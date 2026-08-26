La Guerre des Gaules, une mystification littéraire de Jules César ?

La mythique victoire des armées de Jules César sur les Gaulois et leur chef Vercingétorix est fortement ancrée dans notre inconscient collectif. Mais qu’en est-il réellement ? Qui étaient exactement les tribus gauloises « barbares » dont parle l’ancien dictateur de la République de Rome ? La supériorité de l’armée romaine était-elle si évidente ? Qui a déclenché cette guerre ?

On oublie souvent que c’est César lui-même qui nous a conté cette fabuleuse histoire, au terme des sept volumes de sa Guerre des Gaules. Le vainqueur d’Alésia n’aurait-il pas travesti la réalité ?

Ce documentaire se propose de mener l’enquête grâce aux nouveaux outils de l’archéologie moderne. Sur les champs de bataille présumés, au cœur des villages gaulois et des forteresses romaines, historiens et scientifiques vont pousser César dans ses derniers retranchements.

Un documentaire où animations et reconstitutions nous aiderons à interroger le récit de César, avec parfois, une immersion des archéologues dans les scènes historiques reconstituées. Une manière spectaculaire et ludique de mener l’enquête au « plus près » des faits…

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D'une durée de 90 minutes, Guerre des Gaules, César nous a-t-il menti ? s'inscrit dans la série « Science grand format ». Réalisé par Laurence Thiriat, qui l'a coécrit avec Philippe Bordes, d'après une idée originale de Richard Poisson, le film est produit par J2F Production avec la participation de France Télévisions, du CNC et la région Île-de-France. Le commentaire est assuré par Chloé Réjon.

Guerre des Gaules, César nous a-t-il menti ? sera diffusé le jeudi 17 septembre à 21h05 sur France 5 et disponible sur la plateforme france.tv.

Photographie : © J2F Production

Par Dépêche

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