Pourquoi l’hystérie continue de déjouer le savoir médical

Ce que l’hystérie fait au savoir

L’ouvrage de Lucien Israël, L’hystérique, le sexe et le médecin (1976, éditions Masson), s’inscrit dans cette perspective. L’auteur ne cherche pas à stabiliser une définition définitive de l’hystérie, mais à montrer sa fonction de révélateur : révélateur des fantasmes médicaux, des normes sexuelles, des rapports de pouvoir, et de la manière dont le corps devient un lieu de langage lorsque la parole est entravée.

Dès l’introduction, la thèse centrale qui se dégage de l’ouvrage, c’est que l’hystérie met le savoir en crise. Là où la médecine classique cherche des signes, des lésions, des causalités objectives, l’hystérie oppose des symptômes sans base organique, des manifestations spectaculaires ou au contraire très discrètes, mais toujours déconcertantes. Elle oblige le médecin à reconnaître que tout ne se laisse pas réduire à un fonctionnement biologique. En ce sens, l’hystérie n’est pas seulement un problème clinique : c’est une épreuve épistémologique.

Cette difficulté traverse toute l’histoire de la médecine. Dans l’Antiquité, avec Hippocrate, l’hystérie est pensée comme une maladie de l’utérus errant ; le corps féminin est déjà désigné comme le lieu d’un désordre mystérieux. Au Moyen Âge, ce même désordre est relu à travers la grille de la possession et de la sorcellerie : l’hystérique devient une figure inquiétante, persécutée, souvent punie.

À l’époque moderne, avec Charcot et l’école de la Salpêtrière, l’hystérie est médicalisée, mise en scène, presque théâtralisée, dans un effort spectaculaire pour la rendre visible, classifiable, enseignable. Et pourtant, malgré cette volonté de maîtrise, quelque chose résiste encore.

Du corps malade au langage de l’inconscient

C’est avec Freud que s’opère un déplacement décisif. L’hystérie n’est plus seulement un désordre du corps, mais une formation de l’inconscient. Le symptôme hystérique devient un compromis, une mise en scène corporelle d’un conflit psychique, souvent lié à la sexualité et au refoulement. Mais là encore, le livre insiste : même la psychanalyse ne saurait prétendre clore définitivement la question. L’hystérie continue de déjouer les modèles, y compris ceux qui se veulent les plus attentifs à la subjectivité.

Sur le plan clinique, l’hystérie se caractérise par une extrême diversité de manifestations. Les grandes crises spectaculaires du XIXe siècle ont en grande partie disparu, mais l’hystérie ne s’est pas éteinte pour autant. Elle s’est déplacée. Elle se loge aujourd’hui dans des douleurs diffuses, des troubles fonctionnels, des symptômes alimentaires, des impasses sexuelles, des plaintes corporelles persistantes sans cause organique identifiable. Le symptôme hystérique est toujours adressé à l’Autre : il parle, il montre, il interpelle, même lorsqu’il semble muet.

Mais réduire l’hystérie à une somme de symptômes serait évidemment manquer l’essentiel. Le livre de Lucien Israël insiste sur ce que l’on appelait autrefois le « caractère hystérique » : c’est-à-dire une manière singulière d’être au monde, marquée par l’ambivalence, la dramatisation, la séduction, mais aussi par une profonde dépendance au regard et au désir de l’autre. L’hystérique n’est pas simplement quelqu’un qui souffre ; c’est un sujet qui questionne sans arrêt la place qu’il occupe pour l’autre, et la valeur qu’il a dans le désir de l’autre.

Le sexe, le désir et le regard de l’autre

C’est ici que la question du sexe devient centrale. Historiquement, l’hystérie a été massivement associée à la féminité, et plus précisément à une féminité pensée à travers le regard masculin. Le corps hystérique a souvent servi de support aux fantasmes médicaux et sociaux sur la femme : on disait la femme excessive, instable, insatisfaite, mystérieuse.

Freud lui-même inscrit l’hystérie dans une problématique du désir sexuel, de la frigidité, de l’impossibilité à jouir selon les normes attendues. Mais l’ouvrage invite à dépasser toute lecture simpliste : l’hystérie ne signe pas une absence de désir, mais une autre logique du désir et de la jouissance, souvent en conflit avec les idéaux dominants.

Surtout, le livre rappelle avec force que l’hystérie n’est pas l’apanage des femmes. L’hystérie masculine existe, même si elle s’exprime autrement. Elle se masque parfois derrière une apparente maîtrise, une virilité affichée, voire une posture perverse. Elle peut prendre la forme de l’impuissance, de l’ambiguïté du désir, ou d’une relation conflictuelle au savoir et à l’autorité. Là encore, l’hystérie révèle une crise du désir, qui traverse les sexes et les époques.

Mais c’est sans doute dans la relation entre l’hystérique et le médecin que le cœur du livre se joue le plus nettement. Cette relation est fondamentalement paradoxale. L’hystérique s’adresse au médecin, demande son aide, sollicite son savoir, tout en le mettant constamment en échec. Le médecin, de son côté, oscille entre fascination, irritation et volonté de contrôle. L’hystérique dérange parce qu’elle montre les limites du pouvoir médical ; elle résiste à la normalisation, elle déjoue les traitements, elle refuse parfois de « guérir » là où on l’attend.

Quand l’hystérie met aussi le médecin à l’épreuve

C’est ici qu’intervient la notion de contre-transfert. Face à l’hystérie, le médecin n’est jamais neutre. Il est pris dans une relation affective, imaginaire, parfois passionnelle. Il peut se sentir séduit, agacé, impuissant, voire humilié dans son savoir. Le livre montre combien ces réactions sont essentielles à penser : elles font partie intégrante de la clinique de l’hystérie. Ignorer ce que l’hystérique provoque chez le soignant, c’est passer à côté de ce que le symptôme cherche à dire.

Enfin, l’ouvrage ouvre une réflexion plus large sur l’hystérie et la société. L’hystérie n’est pas seulement une affaire individuelle ; elle est aussi un mode de contestation. À différentes époques, des formes de révolte, de dissidence, de refus des normes ont été pathologisées sous le nom d’hystérie. Le corps hystérique devient alors un lieu de résistance, une manière de dire non lorsque les mots sont interdits ou inaudibles. La médicalisation de ces formes de protestation révèle une tendance persistante : transformer en maladie ce qui dérange l’ordre établi.

L’hystérique, le sexe et le médecin nous propose donc un renversement de perspective. L’hystérie n’est pas une simple pathologie à éradiquer, c’est un langage à écouter. Elle nous apprend quelque chose d’essentiel sur le rapport du sujet à son corps, à son désir, au savoir et à l’autorité. Loin d’avoir disparu, elle continue de se transformer, de se déplacer, de nous interroger. Elle nous oblige, encore aujourd’hui, à accepter qu’il y ait dans le sujet humain une part irréductible, qui résiste à toute normalisation et à toute maîtrise totale.

Jean-Charles Bettan, psychanalyste

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Crédits photo : Engin_Akyurt CC 0

Par Jean-Charles Bettan

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