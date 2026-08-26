Usage de l'IA dans le secteur culturel : la Commission européenne consulte

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, « Boussole culturelle pour l’Europe », mise en œuvre entre 2025 et 2028, la Commission européenne se penche à nouveau sur l'intelligence artificielle et à ses usages dans les secteurs spécifiques de la culture et de la création.

La présentation de sa feuille de route stratégique au Parlement européen avait permis de présenter ces nouvelles technologies comme une source de « difficultés », notamment vis-à-vis « de droits de propriété intellectuelle », mais aussi comme une manière d'« accroître leur production créative et leur potentiel d’innovation », ou encore « l’accessibilité de la culture et la participation du public ».

L'IA pourrait aussi faire office de levier, aux yeux de la Commission, pour améliorer la découvrabilité des œuvres européennes, un enjeu devenu crucial alors que les outils anglophones, et notamment américains, assoient d'ores et déjà leur domination.

La CE n'ignore pas, bien entendu, toutes les interrogations soulevées par des usages parfois irraisonnés de l'IA. Dans cette même feuille de route diffusée en novembre 2025, elle citait, parmi les défis actuels ou à venir, « l’utilisation éthique, la diversité culturelle, les licenciements, la rémunération équitable des créateurs et les besoins en compétences ». Elle s'inquiétait, par ailleurs, de « la prolifération des contenus générés par l’IA ».

Réévaluer règles et directives

Parmi les chantiers d'ores et déjà anticipés par la Commission européenne, l'évolution du cadre réglementaire figure évidemment en bonne place. Si le récent règlement sur l’intelligence artificielle est mis en avant, elle assure étudier « la faisabilité d’un registre des dérogations au titre de l’exception relative à l’exploration de textes et de données ».

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Cette dernière inquiète particulièrement les ayants droit et les créateurs, puisqu'elle permet à certains développeurs d'outils d'IA et de larges modèles de langage de s'affranchir du droit d'auteur. La Commission envisage également une évaluation « des règles de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique », notamment concernant cette même exception.

La stratégie de la Commission européenne en matière d'IA n'est pas sans inquiéter quant à ses objectifs et les moyens d'y parvenir, y compris du côté des institutions françaises. Une proposition de résolution sénatoriale a ainsi été déposée il y a quelques semaines, afin d'inciter la CE à concevoir une stratégie pour « prioritairement garantir la protection de la créativité humaine, le respect des droits d’auteur et droits connexes, et la diversité effective des expressions culturelles ».

Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne donne en tout cas la possibilité de participer à la définition de cette stratégie, à l'aide d'un appel à contributions, ouvert jusqu'au 11 septembre prochain.

Cet appel est « destiné à informer le public et les parties prenantes de cette initiative afin de recueillir des retours d’information sur la manière dont la Commission appréhende le problème et sur les solutions possibles ». Il sera suivi et complété par « des ateliers des parties prenantes avec les acteurs concernés », « une enquête ciblée auprès des parties prenantes » et un dialogue « à haut niveau » avec des représentants choisis des secteurs concernés.

L'appel à contributions s'adresse aussi bien aux artistes, titulaires de droits, associations professionnelles qu'aux fournisseurs et développeurs d'IA. Plus généralement, tous les citoyens européens sont invités à y participer.

Il est possible de donner son avis à cette adresse.

Photographie : illustration, Leo Leung, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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