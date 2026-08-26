Une brosse de frottis fait parler 1300 ans de parchemins

Une petite brosse utilisée pour les frottis cervicaux s’est trouvé une deuxième carrière dans les bibliothèques patrimoniales. Des chercheurs prélèvent avec elle, sans découper ni détériorer les feuillets, le matériel génétique conservé dans les peaux transformées en parchemin. Testée sur 91 manuscrits, la méthode ouvre une nouvelle voie pour étudier les animaux, la fabrication des livres et, à terme, la circulation des peaux.
Le 26/08/2026 à 16:18 par Nicolas Gary
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26/08/2026 à 16:18
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Il aura fallu dix-sept ans pour remplacer le scalpel par une brosse. En janvier 2009, nous évoquions déjà les recherches de Timothy Stinson sur l’ADN contenu dans les parchemins médiévaux. Le chercheur imaginait alors que les peaux utilisées pour fabriquer les livres pourraient renseigner leur provenance, voire dessiner les circuits commerciaux qui alimentaient les ateliers.
Restait un détail, et non des moindres : pour lire l’ADN, il fallait accéder à la matière. Or demander à une bibliothèque de découper un manuscrit vieux de plusieurs siècles au bénéfice de la science produit généralement assez peu d’enthousiasme.
Une équipe réunissant notamment North Carolina State University, Duke University et Western Sydney University présente désormais une réponse autrement plus acceptable : passer délicatement une brosse cytologique sèche sur la surface du parchemin. Le dispositif, identique au type de brosse employé pour certains frottis cervicaux, recueille suffisamment de matériel cellulaire pour permettre ensuite une analyse génétique, sans prélèvement destructif.
Le procédé a été appliqué à 91 manuscrits conservés par la David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library de Duke University. Les pièces étudiées couvrent plus de douze siècles, de la fin du VIIIe au début du XXe siècle, et proviennent d’un vaste ensemble géographique allant de l’Angleterre à l’Afrique du Nord-Est, en passant par l’Europe et le Moyen-Orient.
L’idée repose sur une particularité élémentaire du parchemin : la page est une peau. Moutons, chèvres et bovins ont fourni pendant des siècles la matière première sur laquelle copistes, juristes ou religieux ont écrit. Chaque feuillet constitue donc aussi, potentiellement, une archive biologique de l’animal dont il provient.
La difficulté consistait à l’interroger sans lui faire payer l’expérience. Les chercheurs travaillent depuis plusieurs années sur des procédés non destructifs. Une technique déjà utilisée consiste par exemple à récupérer les résidus produits par une gomme en PVC passée doucement sur le support, afin d’analyser notamment les protéines du collagène.
La brosse cytologique simplifie encore l’opération. Dans la première validation publiée dans PLOS ONE en 2024, l’équipe avait comparé sur huit parchemins le brossage, la gomme et un prélèvement destructif servant de contrôle. Les méthodes non destructives avaient permis d’obtenir avec suffisamment de fiabilité des séquences complètes ou presque complètes du génome mitochondrial pour 56,3 % des échantillons concernés.
Les chercheurs ont continué à affiner leur recette. Une étude publiée en 2025 dans npj Heritage Science a comparé, sur quatre parchemins, la brosse à deux systèmes adhésifs, avec ou sans nettoyage préalable. Le meilleur résultat provenait du protocole le plus étonnamment artisanal : trente secondes de gomme, puis la brosse. En moyenne, 98 % du génome mitochondrial de l’animal source était alors récupéré. La gomme n’a donc pas fini de rendre service aux manuscrits.
Avec les collections de Duke, l’expérience a changé d’échelle. Les chercheurs ont effectué 351 prélèvements sur 91 manuscrits. Selon les résultats rapportés en avril par Nature, l’espèce animale a pu être identifiée avec suffisamment de certitude dans environ 58 % des cas.
Le mouton domine largement le corpus, suivi du bovin et de la chèvre. Les résultats font aussi apparaître un signal porcin isolé. Prudence cependant : détecter l’ADN d’une espèce ne signifie pas automatiquement que la feuille a été confectionnée avec sa peau. Un manuscrit traverse des siècles de manipulations, de reliures, de réparations et de traitements susceptibles d’ajouter d’autres matières biologiques.
Les variations géographiques sont déjà suggestives. Les prélèvements authentifiés sur les manuscrits anglais sont principalement associés au mouton, tandis que la chèvre apparaît davantage dans les pièces issues des régions méditerranéennes. Ces répartitions peuvent être rapprochées des pratiques d’élevage et des ressources disponibles localement.
