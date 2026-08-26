Quand le monde vacille, que peut encore la littérature ?

Le mot « crise » est devenu l’un des signifiants majeurs de notre époque. Crise climatique, écologique, démocratique, sanitaire, économique, crise du lien social… à force ce mot est menacé d’usure. Car une crise ne désigne pas seulement une menace. Elle marque ce moment de rupture où un ordre jusque-là relativement stable ne peut plus se maintenir sous sa forme ancienne. Autrement dit, la crise oblige à penser différemment.

C’est précisément ce que la Fondation Catherine Gide entend interroger lors de la rencontre « La littérature par temps de crise », organisée le jeudi 3 septembre 2026 à l’Académie du Climat, à Paris. Écrivains, artistes et chercheurs tenteront d’y penser les possibles de la création dans un présent marqué par le dérèglement climatique, les guerres, les catastrophes industrielles et l’altération des conditions mêmes de l’habitable. Une question traverse la manifestation : que peut la littérature lorsque la crise n’est plus un événement exceptionnel, mais devient l’horizon durable de nos existences ?

Un détour par la langue chinoise permet d’éclairer cette interrogation. On répète souvent que le mot chinois désignant la crise, 危机 (wēijī), associerait le « danger » à « l’opportunité ». La formule est séduisante mais inexacte. Si wēi (危) signifie bien danger, jī (机) renvoie plutôt au ressort d’une situation, à son point décisif, au moment où une transformation devient possible. L’erreur de traduction conserve néanmoins une intuition : la crise est ce moment où les coordonnées habituelles vacillent et où, pour cette raison même, d’autres configurations deviennent pensables.

La littérature entretient depuis toujours une relation privilégiée avec ces moments de bascule. Elle ne résout pas les crises mais elle en révèle en tout cas les lignes de fracture. Elle ne répare pas le réel, mais transforme les représentations par lesquelles nous tentons de l’appréhender. Car la catastrophe contemporaine est aussi une crise du langage. Comment raconter des phénomènes dont l’échelle climatique, géologique ou nucléaire excède celle d’une existence humaine ? Comment continuer à voir lorsque la répétition quotidienne des catastrophes finit par produire moins de stupeur qu’une forme d’accoutumance ?

À 17 heures, la table ronde « Climat, collectif et création », modérée par Elara Bertho, réunira Camille Ammoun, Michaël Ferrier, Dieudonné Niangouna, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet. Leurs œuvres s’écrivent précisément depuis des lieux où la catastrophe a bouleversé les conditions de l’expérience : Beyrouth et sa « subsidence » chez Camille Ammoun ; Fukushima chez Michaël Ferrier ; la guerre civile congolaise dans le théâtre de Dieudonné Niangouna ; Madagascar, ses violences historiques et ses mémoires enfouies chez Jean-Luc Raharimanana ; le climat et l’imaginaire sensible avec La Fin des nuages de Mathieu Simonet.

Ce qui rapproche ces écritures est peut-être leur refus d’une littérature placée en surplomb du désastre. Elles s’écrivent depuis lui. L’écrivain n’observe plus simplement la catastrophe, non, il appartient au monde qu’elle transforme.

Cette question du commun trouvera son prolongement à 18 h 30 avec « Le Chœur des vivants », imaginé par Michaël Ferrier, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet. Littérature, musique et performance s’y rencontreront, notamment avec le danseur et percussionniste José Njiva Andriantenaina. Des textes d’André Gide et des écrivains invités dialogueront avec le marovany malgache, tandis que le public sera associé à l’expérience.

La Fondation Catherine Gide propose ainsi de relire Gide sous le signe d’une « écologie de l’attention ». Non pour faire de lui, rétrospectivement, un penseur de l’Anthropocène, mais pour retrouver dans son œuvre une éthique de la disponibilité : attention au monde et aux formes de vie, goût du déplacement, refus surtout des identités et des certitudes qui dispenseraient de continuer à penser.

La soirée s’achèvera avec la remise de la deuxième édition du Prix Gide du Contemporain capital, consacré cette année à un collectif interdisciplinaire travaillant à penser et habiter le présent.

Il serait naïf d’attribuer à la littérature une puissance qu’elle n’a pas. Elle n’arrêtera ni les guerres ni le réchauffement climatique ; elle ne réparera ni Fukushima ni Beyrouth. Mais son efficacité est ailleurs… Probablement dans sa capacité à désautomatiser notre perception, à rendre de nouveau étrange ce que l’habitude médiatique banalise, à empêcher que l’exceptionnel ne devienne psychiquement ordinaire.

La crise retrouve alors quelque chose du jī chinois : non pas une rassurante « opportunité », mais un point critique où l’ordre des choses cesse d’aller de soi.

La littérature par temps de crise, jeudi 3 septembre 2026, de 17 h à 22 h, Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4e. Entrée gratuite, inscription recommandée.

Crédits photo : Académie du Climat

Par Vincent Hein

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