200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires

« Non mais je crois qu’il y a un malentendu… faut vous tenir au courant, j’ai complètement arrêté tous ces trucs-là depuis bien, bien longtemps. » L’ancien monde est derrière lui. Les années 2000 sont terminées, les toilettes du Baron ont été repeintes, Paris fait une pause et Squeezie vend du kombucha.

200 kilos. Beigbeder se rapproche, ôte ses lunettes aux verres bleutés. « Attendez… vous avez dit 200 kilos ? » Oui. 200. « Et à quel tarif ? » Il n’y a pas de rechute. Seulement une curiosité pour les conditions du marché.

Beigbeder vit désormais à Guéthary, c'est un « Padre » du joli coin, et aussi un père de famille. Le temps a fait son œuvre : ce qui l’intrigue, c’est le prix d’entrée.

La plaisanterie n’a pas besoin de notes de bas de page. Sa garde à vue de 2008 a depuis longtemps quitté la rubrique faits divers pour rejoindre sa bibliographie : elle ouvrait Un roman français, qui lui valut le Renaudot l’année suivante.

Ces derniers jours encore, son passé lui a valu d’être sollicité lorsque la journaliste Émilie Tran Nguyen s’est faite attraper par la patrouille. Résultat : une garde à vue liée à la... cocaïne, le mot est lâché. Beigbeder a pris sa défense, jugeant notamment sévères les conséquences professionnelles immédiates qui avaient suivi. Chez lui, une garde à vue n’avait pas interrompu une carrière, elle avait fourni une expérience à partager, privilège des artistes sur les besogneux journalistes du service public.

Et pour ceux qui ne perdent jamais le nord, précisons tout de même une chose : les 200 kilos n’existent pas.

Enfin, la marchandise encombre seulement depuis quelques jours deux personnages de fiction qui ont eu l’imprudence de naître sous la plume de Jacky Schwartzmann et Sylvain Chantal.

Depuis le 1er juillet, les deux écrivains jouent à un jeu qui consiste essentiellement à se nuire avec élégance. Chaque jour, l’un publie sur Instagram un nouvel épisode de Ping Pong. L’autre découvre ce qui vient de lui tomber dessus et doit poursuivre, sans scénario préparé, sans droit de veto et sans possibilité de téléphoner au scénariste puisqu’il est précisément le scénariste.

De là à justifier comment on arrive à 200 kilos de cocaïne... Il fallait s’en débarrasser. Quelqu’un a proposé Frédéric Beigbeder. L’idée suivante fut meilleure : puisqu’on avait choisi la légende de Saint-Germain comme personnage, pourquoi ne pas demander son avis à la personne derrière le mythe ?

Ils lui ont donc écrit. Et l’intéressé, plutôt que d’appeler son avocat ou son agent, a répondu en vidéo. Un troisième larron venait d’entrer dans la partie. Et il voulait connaître le tarif.

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Par Hocine Bouhadjera

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