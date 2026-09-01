Le podcast a installé l’écoute à la demande, le livre audio en profite

À mesure que les Français se familiarisent avec les contenus parlés à la demande, les éditeurs découvrent un public davantage disposé à écouter un roman, un essai ou un document pendant plusieurs heures.

Les chiffres confirment le déplacement. Selon le baromètre 2026 réalisé par Médiamétrie pour la Sofia, le Syndicat national de l’édition et la Société des Gens de Lettres, 10 millions de Français ont écouté au moins un livre audio numérique en 2025. Chez les 15-80 ans, la proportion d’audiolecteurs numériques est passée de 8 % en 2023 à 16 % en 2025. Leur moyenne d’âge, 31 ans, est sensiblement inférieure à celle des lecteurs de livres imprimés, établie à 41 ans.

Cette progression ne peut évidemment pas être attribuée au seul podcast. Prix des abonnements, enrichissement des catalogues, généralisation du smartphone et investissements des plateformes comptent également. Mais les deux pratiques se rencontrent de plus en plus nettement. Le baromètre Sofia/SNE/SGDL publié en 2024 relevait ainsi que 72 % des auditeurs de livres audio écoutaient des podcasts sur les services concernés, contre 38 % parmi l’ensemble des lecteurs interrogés. Le podcast n’a donc pas créé le livre audio. Il lui a préparé un terrain particulièrement favorable.

Le podcast a installé le réflexe de l’écoute

Pendant longtemps, lire supposait une disponibilité particulière : ouvrir un livre, se poser, consacrer son attention au texte. L’audio déplace cette organisation. Le contenu peut accompagner un déplacement, une activité domestique ou un moment de repos. Le podcast a largement contribué à banaliser ce rapport au récit parlé et à installer une nouvelle routine : choisir un programme sur son téléphone, lancer l’écoute et reprendre plus tard exactement où elle s’était interrompue.

Ce comportement est désormais solidement ancré. En 2025, les téléchargements de podcasts mesurés par l’ACPM ont encore progressé de 2 % à périmètre constant. Plus largement, Médiamétrie estimait la même année que 59 % du temps consacré quotidiennement à l’audio passait désormais par des offres numériques, soit quatre points supplémentaires en un an, progression nourrie notamment par les contenus à la demande et l’usage du téléphone mobile.

Dans l'univers des podcasts, le thème du iGaming occupe une place importante. On retrouve par exemple des contenus qui concernent le temps nécessaire pour déplacer de l’argent entre une plateforme et un compte de paiement. Dans ce contexte, il faut distinguer le traitement interne, la vérification du compte et la vitesse technique du moyen de paiement utilisé. Pour examiner cette question côté belge, une analyse consacrée au casino retrait instantané belgique permet de comparer les délais associés aux portefeuilles électroniques, cartes et virements sans confondre toutes les méthodes.

Le livre audio profite directement de cet environnement technique et culturel. Le smartphone est aujourd’hui le support utilisé par 52 % des auditeurs de livres audio numériques, selon le baromètre 2026. Autrement dit, le livre rejoint un appareil déjà occupé par la musique, la radio et le podcast. Pour l’édition, l’enjeu devient alors moins de convaincre le public d’adopter un nouvel équipement que de faire entrer le livre dans une pratique d’écoute déjà quotidienne.

Spotify brouille encore les frontières

L’arrivée de Spotify sur le marché français du livre audio, en octobre 2024, a rendu cette convergence particulièrement visible. La plateforme, historiquement associée à la musique puis devenue un acteur majeur du podcast, a intégré les livres audio directement à son offre Premium. Au lancement, elle annonçait plus de 200.000 références accessibles dans les pays concernés, dont quelque 15.000 titres en français, avec 12 heures mensuelles d’écoute incluses pour les abonnés éligibles.

Les premiers résultats communiqués par l’entreprise sont significatifs, même s’il s’agit naturellement de données internes. Au printemps 2025, Spotify indiquait enregistrer depuis son lancement en France et au Benelux une croissance mensuelle moyenne de 12 % du nombre d’auditeurs de livres audio et du temps d’écoute. En France, près de 60 % des utilisateurs de ce format avaient entre 18 et 34 ans. La société a parallèlement annoncé un investissement d’un million d’euros destiné à favoriser la production de livres audio dans des langues autres que l’anglais, en commençant par le français et le néerlandais.

