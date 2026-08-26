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Quand le monde vacille, que peut encore la littérature ?

À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.

 

Le 26/08/2026 à 16:16 par Vincent Hein

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Publié le :

26/08/2026 à 16:16

Vincent Hein

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Le mot « crise » est devenu l’un des signifiants majeurs de notre époque. Crise climatique, écologique, démocratique, sanitaire, économique, crise du lien social… à force ce mot est menacé d’usure. Car une crise ne désigne pas seulement une menace. Elle marque ce moment de rupture où un ordre jusque-là relativement stable ne peut plus se maintenir sous sa forme ancienne. Autrement dit, la crise oblige à penser différemment.

C’est précisément ce que la Fondation Catherine Gide entend interroger lors de la rencontre « La littérature par temps de crise », organisée le jeudi 3 septembre 2026 à l’Académie du Climat, à Paris. Écrivains, artistes et chercheurs tenteront d’y penser les possibles de la création dans un présent marqué par le dérèglement climatique, les guerres, les catastrophes industrielles et l’altération des conditions mêmes de l’habitable. Une question traverse la manifestation : que peut la littérature lorsque la crise n’est plus un événement exceptionnel, mais devient l’horizon durable de nos existences ?

Un détour par la langue chinoise permet d’éclairer cette interrogation. On répète souvent que le mot chinois désignant la crise, 危机 (wēijī), associerait le « danger » à « l’opportunité ». La formule est séduisante mais inexacte. Si wēi (危) signifie bien danger, (机) renvoie plutôt au ressort d’une situation, à son point décisif, au moment où une transformation devient possible. L’erreur de traduction conserve néanmoins une intuition : la crise est ce moment où les coordonnées habituelles vacillent et où, pour cette raison même, d’autres configurations deviennent pensables.

La littérature entretient depuis toujours une relation privilégiée avec ces moments de bascule. Elle ne résout pas les crises mais elle en révèle en tout cas les lignes de fracture. Elle ne répare pas le réel, mais transforme les représentations par lesquelles nous tentons de l’appréhender. Car la catastrophe contemporaine est aussi une crise du langage. Comment raconter des phénomènes dont l’échelle climatique, géologique ou nucléaire excède celle d’une existence humaine ? Comment continuer à voir lorsque la répétition quotidienne des catastrophes finit par produire moins de stupeur qu’une forme d’accoutumance ?

À 17 heures, la table ronde « Climat, collectif et création », modérée par Elara Bertho, réunira Camille Ammoun, Michaël Ferrier, Dieudonné Niangouna, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet. Leurs œuvres s’écrivent précisément depuis des lieux où la catastrophe a bouleversé les conditions de l’expérience : Beyrouth et sa « subsidence » chez Camille Ammoun ; Fukushima chez Michaël Ferrier ; la guerre civile congolaise dans le théâtre de Dieudonné Niangouna ; Madagascar, ses violences historiques et ses mémoires enfouies chez Jean-Luc Raharimanana ; le climat et l’imaginaire sensible avec La Fin des nuages de Mathieu Simonet.

Ce qui rapproche ces écritures est peut-être leur refus d’une littérature placée en surplomb du désastre. Elles s’écrivent depuis lui. L’écrivain n’observe plus simplement la catastrophe, non, il appartient au monde qu’elle transforme.

Cette question du commun trouvera son prolongement à 18 h 30 avec « Le Chœur des vivants », imaginé par Michaël Ferrier, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet. Littérature, musique et performance s’y rencontreront, notamment avec le danseur et percussionniste José Njiva Andriantenaina. Des textes d’André Gide et des écrivains invités dialogueront avec le marovany malgache, tandis que le public sera associé à l’expérience.

La Fondation Catherine Gide propose ainsi de relire Gide sous le signe d’une « écologie de l’attention ». Non pour faire de lui, rétrospectivement, un penseur de l’Anthropocène, mais pour retrouver dans son œuvre une éthique de la disponibilité : attention au monde et aux formes de vie, goût du déplacement, refus surtout des identités et des certitudes qui dispenseraient de continuer à penser.

