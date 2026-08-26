La Cour européenne des droits de l’homme ordonne la libération d'Osman Kavala

La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt dans le cadre de l’affaire Kavala c. Türkiye (n° 2), lequel met en avant plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme, pourtant ratifiée par la Turquie en 1954.

L'État turc a ainsi porté atteinte, d'après l'arrêt de la CEDH, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et d'association, au droit à un procès équitable, au droit à la liberté et à la sûreté d'Osman Kavala. Il s'est également affranchi de la limitation de l’usage des restrictions aux droits et de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, en refusant de réexaminer la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée infligée au requérant.

Éditeur et mécène turc, opposant de Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala a en effet été condamné, en avril 2022, à la prison à perpétuité par une cour de justice turque. Emprisonné depuis le mois d'octobre 2017 à la prison de Silivri, non loin d’Istanbul, Kavala n'avait jusqu'à cette date pas été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. En février 2020, il avait même été acquitté des charges retenues contre lui, mais sans être pour autant libéré.

Il était accusé, avec d'autres personnes, d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 dirigé contre le régime de Recep Tayyip Erdoğan. Homme d'affaires, Osman Kavala est le fondateur de la maison d'édition Iletisim, une des plus importantes du pays.

Un « flagrant déni de justice »

Dans son arrêt, dont le prononcé peut être revu ci-dessous, la Grande Chambre de la CEDH indique que « l’État défendeur doit, dans les plus brefs délais, assurer la remise en liberté du requérant et qu’il lui appartient d’effacer les conséquences des mesures prises à son encontre ». Elle souligne par ailleurs que la condamnation de 2022 doit « être regardée comme nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».

Cette même condamnation à la prison à la perpétuité « est le résultat d'une procédure constitutive d'un déni de justice flagrant [...] entachée de défaillances graves et fondamentales, qui ont affecté tant l'équité de la procédure que les garanties d'indépendance et d'impartialité des juridictions », avance encore l'arrêt de la CEDH.

Au-delà du cas d'Osman Kavala, la CEDH rappelle « le contexte de la détention d'autres opposants politiques, de défenseurs des droits de l'homme et de journalistes qui ont été détenus et inculpés dans une large mesure du chef d'infractions pénales manifestement amplifiées », pointant un problème « systémique » en Turquie.

Par 15 voix contre 2, la Cour a condamné la Turquie, parallèlement à la libération de Kavala, à verser 70.000 € à ce dernier pour dommage moral, et 43.342,57 € au titre des frais et dépens.

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Pour l'instant, le ministère turc des Affaires étrangères n'a pas réagi à l'arrêt de la CEDH. Cette dernière avait déjà rendu des arrêts sévères à l'encontre du comportement de l'État et de la justice turcs, en 2019 et en 2022. L'arrêt du 10 décembre 2019 demandait déjà au gouvernement turc de libérer Kavala, et celui de 2022 constatait que la Turquie avait manqué à son obligation, « dans le but inavoué de le [Osman Kavala] réduire au silence ».

L'arrêt complet de la Grande Chambre dans l'affaire Kavala c. Türkiye (n° 2) est disponible en intégralité ci-dessous.

Photographie : La Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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