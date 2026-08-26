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Péter Nádas, géant de la littérature hongroise, est mort

L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.

Le 26/08/2026 à 14:38 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

26/08/2026 à 14:38

Hocine Bouhadjera

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Son agente littéraire, Anett Orosz, a confirmé sa mort à l’AFP. L’annonce avait d’abord été publiée sur les réseaux sociaux de l’écrivain, à la demande de sa famille, qui a indiqué ne pas souhaiter s’exprimer davantage pour le moment.

En France, Péter Nádas venait encore d’être distingué : à l’automne 2025, son vaste récit autobiographique Ce qui luit dans les ténèbres. Souvenirs de la vie d’un narrateur (Noir sur Blanc, traduit du hongrois par Sophie Aude) avait reçu le prix Transfuge de l’autobiographie puis un prix spécial du jury Médicis.

Une enfance prise dans l’Histoire

Né le 14 octobre 1942 à Budapest dans une famille juive et communiste, Péter Nádas grandit au milieu des bouleversements qui marqueront toute son œuvre. Enfant, il connaît le siège de Budapest à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère meurt alors qu’il est encore adolescent, son père se suicide en 1958. À 16 ans, il est orphelin.

À ces traumatismes familiaux s’ajoutent ceux de la Hongrie d’après-guerre : l’installation du régime communiste, la répression et l’écrasement de l’insurrection de 1956. 

Avant de se consacrer à l’écriture, il étudie la photographie et le journalisme et travaille dans la presse hongroise durant les années 1960. La photographie restera une pratique importante parallèlement à son activité littéraire, et son attention presque physique aux gestes, aux espaces et aux détails marquera profondément sa prose.

Son premier livre paraît en Hongrie en 1967. Il sera traduit bien plus tard en français sous le titre La Bible (Phébus, traduit du hongrois par Marc Martin). Dans le Budapest des années 1950, un garçon y éprouve son pouvoir sur une servante pieuse.

De la censure à la reconnaissance internationale

La consécration littéraire commence véritablement avec La Fin d’un roman de famille (Plon, traduit du hongrois par Georges Kassai). Écrit au début des années 1970 mais empêché de paraître pendant plusieurs années par la censure, le roman est finalement publié en Hongrie en 1977 puis en France en 1991.

À travers la voix d’un enfant et l’effondrement d’une famille, Péter Nádas y fait se rencontrer histoire juive, communisme, mémoire familiale et oppression politique. Le récit refuse déjà la progression romanesque traditionnelle au profit des associations, des souvenirs et des perceptions.

Il poursuit cette exploration du désir et de l’intimité avec notamment Amour (Les Belles Lettres, traduit du hongrois par Georges Kassai et Gilles Bellamy), tandis que plusieurs de ses textes courts seront réunis en français dans Minotaure (Plon, traduit du hongrois par Georges Kassai et Gilles Bellamy).

Mais c’est Le Livre des mémoires (Plon, traduit du hongrois par Georges Kassai) qui lui apporte une reconnaissance internationale considérable. Publié en Hongrie en 1986 après plus d’une décennie de travail, puis en France en 1998, le roman entrelace plusieurs voix et plusieurs temporalités entre Budapest et Berlin, mémoire individuelle et histoire européenne, politique et sexualité.

La comparaison avec Marcel Proust, Robert Musil ou Thomas Mann accompagnera dès lors régulièrement la réception de Péter Nádas. Susan Sontag compte parmi les défenseurs les plus enthousiastes du livre. En France, Le Livre des mémoires obtient en 1999 le Prix du Meilleur Livre étranger.

18 ans pour Histoires parallèles

L’entreprise suivante sera plus monumentale encore. Péter Nádas consacre près de 18 ans à Histoires parallèles (Plon, traduit du hongrois par Marc Martin avec la collaboration de Sophie Aude), publié en Hongrie en 2005 et en français en 2012.

