Retour à Folegandros : Agnès Martin-Lugand au cœur des non-dits

Trois ans après avoir coupé tout contact avec ses parents, Andréas, 25 ans, leur adresse une lettre depuis Folegandros, dans les Cyclades. Après plusieurs années de voyage, il leur demande de le rejoindre sur cette île liée à leur histoire familiale afin de revenir avec eux sur un passé dont il estime ne connaître qu’une partie. En cas de refus, il menace de rompre définitivement les liens.

Séparés depuis longtemps et désormais engagés dans des vies différentes, Suzanne et Vadim acceptent de retourner ensemble à Folegandros. Ce voyage les confronte autant à leur fils qu’aux souvenirs qu’ils ont longtemps tenus à distance. Le roman alterne ainsi entre présent et passé pour explorer les relations familiales, les non-dits et la manière dont chacun compose avec ce qui n’a jamais été complètement réglé.

Découvrez un extrait en avant-première de Retour à Folegandros, le nouveau roman d’Agnès Martin-Lugand, proposé par les éditions Michel Lafon.

Psychologue clinicienne de formation, Agnès Martin-Lugand publie depuis Les Gens heureux lisent et boivent du café, paru chez Michel Lafon en 2013. Sa bibliographie comprend notamment La Datcha, lauréat du Prix Les Petits Mots des libraires 2021, La Déraison, qui a reçu le Prix des Palanges 2023, L’Homme des Mille Détours et Les Renaissances, récompensé par le Prix Machiavel du roman 2025.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com