Songs of the Past offre un nouvel avenir à The Witcher 3

The Witcher 3: Wild Hunt, sorti en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avait fait de CD Projekt Red un studio de premier plan, tout en offrant une exposition mondiale à la saga du Sorceleur, de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski (parue en France chez Bragelonne dans des traductions de Laurence Dyèvre et Caroline Raszka-Dewez, notamment).

Alors qu'un quatrième volet, très attendu, devrait paraitre en 2028, CD Projekt Red a donc programmé pour l'année prochaine une nouvelle extension de The Witcher 3, Songs of the Past. Cette dernière sera jouable sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Elle se déroulera au sein d'une région inédite, Letten.

Quant au jeu original, il bénéficiera d'une nouvelle version, aux graphismes et performances améliorés, gratuite pour tous les propriétaires du titre. Une belle manière de faire patienter les joueurs, et leur donner foi en l'avenir...

Par Antoine Oury

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