La soirée s’achèvera avec la remise de la deuxième édition du Prix Gide du Contemporain capital, consacré cette année à un collectif interdisciplinaire travaillant à penser et habiter le présent.

Il serait naïf d’attribuer à la littérature une puissance qu’elle n’a pas. Elle n’arrêtera ni les guerres ni le réchauffement climatique ; elle ne réparera ni Fukushima ni Beyrouth. Mais son efficacité est ailleurs… Probablement dans sa capacité à désautomatiser notre perception, à rendre de nouveau étrange ce que l’habitude médiatique banalise, à empêcher que l’exceptionnel ne devienne psychiquement ordinaire.

La crise retrouve alors quelque chose du chinois : non pas une rassurante « opportunité », mais un point critique où l’ordre des choses cesse d’aller de soi.

La littérature par temps de crise, jeudi 3 septembre 2026, de 17 h à 22 h, Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4e. Entrée gratuite, inscription recommandée.

Crédits photo : Académie du Climat

 

 
 

Par Vincent Hein
Contact : contact@actualitte.com

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19/08/2026, 09:56

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“Homme de pierre, comprends-moi !” : les lettres de Nadja à André Breton dévoilées

Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

17/08/2026, 18:18

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Ce que nos traces disent de nous au Livre sur les quais

Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?

17/08/2026, 16:53

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Marvel : les X-Men en mission en 2028, avec un nouveau casting

À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.

17/08/2026, 10:50

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Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.

 

11/08/2026, 10:30

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Ces vieux livres de cuisine racontent l’histoire de Hong Kong

À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.

11/08/2026, 10:23

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Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.

11/08/2026, 07:00

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Escales Littéraires : une librairie consacrée aux ouvrages de voyage

Du 15 au 17 septembre 2026, IFTM installera à la Porte de Versailles « Les Escales Littéraires », un espace d’environ 40 m² consacré aux guides, aux récits, aux œuvres de fiction et aux ouvrages techniques liés au tourisme. Organisée avec Hachette Tourisme, cette librairie réunira des professionnels du secteur devenus auteurs et des contributeurs de guides, qui présenteront et dédicaceront leurs livres pendant les trois jours du salon.

06/08/2026, 16:46

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Le chaekgeori, art coréen de la bibliothèque peinte, exposé au musée Guimet

Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets. 

06/08/2026, 16:19

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La Prairie aux Livres dévoile le programme de sa première édition à Nantes

Du 25 au 27 septembre 2026, La Prairie aux Livres réunira auteurs, éditeurs, illustrateurs et artistes dans le quartier Prairie au Duc, sur l’île de Nantes. Gratuit, le festival proposera dédicaces, ateliers, spectacles, expositions et rendez-vous musicaux.

05/08/2026, 17:10

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“R comme Regarder” : le livre photo jeunesse, loin des clichés

Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.

04/08/2026, 10:19

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Dua Lipa invite Gaël Faye, Patti Smith et Kae Tempest à Londres

Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale. 

31/07/2026, 15:06

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Manuscrits et objets magiques : les sorcières s'emparent du Musée d'Aquitaine

« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.

31/07/2026, 10:32

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Ryan Gosling, la tête brûlée de Marvel pour incarner Ghost Rider

Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...

30/07/2026, 13:29

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Les Correspondances de Manosque révèlent les temps forts de leur 28e édition

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.

29/07/2026, 16:13

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À Bath, le festival jeunesse critiqué pour son manque de diversité

Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.

29/07/2026, 15:24

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Avec L'Adoption, Ivan Calbérac adapte les BD de Zidrou et Monin

Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.

28/07/2026, 12:05

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Festival BD de Montréal : Pauline Laurent rejoint la direction

Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.

28/07/2026, 11:20

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“Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.

27/07/2026, 16:20

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Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend

Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.

25/07/2026, 14:04

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Traduire le monde : Vo-Vf revient pour une 14e édition

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.

24/07/2026, 16:31

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Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.

22/07/2026, 14:44

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Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.

21/07/2026, 18:20

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Les Aventuriales lancent une collecte pour financer de nouveaux barnums

Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.

21/07/2026, 16:50

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300.000 jeunes auront participé à Partir en Livre en 2026

La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.

21/07/2026, 11:15

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