Mais pas question, pour l’instant, de transformer chaque feuille en GPS médiéval. Pour attribuer précisément une peau à une région, une population animale ou une période, il faudrait disposer de bases génétiques historiques suffisamment vastes et correctement documentées. Dès 2024, les auteurs soulignaient cette condition : le génome mitochondrial pourra contribuer à préciser l’origine géographique des animaux si des références comparables, datées et localisées, sont disponibles.
La nuance est essentielle. L’analyse génétique peut fournir des indices sur la provenance matérielle d’un manuscrit ; elle ne produit pas, à elle seule, une date ou une adresse de fabrication.
La distinction compte aussi avec les autres recherches menées actuellement sur les vieux parchemins. Dans les manuscrits de Kairouan étudiés récemment, le séquençage servait notamment à caractériser les bactéries et champignons présents sur des feuillets dégradés.
La proximité entre les deux recherches est donc surtout matérielle. Dans les deux cas, le parchemin devient accessible à l’analyse génétique sans que son intégrité soit sacrifiée. Mais là où les travaux menés sur les manuscrits de Kairouan examinent ce qui vit — ou a vécu — à la surface du document, avec un enjeu immédiat de conservation, ceux conduits autour de Timothy Stinson interrogent ce dont le document lui-même est fait.
D’un côté, l’ADN peut renseigner l’histoire biologique d’un manuscrit et ses altérations ; de l’autre, il remonte en quelque sorte en amont du livre, jusqu’à l’animal, à l’élevage et, potentiellement, aux circuits qui ont fourni sa matière première.
Ici, la question est donc différente : les chercheurs cherchent prioritairement à retrouver l’animal dont la peau est devenue support d’écriture. L’enjeu n’est pas seulement de savoir ce qui s’est déposé sur le manuscrit au cours de son existence, mais de remonter à sa matière première.
À terme, l’accumulation de centaines puis de milliers de profils pourrait éclairer l’évolution des animaux domestiques, certains choix d’approvisionnement des ateliers, les pratiques agricoles ou les échanges de peaux. NC State évoque également la possibilité d’étudier l’évolution des races et certaines maladies du bétail.
Là encore, il s’agit largement d’un programme de recherche, non d’une carte déjà reconstituée du commerce médiéval. La méthode donne accès à une source qui restait difficilement exploitable ; reste à constituer les corpus permettant de la faire parler.
Voilà peut-être le véritable changement. Pendant des siècles, un manuscrit fournissait son texte, son écriture, ses encres, sa reliure, son histoire de propriétaire et ses corrections. Il faut désormais ajouter l’animal. Et pour le faire parler, une brosse de frottis suffit presque.
L’étude de Timothy L. Stinson, Melissa K. R. Scheible, Rachael Thomas, Nicholas E. Wagner, Matthew Breen, Benjamin J. Callahan et Kelly Meiklejohn, Adventures in the Animal Archive : New Techniques for the Genetic Analysis of Parchment Manuscripts, est publiée dans Manuscript Studies, vol. 11, no 1, pp. 136-169.
Crédits photo : Nash Dunn, NC State University
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Un manuscrit grec du Ve siècle, le Cotton Genesis, livre de nouveau des passages que l’incendie d’Ashburnham House avait presque effacés en 1731. La British Library vient d’achever une campagne d’imagerie multispectrale qui rend lisibles des fragments noircis et révèle des annotations latines médiévales jusqu’alors inconnues.
23/06/2026, 10:03
Les fautes d’impression font parfois entrer un livre dans une autre catégorie de rareté. Le 30 juin, Christie’s présentera à Londres un ensemble de trois volumes paru en 1847 : Wuthering Heights, signé Ellis Bell, et Agnes Grey, publié sous le nom d’Acton Bell. L’estimation s’établit entre 400.000 et 600.000 livres sterling.
20/06/2026, 17:20
Ce jeudi 25 juin (de 18h30 à 20h15), à la bibliothèque Part-Dieu, une table ronde se tiendra autour du podcast À la trace, saison 2, épisode 2 L’agenda retrouvé, qui porte sur le cas des livres spoliés à Jakob Pawlotzky et dont une partie a été retrouvée dans les collections non traitées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/06/2026, 14:14
La Bibliothèque nationale de France a identifié en février 2026, à Paris, un manuscrit inédit de Wolfgang Amadeus Mozart datant de 1778. Conservé au département de la Musique, ce cahier de 44 pages contient des exercices de composition et des pièces pour flûte et harpe liés aux leçons données à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. Le document sera présenté le 21 juin à la BnF Richelieu, puis diffusé le 22 juin sur France Musique.
19/06/2026, 10:32
Une équipe internationale a restitué 42 pages perdues du Codex H, manuscrit grec du VIe siècle contenant les lettres de saint Paul. Le texte ne ressurgit pas grâce à des feuillets retrouvés, mais par les traces laissées sur d’autres pages, révélées par imagerie multispectrale.
