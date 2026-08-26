La Cour européenne des droits de l’homme ordonne la libération d'Osman Kavala

L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
Le 26/08/2026 à 11:12 par Antoine Oury
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26/08/2026 à 11:12
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La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt dans le cadre de l’affaire Kavala c. Türkiye (n° 2), lequel met en avant plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme, pourtant ratifiée par la Turquie en 1954.
L'État turc a ainsi porté atteinte, d'après l'arrêt de la CEDH, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et d'association, au droit à un procès équitable, au droit à la liberté et à la sûreté d'Osman Kavala. Il s'est également affranchi de la limitation de l’usage des restrictions aux droits et de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, en refusant de réexaminer la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée infligée au requérant.
Éditeur et mécène turc, opposant de Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala a en effet été condamné, en avril 2022, à la prison à perpétuité par une cour de justice turque. Emprisonné depuis le mois d'octobre 2017 à la prison de Silivri, non loin d’Istanbul, Kavala n'avait jusqu'à cette date pas été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. En février 2020, il avait même été acquitté des charges retenues contre lui, mais sans être pour autant libéré.
Il était accusé, avec d'autres personnes, d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 dirigé contre le régime de Recep Tayyip Erdoğan. Homme d'affaires, Osman Kavala est le fondateur de la maison d'édition Iletisim, une des plus importantes du pays.
Dans son arrêt, dont le prononcé peut être revu ci-dessous, la Grande Chambre de la CEDH indique que « l’État défendeur doit, dans les plus brefs délais, assurer la remise en liberté du requérant et qu’il lui appartient d’effacer les conséquences des mesures prises à son encontre ». Elle souligne par ailleurs que la condamnation de 2022 doit « être regardée comme nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
Cette même condamnation à la prison à la perpétuité « est le résultat d'une procédure constitutive d'un déni de justice flagrant [...] entachée de défaillances graves et fondamentales, qui ont affecté tant l'équité de la procédure que les garanties d'indépendance et d'impartialité des juridictions », avance encore l'arrêt de la CEDH.
Au-delà du cas d'Osman Kavala, la CEDH rappelle « le contexte de la détention d'autres opposants politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes qui ont été détenus et inculpés dans une large mesure du chef d'infractions pénales manifestement amplifiées », pointant un problème « systémique » en Turquie.
Par 15 voix contre 2, la Cour a condamné la Turquie, parallèlement à la libération de Kavala, à verser 70.000 € à ce dernier pour dommage moral, et 43.342,57 € au titre des frais et dépens.
À LIRE - L'ex-directeur du FBI a-t-il écrit un livre pour menacer de mort Donald Trump ?
Pour l'instant, le ministère turc des Affaires étrangères n'a pas réagi à l'arrêt de la CEDH. Cette dernière avait déjà rendu des arrêts sévères à l'encontre du comportement de l'État et de la justice turcs, en 2019 et en 2022. L'arrêt du 10 décembre 2019 demandait déjà au gouvernement turc de libérer Kavala, et celui de 2022 constatait que la Turquie avait manqué à son obligation, « dans le but inavoué de le [Osman Kavala] réduire au silence ».
L'arrêt complet de la Grande Chambre dans l'affaire Kavala c. Türkiye (n° 2) est disponible en intégralité ci-dessous.
Photographie : La Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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22/08/2026, 18:18
Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.
22/08/2026, 14:45
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.
22/08/2026, 10:23
La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.
21/08/2026, 17:44
Moins d’un an après la finalisation de l’acquisition de Crunchyroll Manga — rapidement renommé Kazé — en France et en Allemagne par HarperCollins, le groupe américain prévoit de décliner la marque outre-Atlantique. De premières parutions seront présentées ce samedi 22 août, dans le cadre du salon Anime NYC, à New York.
21/08/2026, 16:03
Figure du livre québécois, Marcel Broquet est mort le 14 juillet 2026 à l’âge de 90 ans. Libraire, distributeur puis éditeur, il avait fondé en 1979 avec Françoise Labelle les éditions Broquet, particulièrement connues pour leurs guides consacrés à la nature.
21/08/2026, 12:40
Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.
21/08/2026, 11:04
Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.
21/08/2026, 08:30
De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.
20/08/2026, 16:44
Une petite boîte récupérée par la Cotsen Children’s Library de Princeton contenait quelques centaines de cartes perforées vieilles d’un demi-siècle. Pas de programme informatique oublié ni de message secret : ces cartons de 1975 renvoyaient à une collection de ballades populaires. En suivant trois d’entre eux, Katie Zondlo a fini devant une feuille imprimée à Glasgow quelque 120 ans auparavant. Avec, entre les deux, trois générations de catalogues.
20/08/2026, 16:12
Exclusif — L'annonce de la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, au début du mois d'avril dernier, ressemblait fort à une conclusion. Fort heureusement, un projet de reprise, porté par un salarié de la structure, Laurent Cureau, s'est concrétisé, permettant à l'éditeur-imprimeur de poursuivre ses activités.
20/08/2026, 16:11
Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.
20/08/2026, 13:58
La structure éditoriale Pandacraft, créée en 2013 et dont l'activité est centrée sur la vente d'abonnements à des kits ludo-éducatifs et des magazines pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, fait état de deux recrutements, afin d'appuyer une « stratégie d'accélération ».
20/08/2026, 12:43
Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.
20/08/2026, 12:16
Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.
20/08/2026, 11:26
On peut contribuer à 225 millions $ de valeur ajoutée au PIB québécois, soutenir environ 3000 emplois directs et indirects et récolter un 9,46 sur 10 auprès des clients interrogés, tout en composant avec une marge bénéficiaire moyenne de 3,6 %. Une étude commandée par l’Association des libraires du Québec mesure ce paradoxe : la librairie indépendante pèse lourd dans son milieu, avec très peu de gras dans les comptes.
20/08/2026, 10:21
Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
20/08/2026, 09:45
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