Cette stratégie intéresse directement les éditeurs. La recommandation algorithmique et la proximité immédiate avec les podcasts permettent à des lecteurs potentiels de rencontrer un livre sans avoir nécessairement ouvert une application spécialisée. En juillet 2025, Spotify a encore renforcé son dispositif en France avec Audiobooks+, offrant des heures supplémentaires d’écoute aux abonnés Premium qui souhaitent aller au-delà du volume inclus dans leur formule. Le modèle du livre audio se rapproche ainsi davantage des habitudes forgées par le streaming.

Parallèlement on retrouve une offre très importante de podcasts toujours sur Spotify, comme PokerNews Podcast qui est particulièrement adapté aux personnes qui veulent suivre l’actualité internationale plutôt qu’un marché national. En 2026, son catalogue a atteint l’épisode n°1 000, avec des émissions consacrées aux WSOP, aux joueurs professionnels, aux tells et aux grands circuits internationaux.

The Gambling Files en revanche adopte un angle nettement plus professionnel. Le podcast animé par Jon Bruford et Fintan Costello traite du business des paris et de l’iGaming avec des spécialistes du secteur, avec un nouvel épisode principal généralement publié chaque semaine. Les sujets de 2026 montrent bien son positionnement. En avril, l’émission abordait l’utilisation de l’IA et des données dans les casinos ; en juillet, elle consacrait un épisode à la confiance des clients

Un nouveau chantier pour les éditeurs et les producteurs

Cette croissance ne se joue pourtant pas uniquement sur les plateformes. Derrière chaque enregistrement se trouvent des choix éditoriaux bien réels : acquisition des droits audio, sélection des ouvrages, distribution des rôles, direction artistique, prise de son, montage et postproduction. Le Syndicat des Producteurs et Indépendants de l’Audio a d’ailleurs publié fin 2025 son premier Livre blanc consacré au secteur, signe supplémentaire d’une filière qui cherche désormais à structurer ses métiers et ses pratiques.

Podcast et livre audio partagent ici une partie de leur écosystème. Studios, réalisateurs sonores, ingénieurs du son et producteurs peuvent travailler sur plusieurs formes de narration enregistrée. Les attentes restent pourtant différentes. Un podcast accepte aisément la conversation, l’épisode court ou une construction documentaire fragmentée ; un livre audio suppose de restituer une œuvre entière et de maintenir sur la durée une cohérence de voix, de rythme et d’interprétation. Pour l’éditeur, enregistrer ne consiste donc pas simplement à faire lire un fichier à haute voix.

La progression du format pose également une question économique. En 2025, 48 % des auditeurs de livres audio numériques étaient abonnés à au moins une plateforme donnant accès à des livres. Le modèle de l’abonnement avance donc aux côtés de l’achat, entraînant avec lui les débats bien connus de la musique et du podcast : rémunération des ayants droit, valeur attribuée à chaque écoute, visibilité des œuvres et dépendance envers les grands distributeurs numériques.

Une autre porte d’entrée dans la lecture

Reste une interrogation centrale pour l’édition : l’audio détourne-t-il du livre imprimé ou élargit-il au contraire la lecture ? Les données disponibles invitent à écarter les conclusions trop simples. En 2025, 11 % des lecteurs français ont utilisé au cours de l’année les trois supports — imprimé, numérique et audio — tandis que la croissance du livre audio numérique provient largement des personnes qui écoutent moins de cinq ouvrages par an. Le format semble donc s’inscrire dans des pratiques de lecture de plus en plus combinées.

Le podcast a joué un rôle décisif dans cette évolution des usages : il a habitué une génération d’auditeurs à consacrer du temps à la parole, au récit et aux contenus longs depuis un téléphone. Le livre audio arrive désormais dans cet espace avec ses propres règles éditoriales et une offre qui s’élargit rapidement. Il ne remplace ni la librairie ni la lecture silencieuse. Il ajoute une possibilité supplémentaire de rencontrer un texte.

Pour les éditeurs, le mouvement mérite donc bien davantage qu’une simple déclinaison numérique de leurs catalogues. La voix devient un mode d’accès au livre à part entière, tandis que musique, podcasts et œuvres éditoriales se côtoient désormais sur les mêmes plateformes. Le secteur du podcast a ouvert les oreilles ; celui du livre entend bien occuper une partie de ce temps d’écoute.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

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