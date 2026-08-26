Usage de l'IA dans le secteur culturel : la Commission européenne consulte

Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».
Le 26/08/2026 à 13:27 par Antoine Oury
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26/08/2026 à 13:27
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Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, « Boussole culturelle pour l’Europe », mise en œuvre entre 2025 et 2028, la Commission européenne se penche à nouveau sur l'intelligence artificielle et à ses usages dans les secteurs spécifiques de la culture et de la création.
La présentation de sa feuille de route stratégique au Parlement européen avait permis de présenter ces nouvelles technologies comme une source de « difficultés », notamment vis-à-vis « de droits de propriété intellectuelle », mais aussi comme une manière d'« accroître leur production créative et leur potentiel d’innovation », ou encore « l’accessibilité de la culture et la participation du public ».
L'IA pourrait aussi faire office de levier, aux yeux de la Commission, pour améliorer la découvrabilité des œuvres européennes, un enjeu devenu crucial alors que les outils anglophones, et notamment américains, assoient d'ores et déjà leur domination.
La CE n'ignore pas, bien entendu, toutes les interrogations soulevées par des usages parfois irraisonnés de l'IA. Dans cette même feuille de route diffusée en novembre 2025, elle citait, parmi les défis actuels ou à venir, « l’utilisation éthique, la diversité culturelle, les licenciements, la rémunération équitable des créateurs et les besoins en compétences ». Elle s'inquiétait, par ailleurs, de « la prolifération des contenus générés par l’IA ».
Parmi les chantiers d'ores et déjà anticipés par la Commission européenne, l'évolution du cadre réglementaire figure évidemment en bonne place. Si le récent règlement sur l’intelligence artificielle est mis en avant, elle assure étudier « la faisabilité d’un registre des dérogations au titre de l’exception relative à l’exploration de textes et de données ».
À LIRE - Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”
Cette dernière inquiète particulièrement les ayants droit et les créateurs, puisqu'elle permet à certains développeurs d'outils d'IA et de larges modèles de langage de s'affranchir du droit d'auteur. La Commission envisage également une évaluation « des règles de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique », notamment concernant cette même exception.
La stratégie de la Commission européenne en matière d'IA n'est pas sans inquiéter quant à ses objectifs et les moyens d'y parvenir, y compris du côté des institutions françaises. Une proposition de résolution sénatoriale a ainsi été déposée il y a quelques semaines, afin d'inciter la CE à concevoir une stratégie pour « prioritairement garantir la protection de la créativité humaine, le respect des droits d’auteur et droits connexes, et la diversité effective des expressions culturelles ».
Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne donne en tout cas la possibilité de participer à la définition de cette stratégie, à l'aide d'un appel à contributions, ouvert jusqu'au 11 septembre prochain.
Cet appel est « destiné à informer le public et les parties prenantes de cette initiative afin de recueillir des retours d’information sur la manière dont la Commission appréhende le problème et sur les solutions possibles ». Il sera suivi et complété par « des ateliers des parties prenantes avec les acteurs concernés », « une enquête ciblée auprès des parties prenantes » et un dialogue « à haut niveau » avec des représentants choisis des secteurs concernés.
L'appel à contributions s'adresse aussi bien aux artistes, titulaires de droits, associations professionnelles qu'aux fournisseurs et développeurs d'IA. Plus généralement, tous les citoyens européens sont invités à y participer.
Il est possible de donner son avis à cette adresse.
Photographie : illustration, Leo Leung, CC BY 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Moins d’un an après la finalisation de l’acquisition de Crunchyroll Manga — rapidement renommé Kazé — en France et en Allemagne par HarperCollins, le groupe américain prévoit de décliner la marque outre-Atlantique. De premières parutions seront présentées ce samedi 22 août, dans le cadre du salon Anime NYC, à New York.
21/08/2026, 16:03
Figure du livre québécois, Marcel Broquet est mort le 14 juillet 2026 à l’âge de 90 ans. Libraire, distributeur puis éditeur, il avait fondé en 1979 avec Françoise Labelle les éditions Broquet, particulièrement connues pour leurs guides consacrés à la nature.
21/08/2026, 12:40
Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.
21/08/2026, 11:04
Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.
21/08/2026, 09:28
Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.
21/08/2026, 08:30
De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.
20/08/2026, 16:44
Une petite boîte récupérée par la Cotsen Children’s Library de Princeton contenait quelques centaines de cartes perforées vieilles d’un demi-siècle. Pas de programme informatique oublié ni de message secret : ces cartons de 1975 renvoyaient à une collection de ballades populaires. En suivant trois d’entre eux, Katie Zondlo a fini devant une feuille imprimée à Glasgow quelque 120 ans auparavant. Avec, entre les deux, trois générations de catalogues.
20/08/2026, 16:12
Exclusif — L'annonce de la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, au début du mois d'avril dernier, ressemblait fort à une conclusion. Fort heureusement, un projet de reprise, porté par un salarié de la structure, Laurent Cureau, s'est concrétisé, permettant à l'éditeur-imprimeur de poursuivre ses activités.
20/08/2026, 16:11
Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.
20/08/2026, 13:58
Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.
20/08/2026, 13:29
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