À Phalsbourg, L’Arbre à Papillons évite la fermeture et change de mains

Il y a huit mois encore, l’avenir de L’Arbre à Papillons était suffisamment incertain pour réunir une cinquantaine de personnes entre ses rayonnages. Depuis le 7 août, la librairie indépendante de la place d’Armes, à Phalsbourg, est dirigée par Cécile Irlinger.

La reprise concerne le commerce et ses différentes activités, mais pas L’Arbre à Papillons Éditions, la structure fondée et toujours portée par Frédéric Engel, ancien exploitant de la librairie avec son épouse Marie-Hélène, qui édite notamment cartes postales, calendriers et marque-pages illustrés.

Du jeu vidéo à la librairie

Cécile Irlinger vient de la traduction, du doublage et de la localisation de jeux vidéo. Une première carrière menée pour des structures internationales, entre région parisienne, sud de la France, studios et télétravail, avant l’envie d’un changement plus radical.



« J’avais envie de quitter le numérique pour revenir au physique, et de me réancrer à tous les niveaux dans le territoire. Les livres, la culture, la curiosité, ce sont des choses qui m’ont toujours animée. J’ai travaillé dans le milieu narratif, avec toujours cette question de la plume, de la manière dont sonne un dialogue. J’ai toujours été dans les mots, finalement. »



Phalsbourg n’est pas un territoire inconnu : sa famille paternelle est originaire de la région. Plutôt que de créer une librairie de toutes pièces, elle cherche un établissement à reprendre. Ses recherches la conduisent à L’Arbre à Papillons, avec laquelle les premiers échanges commencent entre la fin de 2025 et le début de 2026.



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Une mobilisation pour assurer la relève

Installée à Phalsbourg depuis 2014, d’abord rue de Lobau puis place d’Armes, L’Arbre à Papillons avait construit une clientèle fidèle. Lorsque Marie-Hélène Engel annonce son départ à la retraite sans repreneur assuré, la perspective d’une fermeture provoque une mobilisation locale.



En décembre 2025, une cliente, Rita Bilger, lance un appel. Une cinquantaine de personnes se réunissent le 15 décembre, avec notamment des habitants et des élus, pour envisager plusieurs solutions : reprise classique, modèle coopératif ou intervention de la commune. La librairie n’est alors pas en difficulté économique : il s’agit avant tout de trouver quelqu’un pour poursuivre l’activité.



Une première candidate, Julie Kauké, libraire au sein d’une grande enseigne, engage des démarches bancaires, sans que le projet n’aboutisse. C’est finalement Cécile Irlinger qui reprend le commerce quelques mois plus tard. Cette dernière constate : « C’est devenu une institution à Phalsbourg et dans le pays de Phalsbourg. Il y a une valeur incroyable qui a déjà été donnée par Frédéric et Marie-Hélène, une clientèle fidèle, une convivialité. Reprendre, c’est déjà s’inscrire dans cette continuité. »



La nouvelle gérante assume néanmoins que le lieu évoluera avec elle : « Je ne suis pas Marie-Hélène, Marie-Hélène n’est pas moi. Mais entendre les gens nous dire : “On est tellement heureux que la librairie soit reprise”, c’est quelque chose qui porte énormément. »

65.000 € pour le fonds, un stock repris séparément

Fin 2025, le fonds de commerce était proposé à 77.000 €, auxquels s’ajoutaient 32.000 € de stock, selon les DNA. La vente conclue le 7 août porte finalement sur 65.000 € pour le fonds. Le stock a été repris séparément et seulement en partie, après une sélection effectuée par Cécile Irlinger avec Marie-Hélène Engel. La nouvelle gérante n'a pas souhaité partager le montant.



La reprise a été financée par un montage associant apport personnel et emprunts bancaires, avec l’accompagnement de France Active et d’Initiative Moselle, notamment sous la forme d’un prêt d’honneur et d’une garantie bancaire.



