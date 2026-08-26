1000 raisons de croire en Jésus : histoire, miracles et preuves à l’examen

Avec 1000 raisons de croire en Jésus, Olivier Bonnassies poursuit une réflexion consacrée aux rapports entre foi, raison et connaissance. À paraître chez Guy Trédaniel, l’ouvrage rassemble arguments historiques, témoignages et phénomènes présentés comme autant de « raisons de croire », tout en confrontant la thèse chrétienne à l’athéisme et à plusieurs grandes traditions religieuses.
Le 26/08/2026 à 09:26 par Nicolas Gary
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26/08/2026 à 09:26
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Dans 1000 raisons de croire en Jésus, Olivier Bonnassies propose un examen détaillé des arguments qui peuvent, selon lui, rendre la foi chrétienne intellectuellement crédible. Il commence par s’intéresser aux sources historiques relatives à Jésus, à l’existence des premiers chrétiens et à la formation des Évangiles, avant d’aborder le cœur de la foi chrétienne : la mort de Jésus et l’annonce de sa résurrection.
L’auteur examine notamment les récits évangéliques, le témoignage des disciples et les transformations attribuées aux premières communautés chrétiennes.
L’ouvrage élargit ensuite l’enquête à un grand nombre de phénomènes et de témoignages présentés comme susceptibles d’éclairer la question religieuse : prophéties bibliques, miracles, apparitions, guérisons inexpliquées, expériences mystiques, conversions, témoignages de saints et expériences de mort imminente. Ces éléments sont étudiés comme un ensemble d’indices convergents, dont la portée doit être évaluée à la lumière de leur contexte historique, de leur cohérence et des objections qui leur sont adressées.
Dans une dernière partie, Olivier Bonnassies confronte cette argumentation aux principales critiques formulées contre le christianisme, notamment celles de l’athéisme et de l’agnosticisme. Il met également en regard la foi chrétienne avec plusieurs traditions religieuses et spirituelles, afin d’examiner ce qui les rapproche ou les distingue.
Le livre ne se présente pas une démonstration mathématique imposant la croyance, mais comme une invitation à considérer l’ensemble de ces éléments et à se demander s’ils peuvent raisonnablement conduire à croire en Jésus.
Les éditions Guy Trédaniel nous en proposent un extrait en avant-première de 1000 raisons de croire en Jésus, à paraître le 15 octobre :
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 15/10/2026
556 pages
Guy Trédaniel Editions
24,00 €
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