18/06/2026, 12:20
Un manuscrit autographe de John Steinbeck, If This Be Treason, figure dans la vente en ligne Documenting America de Bonhams, ouverte jusqu’au 23 juin. Écrit en 1953 et resté inédit, ce court texte de fiction répond au maccarthysme et à la liste noire hollywoodienne.
18/06/2026, 11:18
Peter Harrington a exposé à Londres une première édition de Winnie-the-Pooh, publiée en 1926, avec une dédicace d’A. A. Milne à son fils Christopher Robin et à l’ours en peluche qui inspira le personnage. L’exemplaire appartient à une collection privée.
17/06/2026, 10:33
L’association régionale allemande de Westphalie-Lippe (LWL), qui supervise notamment l’archéologie dans la région, a annoncé la découverte d’un carnet médiéval lors de fouilles à Paderborn. Retrouvé dans une latrine, l’objet, composé de cuir, de bois et de cire, est daté entre le XIIIe et la fin du XIVe siècle. Il est en cours de restauration à Münster avant l’étude de son texte latin.
08/06/2026, 11:19
Pompompompom... pompompompom... (extrait de la Symphonie n°5, qui n'a aucun lien avec cet article, mais ça fait toujours plaisir). Sotheby’s dispersera, du 23 juin au 7 juillet, une partie de la bibliothèque Stanley J. Seeger et Christopher Cone. La vente réunit un brouillon autographe inédit de Beethoven, l’exemplaire de Far From the Madding Crowd ayant appartenu à Virginia Woolf et un Hamlet annoté par Alec Guinness : trois objets qui racontent autant la création que la lecture.
04/06/2026, 12:48
Près de quatre-vingt-dix ans après sa publication, The Hobbit continue d’alimenter les records du marché du livre ancien. Lors d’une vente consacrée à la science-fiction et à la fantasy, Heritage Auctions a vu un exemplaire exceptionnel du roman de J.R.R. Tolkien atteindre 450.000 dollars (près de 390.000 euros). La provenance du volume, offert par l’auteur à la gouvernante de sa famille, rappelle combien l’histoire matérielle d’un livre peut peser autant que sa rareté bibliographique.
02/06/2026, 13:10
Un manuscrit enluminé du cycle du Lancelot-Graal, daté de 1290-1310, sera vendu chez Christie’s le 8 juillet. Estimé entre 1,5 et 2 millions £, il contient 126 miniatures, dont une scène représentant Merlin transformé en cerf. Resté en mains privées pendant sept siècles, l’ouvrage n’a jamais été entièrement exposé ni étudié.
29/05/2026, 10:15
Un exemplaire broché de première édition de Harry Potter and the Philosopher's Stone, retrouvé après près de trente ans de stockage, a été adjugé 17.000 £ par Rare Book Auctions, maison rattachée à Hansons Auctioneers. Vendu 4,99 £ lors de sa parution, le livre présente les signes caractéristiques du premier tirage et établit, selon la maison, un record pour ce type d’exemplaire.
27/05/2026, 17:25
Un rarissime manuscrit du XIIIe siècle, consacré au Saint-Graal, à Merlin et à d'autres éléments des légendes arthuriennes, passera sous le marteau de la maison de vente Christie's, à Londres, en juillet prochain. En possession de Charles-Henri de Clermont-Tonnerre au XVIIe siècle, il avait été acquis par l'industriel et collectionneur Jean Lebaudy au XXe siècle.
27/05/2026, 10:49
Un cliché montrant une bibliothèque mobile en URSS, daté possiblement de 1953 circule avec un vif intérêt. Reprise avec un commentaire sur la censure et l’autoédition clandestine, l’image exige pourtant une lecture prudente car sa provenance reste inconnue. Entre accès public à la lecture et contrôle étatique des textes, retour sur la mémoire des livres clandestins.
21/05/2026, 16:29
Quarante ans après un vol dans la collection Whitney, huit courriers autographes de John Keats à Fanny Brawne rejoignent les enchères new-yorkaises de Sotheby’s, avec une estimation de 1,5 à 2,5 millions de dollars. Datés de 1819 et 1820, ces manuscrits éclairent à la fois le marché des archives littéraires, les exigences de provenance et la restitution de biens culturels longtemps disparus.
18/05/2026, 13:24
Au large d’Alexandrie, en Égypte, une partie de l’une des sept merveilles du monde ancien a récemment refait surface. L’équipe du projet international PHAROS a remonté des eaux méditerranéennes 22 blocs monumentaux attribués aux portes monumentales du phare d’Alexandrie.
13/05/2026, 16:42
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