Sur plus d’un millier de pages, des dizaines de personnages et d’existences s’entrecroisent dans l’Europe du XXe siècle. Nazisme, communisme, révolution hongroise, division de l’Allemagne, sexualité, violence et mémoire collective circulent d’un récit à l’autre sans qu’une intrigue unique vienne ordonner l’ensemble.

Le corps y occupe une place centrale. Désir, maladie, odeurs, gestes et sensations deviennent chez Péter Nádas une autre manière d’écrire l’Histoire : celle-ci n’agit pas seulement sur les institutions ou les idéologies, mais pénètre les relations intimes et façonne les individus. Cette construction immense, expérimentale et volontairement rétive aux conventions du roman fera d’Histoires parallèles (Plon, traduit du hongrois par Marc Martin avec la collaboration de Sophie Aude) l’un des livres les plus commentés de sa carrière.

Écrire sa propre mort

La question du corps devient plus littérale encore après l’infarctus dont Péter Nádas est victime à 51 ans. Il connaît alors une expérience de mort clinique avant d’être réanimé.

Il en tirera La Mort seul à seul (Noir sur Blanc, traduit du hongrois par Marc Martin), récit consacré aux quelques minutes durant lesquelles conscience, sensations corporelles et perception de la mort semblent se dissocier. Le texte avait d’abord été publié en français en 2004 par L’Esprit des péninsules avant d’être repris par Noir sur Blanc en 2023.

D’autres facettes de son travail ont progressivement été rendues accessibles au public français, parmi lesquelles Mélancolie (Le Bruit du Temps, traduit du hongrois par Marc Martin), méditation autour d’un tableau de Caspar David Friedrich, Chant de sirènes (Le Bruit du Temps, traduit du hongrois par Marc Martin) ou encore Almanach (Mille neuf cent quatre-vingt-sept, mille neuf cent quatre-vingt-huit) (Phébus, traduit du hongrois par Marc Martin).

Une dernière somme autobiographique

La publication française de Ce qui luit dans les ténèbres. Souvenirs de la vie d’un narrateur (Noir sur Blanc, traduit du hongrois par Sophie Aude), en septembre 2025, avait remis Péter Nádas au centre de l’actualité littéraire française.

Publié initialement en Hongrie en 2017, ce récit de près de 1200 pages refuse l’autobiographie chronologique. Péter Nádas part de fragments, de sensations et de souvenirs parfois incertains, qu’il confronte aux archives et à la mémoire familiale. La Shoah, les ruines de Budapest, ses parents juifs et communistes, les secrets familiaux, la mort de sa mère, le suicide de son père ou encore la révolution de 1956 s’y superposent.

L’ouvrage avait reçu en France le prix Transfuge de l’autobiographie avant d’être distingué, en novembre 2025, par un prix spécial du jury Médicis. 

Cette reconnaissance tardive venait prolonger une longue série de distinctions internationales : le Prix d’État autrichien de littérature européenne en 1991, le Prix Kossuth en Hongrie, le Prix du Livre de Leipzig pour la compréhension européenne ou encore, en 2003, le Prix Franz-Kafka. Péter Nádas était également membre depuis 2006 de l’Académie des arts de Berlin.

Installé depuis les années 1980 à Gombosszeg, petit village de l’ouest de la Hongrie il y est mort ce mercredi 26 août au matin. Il laisse l’une des œuvres les plus ambitieuses de la littérature européenne contemporaine.