Cécile Irlinger arrive par ailleurs avec une expérience de la gestion de projets, de la production et des flux. Fin 2025, elle s’est également formée au modèle du café-librairie au Temps de Vivre, à Aixe-sur-Vienne, dans le cadre de la Coopérative Tiers-Lieux. Une formation y est consacrée à la création d’une librairie alternative. Elle prévoit d’approfondir sa formation au métier de libraire en 2027.

La transmission, elle, s’étale sur plusieurs mois : Marie-Hélène et Frédéric Engel l’accompagnent de début juin à fin septembre pour lui transmettre la connaissance de la clientèle, des fournisseurs et des partenaires locaux. « Il y a tout l’historique de la clientèle, les fournisseurs, mais aussi les interlocuteurs institutionnels, les mairies, les écoles... L’objectif est que la transmission soit la plus fluide possible et que je puisse monter en compétence spécifiquement sur cette activité. »



Céline, salariée de la librairie depuis trois ans, reste également dans l’équipe. Marie-Hélène Engel part donc à la retraite, tandis que Frédéric Engel poursuit son activité d’éditeur de cartes postales, calendriers et marque-pages. Ses productions, notamment consacrées au territoire, à sa faune et à sa flore, continueront d’être vendues dans la librairie.

Un café autour de la librairie

Cécile Irlinger reprend un métier aux équilibres économiques fragiles. Son projet consiste à garder le livre au centre tout en développant d’autres usages du lieu. Les quelque 200 m2 du commerce accueilleront à l’automne un espace café. Le rayon jeunesse sera renforcé, avec des espaces pour les enfants, tandis que la papeterie et les cadeaux prendront davantage de place. « L'idée est de créer du lien et en faire un vrai lieu d’attractivité locale. Je veux que les familles s’y sentent bien, qu’on puisse partager nos dernières lectures et venir aussi pour échanger », confie Cécile Irlinger.



La librairie restera indépendante et généraliste. « Il faut d’abord être un grand chef avant de pouvoir proposer un plat signature. Humblement, je vais développer la jeunesse et certaines parties hors livre. Pour la littérature, l’objectif est de rester généraliste. Marie-Hélène avait une très belle patte, notamment un joli rayon poésie, et ça, je vais tâcher de le conserver. »

Son ancienne carrière devrait aussi nourrir la programmation du lieu. « J’arrive avec une vision culturelle qui inclut les jeux vidéo, le travail des influenceurs, des créateurs sur Twitch. Cela aura forcément une influence sur certains thèmes de conférences, de discussions ou de clubs de lecture. Il ne s’agit pas d’oublier d’où je viens, mais d’en faire une force. »

« Ce qui domine, c’est le plaisir d’être là »

Les premières rencontres et dédicaces doivent être préparées à partir de septembre, avec quelques rendez-vous possibles d’ici la fin de 2026 et une programmation plus développée en 2027.

Pour l’heure, la nouvelle gérante décrit elle-même ces premières semaines comme un « soft launch », autrement dit une ouverture progressive, entre installation des outils informatiques, ouverture des comptes auprès des diffuseurs et distributeurs, premières commandes et prise en main progressive du commerce. Une inauguration officielle est prévue le 2 octobre.

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Le nom de la librairie doit également évoluer, mais progressivement, sans rupture brutale avec L’Arbre à Papillons : elle deviendra Les Belles Heures.

Une transition à l’image de la reprise, que Cécile Irlinger résume surtout par un sentiment : « Je suis dans la joie, totalement. Ce qui domine, c’est le plaisir d’être là, de pouvoir enfin concrétiser ce projet, d’accueillir la clientèle et qu’on apprenne à se connaître. Ces échanges et cette qualité de relation me portent énormément. »

Crédits photo : entrée de L’Arbre à Papillons, qui deviendra Les Belles Heures (crédit Cécile Irlinger)

Par Hocine Bouhadjera

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