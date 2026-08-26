Une brosse de frottis fait parler 1300 ans de parchemins

Il aura fallu dix-sept ans pour remplacer le scalpel par une brosse. En janvier 2009, nous évoquions déjà les recherches de Timothy Stinson sur l’ADN contenu dans les parchemins médiévaux. Le chercheur imaginait alors que les peaux utilisées pour fabriquer les livres pourraient renseigner leur provenance, voire dessiner les circuits commerciaux qui alimentaient les ateliers.

Restait un détail, et non des moindres : pour lire l’ADN, il fallait accéder à la matière. Or demander à une bibliothèque de découper un manuscrit vieux de plusieurs siècles au bénéfice de la science produit généralement assez peu d’enthousiasme.

Une équipe réunissant notamment North Carolina State University, Duke University et Western Sydney University présente désormais une réponse autrement plus acceptable : passer délicatement une brosse cytologique sèche sur la surface du parchemin. Le dispositif, identique au type de brosse employé pour certains frottis cervicaux, recueille suffisamment de matériel cellulaire pour permettre ensuite une analyse génétique, sans prélèvement destructif.

Le procédé a été appliqué à 91 manuscrits conservés par la David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library de Duke University. Les pièces étudiées couvrent plus de douze siècles, de la fin du VIIIe au début du XXe siècle, et proviennent d’un vaste ensemble géographique allant de l’Angleterre à l’Afrique du Nord-Est, en passant par l’Europe et le Moyen-Orient.

Le frottis passe à la bibliothèque

L’idée repose sur une particularité élémentaire du parchemin : la page est une peau. Moutons, chèvres et bovins ont fourni pendant des siècles la matière première sur laquelle copistes, juristes ou religieux ont écrit. Chaque feuillet constitue donc aussi, potentiellement, une archive biologique de l’animal dont il provient.

La difficulté consistait à l’interroger sans lui faire payer l’expérience. Les chercheurs travaillent depuis plusieurs années sur des procédés non destructifs. Une technique déjà utilisée consiste par exemple à récupérer les résidus produits par une gomme en PVC passée doucement sur le support, afin d’analyser notamment les protéines du collagène.

La brosse cytologique simplifie encore l’opération. Dans la première validation publiée dans PLOS ONE en 2024, l’équipe avait comparé sur huit parchemins le brossage, la gomme et un prélèvement destructif servant de contrôle. Les méthodes non destructives avaient permis d’obtenir avec suffisamment de fiabilité des séquences complètes ou presque complètes du génome mitochondrial pour 56,3 % des échantillons concernés.

Les chercheurs ont continué à affiner leur recette. Une étude publiée en 2025 dans npj Heritage Science a comparé, sur quatre parchemins, la brosse à deux systèmes adhésifs, avec ou sans nettoyage préalable. Le meilleur résultat provenait du protocole le plus étonnamment artisanal : trente secondes de gomme, puis la brosse. En moyenne, 98 % du génome mitochondrial de l’animal source était alors récupéré. La gomme n’a donc pas fini de rendre service aux manuscrits.

351 prélèvements et beaucoup de moutons

Avec les collections de Duke, l’expérience a changé d’échelle. Les chercheurs ont effectué 351 prélèvements sur 91 manuscrits. Selon les résultats rapportés en avril par Nature, l’espèce animale a pu être identifiée avec suffisamment de certitude dans environ 58 % des cas.

Le mouton domine largement le corpus, suivi du bovin et de la chèvre. Les résultats font aussi apparaître un signal porcin isolé. Prudence cependant : détecter l’ADN d’une espèce ne signifie pas automatiquement que la feuille a été confectionnée avec sa peau. Un manuscrit traverse des siècles de manipulations, de reliures, de réparations et de traitements susceptibles d’ajouter d’autres matières biologiques.

Les variations géographiques sont déjà suggestives. Les prélèvements authentifiés sur les manuscrits anglais sont principalement associés au mouton, tandis que la chèvre apparaît davantage dans les pièces issues des régions méditerranéennes. Ces répartitions peuvent être rapprochées des pratiques d’élevage et des ressources disponibles localement.

Mais pas question, pour l’instant, de transformer chaque feuille en GPS médiéval. Pour attribuer précisément une peau à une région, une population animale ou une période, il faudrait disposer de bases génétiques historiques suffisamment vastes et correctement documentées. Dès 2024, les auteurs soulignaient cette condition : le génome mitochondrial pourra contribuer à préciser l’origine géographique des animaux si des références comparables, datées et localisées, sont disponibles.

La nuance est essentielle. L’analyse génétique peut fournir des indices sur la provenance matérielle d’un manuscrit ; elle ne produit pas, à elle seule, une date ou une adresse de fabrication.

Ce n’est pas l’ADN qui s’est posé sur le livre

La distinction compte aussi avec les autres recherches menées actuellement sur les vieux parchemins. Dans les manuscrits de Kairouan étudiés récemment, le séquençage servait notamment à caractériser les bactéries et champignons présents sur des feuillets dégradés.

La proximité entre les deux recherches est donc surtout matérielle. Dans les deux cas, le parchemin devient accessible à l’analyse génétique sans que son intégrité soit sacrifiée. Mais là où les travaux menés sur les manuscrits de Kairouan examinent ce qui vit — ou a vécu — à la surface du document, avec un enjeu immédiat de conservation, ceux conduits autour de Timothy Stinson interrogent ce dont le document lui-même est fait.

D’un côté, l’ADN peut renseigner l’histoire biologique d’un manuscrit et ses altérations ; de l’autre, il remonte en quelque sorte en amont du livre, jusqu’à l’animal, à l’élevage et, potentiellement, aux circuits qui ont fourni sa matière première.

Ici, la question est donc différente : les chercheurs cherchent prioritairement à retrouver l’animal dont la peau est devenue support d’écriture. L’enjeu n’est pas seulement de savoir ce qui s’est déposé sur le manuscrit au cours de son existence, mais de remonter à sa matière première.

À terme, l’accumulation de centaines puis de milliers de profils pourrait éclairer l’évolution des animaux domestiques, certains choix d’approvisionnement des ateliers, les pratiques agricoles ou les échanges de peaux. NC State évoque également la possibilité d’étudier l’évolution des races et certaines maladies du bétail.

Là encore, il s’agit largement d’un programme de recherche, non d’une carte déjà reconstituée du commerce médiéval. La méthode donne accès à une source qui restait difficilement exploitable ; reste à constituer les corpus permettant de la faire parler.

Voilà peut-être le véritable changement. Pendant des siècles, un manuscrit fournissait son texte, son écriture, ses encres, sa reliure, son histoire de propriétaire et ses corrections. Il faut désormais ajouter l’animal. Et pour le faire parler, une brosse de frottis suffit presque.

L’étude de Timothy L. Stinson, Melissa K. R. Scheible, Rachael Thomas, Nicholas E. Wagner, Matthew Breen, Benjamin J. Callahan et Kelly Meiklejohn, Adventures in the Animal Archive : New Techniques for the Genetic Analysis of Parchment Manuscripts, est publiée dans Manuscript Studies, vol. 11, no 1, pp. 136-169.

Crédits photo : Nash Dunn, NC State University

Par Nicolas Gary

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