Crédits photo : Péter Nádas (@ Gáspár Stekovics, Noir sur Blanc)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Ce qui luit dans les ténèbres

Péter Nadas trad. Sophie Aude

Paru le 04/09/2025

1178 pages

Les Editions Noir sur Blanc

34,00 €

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La Bible

Péter Nadas trad. Marc Martin

Paru le 03/10/2019

84 pages

Editions Phébus

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La fin d'un roman de famille

Péter Nadas trad. Georges Kassai

Paru le 01/10/1991

205 pages

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Amour

Péter Nadas trad. Georges Kassai, Gilles Bellamy

Paru le 16/10/2012

140 pages

Belles Lettres

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Minotaure

Péter Nadas trad. Georges Kassai, Gilles Bellamy

Paru le 04/05/2005

287 pages

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Le livre des mémoires

Péter Nadas

Paru le 27/08/1998

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Paru le 08/03/2012

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Paru le 19/10/2023

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Péter Nadas trad. Marc Martin

Paru le 17/03/2015

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Chant de sirènes

Péter Nadas trad. Marc Martin

Paru le 20/05/2015

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Le Bruit du temps

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Almanach

Péter Nadas trad. Marc Martin

Paru le 18/04/2019

330 pages

Editions Phébus

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Les Bons Voisins

Nina Allan trad. Bernard Sigaud

Paru le 21/08/2025

320 pages

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”Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.

22/07/2026, 12:43

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Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

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Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.

16/07/2026, 14:40

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Dominique Rocher, auteur de BD mayennais, est mort à 73 ans

Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.

15/07/2026, 12:01

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C’est l’histoire d’une rencontre avec le livre d'Eleonore Frey

Certaines traductions naissent d’une commande, d’autres d’une fidélité obstinée : en s'attelant à Ainsi va Lipp, la traductrice Camille Luscher n’a cessé de vouloir faire entendre en français la voix singulière d’Eleonore Frey. Quatorze années auront été nécessaires pour que ce roman, paru en allemand en 1998, ne sorte en juin 2026 chez La Veilleuse, dans une version particulièrement soignée. À notre invitation, la traductrice revient sur cette longue aventure, sur une écriture qui déplace les mots et les normes, et sur l’insaisissable figure de Lipp.

13/07/2026, 16:13

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Après la mobilisation, la librairie L’Arbre à Papillons trouve une repreneuse

Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.

26/08/2026, 15:09

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Usage de l'IA dans le secteur culturel : la Commission européenne consulte

Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».

26/08/2026, 13:27

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Valérie Dumeige prendra la tête des Éditions des Équateurs

Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s'apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, l'arrivée de Valérie Dumeige aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.

26/08/2026, 12:31

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La Cour européenne des droits de l’homme ordonne la libération d'Osman Kavala

L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».

26/08/2026, 11:12

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En difficulté, l'association L'Autre Livre ferme sa librairie parisienne

Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».

26/08/2026, 08:59

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Eva Ionesco porte plainte contre Emmanuel Pierrat pour des photos de son enfance

Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.

25/08/2026, 18:33

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De la ferraille aux livres : Julie Menant reprend la librairie Anagramme à Sèvres

Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.

25/08/2026, 18:15

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La bande dessinée face à la précarité de ses auteurs

Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).

25/08/2026, 16:59

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Inédit, Pléiade, essais : Michel Foucault au cœur de 2026

Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité. 

25/08/2026, 16:23

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Pass Culture : 50 € supplémentaires pour un quotient familial inférieur à 700 €

Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.

25/08/2026, 11:02

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À 80 ans, Neptun Verlag met le cap sur le polar

Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.

25/08/2026, 11:00

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Paul Petit devient délégué général à la langue française et aux langues de France par intérim

Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.

25/08/2026, 10:00

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Après Le Mage du Kremlin, Da Empoli publie son nouveau roman en octobre

Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.

24/08/2026, 18:22

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Médiathèques : Perpignan, Les Herbiers… les autres ouvertures de la rentrée 2026

Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.

24/08/2026, 17:45

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Cinq peintures monumentales s'enracinent à la BnF

Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.

24/08/2026, 15:43

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Au Québec, un programme de valorisation du français diversifie ses publics

Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.

24/08/2026, 12:19

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L'ex-directeur du FBI a-t-il écrit un livre pour menacer de mort Donald Trump ?

