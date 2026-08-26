Jennifer Coolidge pousse un chariot… équipé pour écouter des livres audio

Le 28 juillet, Jennifer Coolidge se promène dans Bondi, à Sydney, casque orange sur les oreilles et chariot de supermarché chargé de provisions. Évidemment, les téléphones sortent. L’actrice de The White Lotus faisant tranquillement ses emplettes dans le quartier : voilà qui mérite bien quelques photos.

Sauf que Jennifer Coolidge ne cherchait pas le rayon des produits frais. Dès le lendemain, Little black book expliquait que l’actrice travaillait avec Audible et annonçait une opération organisée au Harris Farm de Bondi. Le hasard avait déjà un client, une agence et, manifestement, un planning.

Du 31 juillet au 3 août, les clients du supermarché pouvaient en effet emprunter des chariots équipés de casques et choisir un livre audio tout en remplissant leurs sacs. Hello évoque des dispositifs spécialement aménagés permettant de sélectionner un titre et de poursuivre ses achats en l’écoutant. Pour une fois, le gadget publicitaire existait donc réellement après la photo de célébrité.

Le livre audio entre les poireaux

L’idée tient en peu de mots : montrer que l’écoute peut accompagner les activités les plus ordinaires. Coolidge résumait elle-même le principe, expliquant qu’un audiolivre permettait de traverser plus agréablement ce que l’on trouve habituellement fastidieux. Elle poussait même l’argument jusqu’à imaginer quelqu’un carrelant sa salle de bains en écoutant Moby Dick. Melville n’avait probablement pas anticipé ce débouché.

Avec les courses, Audible disposait surtout d’une situation immédiatement compréhensible. On marche, on remplit son panier, les mains sont occupées mais les oreilles beaucoup moins : difficile de trouver démonstration plus littérale de l’usage vendu.

Le 20 août, l’affaire prend toutefois une autre dimension, à travers la mécanique complète imaginée par Audible et l’agence indépendante Hello : l’épisode de Bondi constituait l’amorce d’une campagne intégrée désormais déployée en télévision, sur les réseaux sociaux, dans les commerces et en affichage à travers l’Australie.

Voilà surtout où l’exercice devient savoureux. Selon Hello, la présence de Jennifer Coolidge avait été diffusée auprès d’un mélange soigneusement choisi de médias et de créateurs, afin de provoquer d’abord interrogations et reprises avant l’arrivée de la publicité payante. Polly Blenkinship, responsable mondiale des médias de marque et du pôle australien d’Audible, résume la stratégie : obtenir d’abord la notoriété, puis « amplifier cet élan » grâce aux contenus et aux investissements médias.

Spontanément très organisé

L’« apparition spontanée » avait donc été planifiée avec suffisamment de spontanéité pour que médias et créateurs soient sélectionnés à l’avance. Le procédé porte un joli nom dans le métier : gagner de la visibilité organique avant d’acheter de la portée. En français moins publicitaire : faire parler de la réclame avant d’annoncer qu’il s’agit d’une réclame.

Hello ne boude d’ailleurs pas son plaisir. Sur ses propres réseaux, l’agence affirme avoir provoqué des titres de presse nationaux et internationaux, des millions de vues « organiques » et des détournements par d’autres marques. Elle assure également que l’affaire s’est retrouvée dans une question du jeu télévisé australien Have You Been Paying Attention ? – affirmation qu'Audible reprend d'ailleurs dans sa propre communication.

Pour les millions de vues et le triomphe culturel, on laissera toutefois Audible et Hello compter leurs propres applaudissements : aucune mesure indépendante suffisamment solide ne permet de transformer leur bilan promotionnel en donnée journalistique.

Le dispositif, lui, est parfaitement vérifiable. Des chariots d’écoute ont bien été proposés pendant quatre jours au Harris Farm de Bondi, et le film dévoilé en août prolonge la même plaisanterie : absorbée par son histoire, Coolidge quitte le tournage et poursuit son chemin jusqu’à Bondi. L’opération fonctionne justement parce qu’elle matérialise une promesse souvent abstraite du livre audio : lire — avec ses oreilles — là où l’objet imprimé devient peu pratique.

Jennifer, n’oublie pas le lait !

Reste un détail, à peine encombrant. Pour montrer combien le livre audio accompagne merveilleusement les tâches du quotidien, Audible place une femme dans un supermarché, provisions dans le chariot.

On pourra toujours expliquer que le décor se prête admirablement au dispositif. C’est vrai. On pourra aussi remarquer qu’en 2026, lorsqu’une marque cherche une représentation universellement identifiable des corvées domestiques, elle retombe avec une remarquable précision sur Madame qui fait les courses.

Les données australiennes donnent même un peu de relief à la plaisanterie. Selon les derniers indicateurs de l’[Australian Bureau of Statistics], fondés sur l’enquête 2024 sur l’emploi du temps, 25,8 % des femmes avaient effectué des achats lors de leur journée de référence, contre 18,3 % des hommes. Plus largement, 86,4 % avaient accompli au moins une activité domestique, contre 75,1 % des hommes. Pour le seul ménage, l’écart grimpe à 56,9 % contre 34,8 %.

Ces chiffres ne disent évidemment rien des intentions d’Audible. Ils rappellent simplement que l’image retenue n’arrive pas exactement dans un désert statistique. Et c’est là tout le charme involontaire du dispositif. Audible veut expliquer que l’audiolivre libère la lecture de ses lieux habituels, qu’il accompagne autrement le quotidien et permet de transformer les temps morts en temps de récit. Fort bien.

Pour bousculer les usages, la publicité aura donc choisi un décor qui, lui, ne bouscule absolument rien : une femme, les courses, un chariot. La technologie avance. Les roulettes, beaucoup moins.

Crédits photo : Audible

Par Nicolas Gary

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