et le chant, tandis que Kamel Khélif dessinera en direct. La représentation sera suivie d’une conversation avec Mathieu Belezi et d’une séance de dédicaces autour de la nouvelle édition du roman.

Un livre redevenu central dans l’œuvre de Belezi

La réédition de C’était notre terre intervient quatre ans après le succès d’Attaquer la terre et le soleil, vendu à près de 100.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat. Dans ce court roman, l’écrivain revenait aux premières décennies de la conquête française de l’Algérie, au XIXe siècle, à travers les voix d’une femme colon et d’un soldat.



Avec C’était notre terre, le mouvement historique est inverse : il ne s’agit plus d’assister à l’installation de la colonisation, mais à sa fin. Les Saint-André voient disparaître l’univers dans lequel leur famille a vécu pendant plus d’un siècle. Derrière leur conviction d’être chez eux se dessine précisément la question qui traverse le livre : comment une domination historique finit-elle par se transformer, dans l’esprit de ceux qui en bénéficient, en droit naturel ?



Cette interrogation accompagne le travail de Mathieu Belezi depuis plus de 20 ans. L’auteur a progressivement composé, d’un livre à l’autre, moins une chronologie exhaustive de l’Algérie coloniale qu’une série de plongées dans ses imaginaires, ses violences et ses aveuglements.

La création aura lieu au Théâtre des Quartiers d’Ivry, à la Manufacture des Œillets, du 6 au 10 octobre 2026. Le spectacle, d’une durée estimée à 2h30, est conseillé à partir de 16 ans.



Il prendra ensuite la route : L’Équinoxe de Châteauroux le 3 novembre, la Comédie de Genève du 20 au 25 novembre, le Théâtre La Colonne à Miramas les 1er et 3 décembre, puis le Moulin du Roc à Niort le 10 décembre. La tournée se poursuivra en 2027 à la MC93 de Bobigny, du 3 au 7 février, avant Châteauvallon-Liberté à Toulon les 12 et 13 février.

Crédits photo : Théâtre des Quartiers d'Ivry

Par Hocine Bouhadjera

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