En grève, les salariés de Gibert Paris s'opposent à une librairie “vidée de son savoir-faire

Un mois après la présentation, par la direction du groupe Gibert, d'un « plan de transformation » prévoyant notamment la fermeture de 4 librairies et d'un « corner », ainsi que la suppression de 84 emplois sur les 500 que compte l'entité, un débrayage a eu lieu, ce mercredi 26 août au matin, devant la librairie Gibert du 26, boulevard Saint-Michel, à Paris.

Les salariés grévistes s'inquiètent en effet des conditions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), présenté d'une manière plus détaillée au comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, le 4 août dernier, à l'occasion d'une réunion extraordinaire. Une trentaine de postes est menacée au sein des librairies de la capitale.

« Nous avions prévu une assemblée générale ce matin, avant de nous orienter vers un débrayage », nous précise Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris. « Et il y a eu tant de monde que trois boutiques parisiennes n'ont pas pu ouvrir : celle de Barbès, la librairie Romance et la librairie BD. » Des piquets de grève ont été installés devant le 26, le 30 et le 34 du boulevard Saint-Michel, pour expliquer les motivations derrière le mouvement à la clientèle.

Trois points de vente du réseau parisien de Gibert sont sur la sellette : celui de Barbès (15-17 Boulevard Barbès), le corner Printemps Nation (21-25 Cour de Vincennes), ainsi que la Librairie de la Place, située au 27, quai Saint-Michel. Au total, 31 emplois sont menacés : 21 au sein de la librairie Barbès, 5 pour la librairie consacrée au tourisme et à l'ésotérisme du quai Saint-Michel et 5 également du côté du corner Nation.

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« Un travail est en cours pour réaffecter une partie des postes de Barbès vers les implantations de Paris 6 », nous précise la direction du groupe Gibert. Les conditions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), mis en œuvre pour les librairies parisiennes uniquement, font toujours l'objet de négociations entre les délégués syndicaux et la direction.

Le syndicat CGT de Gibert Joseph Paris réclame en effet une diminution du nombre de suppressions de postes ainsi que la mise en place d'un plan de départ volontaire élargi à toutes les catégories de salariés, ou encore des indemnités de licenciement mieux-disantes que le minimum légal. « Nous voulons protéger nos emplois, qu’il y ait le moins de licenciement possible et dans les meilleures conditions possible », résume Sophie Rachet.

Quelle stratégie pour l'avenir ?

Les conditions de départ des 84 salariés concernés ne seront pas homogènes à l'échelle du groupe, chaque librairie restant distincte les unes des autres : l'entité Gibert ne dispose pas, en effet, d'un CSE commun, comme nous l'avions déjà souligné dans un précédent article. Si les conditions de départ des salariés seront les mêmes pour toutes les enseignes, le PSE ne concerne, lui, que les salariés de Gibert Joseph Paris.

Ce plan fait craindre aux délégués syndicaux une « librairie vidée de son savoir-faire, puisqu'il concerne essentiellement les salariés les plus qualifiés, les gestionnaires, qui ont des responsabilités à la fois techniques et managériales », développe Sophie Rachet. D'après la déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris, le risque serait ainsi de supprimer un intermédiaire crucial, faisant le lien entre le terrain et les cadres du groupe.

« Le projet parait avoir été fait à la hâte, en raison de la contrainte du redressement », analyse-t-elle. « La direction arrête un nombre de postes à supprimer avant de se soucier de l'opérationnel et de la stratégie pour l'avenir », déplore-t-elle. Une autre journée de grève est prévue ce samedi 29 août, avant une nouvelle réunion avec la direction le lundi suivant.

Les recherches de repreneurs pour les librairies Gibert du 26, quai Saint-Michel, de Poitiers (7 Rue Gambetta) et d'Évreux (Place Georges Clemenceau) n'ont pas abouti. Les fermetures de ces deux dernières librairies conduiront respectivement à la disparition de 12 et 10 emplois.

Interrogée sur les mesures d'accompagnement des salariés licenciés, la direction du groupe Gibert indique que « toutes les personnes pour qui le licenciement n’aurait pu être évité seront éligibles au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) durant 1 an à compter de la notification de licenciement, garantissant 75 % de la rémunération brute (proche du revenu net) ».

D’autres mesures d’accompagnement « font actuellement l’objet de discussions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux », ajoute-t-elle.

Un plan de transformation en cours

Les autres librairies du groupe pourraient « retrouver une exploitation positive dès 2028, avec des adaptations ciblées des horaires, du temps de travail ou des effectifs selon les sites », indiquait la direction du groupe en juillet dernier. Ce travail est aujourd'hui en cours, nous précise la direction, et de nouveaux détails sur l'activité d'occasion seront bientôt dévoilés.

Le « plan de transformation » avançait en effet d'autres mesures, dont un accent mis sur le livre d'occasion, « tout en maintenant l’offre livre neuf, papeterie, musique/vidéo ». Gibert souhaite aussi proposer aux librairies indépendantes la mise en place d'un service d'occasion au service de leur clientèle, ce qui permettrait au groupe « d’élargir ses sources d’approvisionnement pour la marchandise d’occasion ».

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Toujours auprès des librairies indépendantes, Gibert envisage un système d'affiliation, en plus de son réseau en propre, pour donner aux commerces la possibilité de « bénéficier de la notoriété de la marque Gibert et de la force de son catalogue neuf et d’occasion ». Il s'agirait d'une licence de marque, ce qui impliquerait donc le versement d'une somme ou d'un pourcentage des ventes par le licencié.

La direction du groupe souhaite enfin refondre et accélérer l'offre e-commerce, « en enrichissant l’offre et les canaux de vente y compris à l’international ». Pour accompagner ces développements et l'activité au quotidien, Gibert annonce l'intégration progressive d'outils d'intelligence artificielle, afin d'« optimiser l’efficacité interne » et d'associer conseils de libraires aux nouveaux usages.

Rappelons que le placement en redressement judiciaire du groupe Gibert a été validé par le tribunal des activités économiques de Paris en avril dernier, suite à la demande formulée par la Financière Palidis, société propriétaire de la chaine de librairies.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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