Valérie Dumeige prendra la tête des Éditions des Équateurs

Le choix a été effectué par Muriel Beyer, qui dirige Terre Neuve, le pôle de littérature générale constitué cette année au sein d'Albin Michel après la reprise et la réorganisation d'Humensis.

Comme nous l'expliquions en février dernier, Terre Neuve rassemble notamment les Éditions de l'Observatoire, Passés Composés, Les Équateurs, Belin Éditeur et Herscher, avec des fonctions commerciales, marketing, événementielles et de presse mutualisées, tandis que chaque marque conserve son identité éditoriale.

Un chassé-croisé entre Albin Michel et Madrigall

Valérie Dumeige connaît bien les territoires éditoriaux qui ont fait l'identité des Équateurs. À la direction éditoriale d'Arthaud depuis 2011, elle a accompagné une maison historiquement attachée au voyage, à la mer et à la montagne, tout en élargissant son catalogue aux questions écologiques, à la nature et aux récits d'aventure. Arthaud appartient à Flammarion, au sein du groupe Madrigall. Aucun successeur à Valérie Dumeige n’a pour l’heure été annoncé à la tête de la maison.

Tandis que Valérie Dumeige quittera une maison de Madrigall pour rejoindre le pôle Terre Neuve d'Albin Michel, Olivier Frébourg doit effectuer le trajet inverse. La Lettre révélait en juillet qu'Antoine Gallimard avait choisi le fondateur des Équateurs pour prendre la tête du Mercure de France, maison jusqu'ici dirigée par Isabelle Gallimard.

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Fondées par Olivier Frébourg en 2003, les Éditions des Équateurs se sont construites autour d'un catalogue mêlant littérature, récits de voyage, histoire, essais et documents. La maison publie notamment Sylvain Tesson, Jean-Paul Kauffmann, Antoine Compagnon ou encore Patrick Boucheron, et porte avec France Inter la collection Un été avec.... Elle avait rejoint Humensis en 2018, avant son intégration cette année au groupe Albin Michel et au nouvel ensemble Terre Neuve.

Le départ d'Olivier Frébourg constitue donc un changement majeur pour une maison qu'il a fondée et dirigée pendant plus de 20 ans. Son arrivée attendue au Mercure de France permettrait parallèlement à Madrigall de renforcer ses liens avec Sylvain Tesson, dont plusieurs ouvrages ont été publiés aux Équateurs, un enjeu souligné par La Lettre.

Par Hocine Bouhadjera

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