Quand le monde vacille, que peut encore la littérature ?

À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.
Le 26/08/2026 à 16:16 par Vincent Hein
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26/08/2026 à 16:16
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Le mot « crise » est devenu l’un des signifiants majeurs de notre époque. Crise climatique, écologique, démocratique, sanitaire, économique, crise du lien social… à force ce mot est menacé d’usure. Car une crise ne désigne pas seulement une menace. Elle marque ce moment de rupture où un ordre jusque-là relativement stable ne peut plus se maintenir sous sa forme ancienne. Autrement dit, la crise oblige à penser différemment.
C’est précisément ce que la Fondation Catherine Gide entend interroger lors de la rencontre « La littérature par temps de crise », organisée le jeudi 3 septembre 2026 à l’Académie du Climat, à Paris. Écrivains, artistes et chercheurs tenteront d’y penser les possibles de la création dans un présent marqué par le dérèglement climatique, les guerres, les catastrophes industrielles et l’altération des conditions mêmes de l’habitable. Une question traverse la manifestation : que peut la littérature lorsque la crise n’est plus un événement exceptionnel, mais devient l’horizon durable de nos existences ?
Un détour par la langue chinoise permet d’éclairer cette interrogation. On répète souvent que le mot chinois désignant la crise, 危机 (wēijī), associerait le « danger » à « l’opportunité ». La formule est séduisante mais inexacte. Si wēi (危) signifie bien danger, jī (机) renvoie plutôt au ressort d’une situation, à son point décisif, au moment où une transformation devient possible. L’erreur de traduction conserve néanmoins une intuition : la crise est ce moment où les coordonnées habituelles vacillent et où, pour cette raison même, d’autres configurations deviennent pensables.
La littérature entretient depuis toujours une relation privilégiée avec ces moments de bascule. Elle ne résout pas les crises mais elle en révèle en tout cas les lignes de fracture. Elle ne répare pas le réel, mais transforme les représentations par lesquelles nous tentons de l’appréhender. Car la catastrophe contemporaine est aussi une crise du langage. Comment raconter des phénomènes dont l’échelle climatique, géologique ou nucléaire excède celle d’une existence humaine ? Comment continuer à voir lorsque la répétition quotidienne des catastrophes finit par produire moins de stupeur qu’une forme d’accoutumance ?
À 17 heures, la table ronde « Climat, collectif et création », modérée par Elara Bertho, réunira Camille Ammoun, Michaël Ferrier, Dieudonné Niangouna, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet. Leurs œuvres s’écrivent précisément depuis des lieux où la catastrophe a bouleversé les conditions de l’expérience : Beyrouth et sa « subsidence » chez Camille Ammoun ; Fukushima chez Michaël Ferrier ; la guerre civile congolaise dans le théâtre de Dieudonné Niangouna ; Madagascar, ses violences historiques et ses mémoires enfouies chez Jean-Luc Raharimanana ; le climat et l’imaginaire sensible avec La Fin des nuages de Mathieu Simonet.
Ce qui rapproche ces écritures est peut-être leur refus d’une littérature placée en surplomb du désastre. Elles s’écrivent depuis lui. L’écrivain n’observe plus simplement la catastrophe, non, il appartient au monde qu’elle transforme.
Cette question du commun trouvera son prolongement à 18 h 30 avec « Le Chœur des vivants », imaginé par Michaël Ferrier, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet. Littérature, musique et performance s’y rencontreront, notamment avec le danseur et percussionniste José Njiva Andriantenaina. Des textes d’André Gide et des écrivains invités dialogueront avec le marovany malgache, tandis que le public sera associé à l’expérience.
La Fondation Catherine Gide propose ainsi de relire Gide sous le signe d’une « écologie de l’attention ». Non pour faire de lui, rétrospectivement, un penseur de l’Anthropocène, mais pour retrouver dans son œuvre une éthique de la disponibilité : attention au monde et aux formes de vie, goût du déplacement, refus surtout des identités et des certitudes qui dispenseraient de continuer à penser.
La soirée s’achèvera avec la remise de la deuxième édition du Prix Gide du Contemporain capital, consacré cette année à un collectif interdisciplinaire travaillant à penser et habiter le présent.
Il serait naïf d’attribuer à la littérature une puissance qu’elle n’a pas. Elle n’arrêtera ni les guerres ni le réchauffement climatique ; elle ne réparera ni Fukushima ni Beyrouth. Mais son efficacité est ailleurs… Probablement dans sa capacité à désautomatiser notre perception, à rendre de nouveau étrange ce que l’habitude médiatique banalise, à empêcher que l’exceptionnel ne devienne psychiquement ordinaire.
La crise retrouve alors quelque chose du jī chinois : non pas une rassurante « opportunité », mais un point critique où l’ordre des choses cesse d’aller de soi.
La littérature par temps de crise, jeudi 3 septembre 2026, de 17 h à 22 h, Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4e. Entrée gratuite, inscription recommandée.
Crédits photo : Académie du Climat
Par Vincent Hein
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« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.
31/07/2026, 10:32
Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...
30/07/2026, 13:29
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.
29/07/2026, 16:13
Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.
29/07/2026, 15:24
Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.
28/07/2026, 12:05
Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.
28/07/2026, 11:20
Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.
27/07/2026, 16:20
Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.
25/07/2026, 14:04
Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.
24/07/2026, 16:31
La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.
22/07/2026, 14:44
Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.
21/07/2026, 18:20
Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.
21/07/2026, 16:50
La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.
21/07/2026, 11:15
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