De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.

24/08/2026, 11:13

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Royaume-Uni : le livre imprimé franchit déjà le milliard de livres sterling

Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.

24/08/2026, 11:06

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À Sharjah, la cité de l’édition accueille 1000 entreprises d’IA

Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.

24/08/2026, 11:03

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HarperCollins recrute chez Amazon celui qui gérait les relations avec les Big Five

Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.

24/08/2026, 09:44

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Aux États-Unis, les éditeurs raccourcissent les romans jeunesse pour reconquérir les 9-12 ans

Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.

22/08/2026, 11:26

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Au Japon, 200 librairies se partagent les indices d’un meurtre

Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.

22/08/2026, 10:23

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Des punaises de lit contraignent une bibliothèque d’Aix-en-Provence à fermer

La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.

21/08/2026, 17:44

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Manga : HarperCollins exporte Kazé aux États-Unis

Moins d’un an après la finalisation de l’acquisition de Crunchyroll Manga — rapidement renommé Kazé — en France et en Allemagne par HarperCollins, le groupe américain prévoit de décliner la marque outre-Atlantique. De premières parutions seront présentées ce samedi 22 août, dans le cadre du salon Anime NYC, à New York.

21/08/2026, 16:03

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Marcel Broquet, figure de l’édition québécoise, est mort

Figure du livre québécois, Marcel Broquet est mort le 14 juillet 2026 à l’âge de 90 ans. Libraire, distributeur puis éditeur, il avait fondé en 1979 avec Françoise Labelle les éditions Broquet, particulièrement connues pour leurs guides consacrés à la nature.

21/08/2026, 12:40

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Bordeaux et La Réole : La Nuit des Rois en redressement judiciaire

Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.

21/08/2026, 11:04

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Pour les créanciers de Humanoids, l'espoir d'un recouvrement s'éteint

Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.

21/08/2026, 09:28

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Québec : le 12 août, les ventes de fiction multipliées par 14,5

Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.

21/08/2026, 08:30

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Médiathèques : les grandes ouvertures à suivre à la rentrée 2026

De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.

20/08/2026, 16:44

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À Princeton, des cartes perforées de 1975 ramènent à des ballades du XIXe siècle

Une petite boîte récupérée par la Cotsen Children’s Library de Princeton contenait quelques centaines de cartes perforées vieilles d’un demi-siècle. Pas de programme informatique oublié ni de message secret : ces cartons de 1975 renvoyaient à une collection de ballades populaires. En suivant trois d’entre eux, Katie Zondlo a fini devant une feuille imprimée à Glasgow quelque 120 ans auparavant. Avec, entre les deux, trois générations de catalogues.

20/08/2026, 16:12

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“On a le moral, on y croit” : les éditions La Simarre de retour

Exclusif — L'annonce de la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, au début du mois d'avril dernier, ressemblait fort à une conclusion. Fort heureusement, un projet de reprise, porté par un salarié de la structure, Laurent Cureau, s'est concrétisé, permettant à l'éditeur-imprimeur de poursuivre ses activités.

20/08/2026, 16:11

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L'histoire d'une famille juive en France, de 1750 à 1950

Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.

20/08/2026, 13:58

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Le roi britannique du true crime lâché par ses éditeurs après de graves accusations

Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.

20/08/2026, 13:29

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Adrienne Heymans et Charlotte Couture rejoignent Pandacraft

La structure éditoriale Pandacraft, créée en 2013 et dont l'activité est centrée sur la vente d'abonnements à des kits ludo-éducatifs et des magazines pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, fait état de deux recrutements, afin d'appuyer une « stratégie d'accélération ».

20/08/2026, 12:43

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Alexandra Palt, ex-présidente du WWF France, rejoint Multikulti Éditions

Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.

20/08/2026, 12:16

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Face aux algorithmes et à l'IA, protéger la diversité des expressions culturelles

Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.

20/08/2026, 11:26

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