Eva Ionesco porte plainte contre Emmanuel Pierrat pour des photos de son enfance

Une nouvelle procédure s’ouvre dans le long contentieux d’Eva Ionesco autour des photographies prises d’elle durant son enfance. Comme l’a révélé Libération, avant une confirmation de ses avocats à l’AFP, l’autrice de 61 ans a porté plainte contre Emmanuel Pierrat auprès de la justice parisienne.



Selon la plainte consultée par l’AFP, Eva Ionesco lui reproche notamment d’avoir récupéré certains clichés malgré les décisions judiciaires antérieures, de les exposer dans son cabinet, de les diffuser sans son accord et d’avoir cherché à en céder lors de ventes aux enchères.



Emmanuel Pierrat était proche d’Irina Ionesco, morte en 2022. Son cabinet le présente comme exécuteur testamentaire et ayant droit de la photographe. Contacté par l’AFP au sujet des accusations formulées par Eva Ionesco, il n’a pas donné suite.

Une première plainte classée sans suite

La démarche intervient après l’échec d’une première procédure pénale. Une plainte simple avait été classée sans suite au début du mois de mai 2026, les éléments recueillis ayant été jugés insuffisants. Eva Ionesco déplore notamment qu’aucune perquisition n’ait alors été menée afin de rechercher les photographies qu’elle affirme détenues par l’avocat. Elle dit également avoir dû intervenir au mois de mai pour empêcher une nouvelle vente aux enchères.



En déposant cette fois une plainte avec constitution de partie civile, ses avocats, Lisa Gordet et Benjamin Chouai, cherchent à obtenir l’ouverture d’une information judiciaire et, surtout, la saisie éventuelle des images. Cette procédure peut être utilisée après le classement sans suite d’une plainte simple afin de saisir la justice d’une demande d’instruction.



Les deux conseils résument leur démarche par une formule : « Une enfant n’est pas une œuvre. Il revient maintenant à la justice pénale de le dire. »

Un combat judiciaire ancien

La question de la propriété et de l’exploitation de ces images occupe Eva Ionesco depuis plusieurs décennies. Irina Ionesco avait photographié sa fille dès son plus jeune âge dans des mises en scène parfois fortement sexualisées, images qui ont largement participé à la notoriété de la photographe dans les années 1970.



En décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné Irina Ionesco à verser 10.000 € à sa fille pour atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée, tout en ordonnant la restitution de plusieurs négatifs.



Eva Ionesco avait toutefois été déboutée de sa demande visant à faire interdire complètement l’exploitation des photographies. Elle obtient finalement davantage en appel : le 27 mai 2015, la cour d’appel de Paris interdit à Irina Ionesco d’exposer, vendre ou diffuser les photographies de sa fille sans son consentement et porte les dommages et intérêts à 70.000 €.



C’est précisément la portée de ces décisions qui se trouve aujourd’hui au cœur de la nouvelle plainte : Eva Ionesco soutient que certaines images continueraient à circuler et à être proposées à la vente malgré son opposition.

De la justice à la littérature

Cette histoire traverse également une grande partie de l’œuvre d’Eva Ionesco. Dans My Little Princess, présenté à Cannes en 2011, elle avait transposé au cinéma son enfance auprès d’une mère photographe qui transforme sa fille en modèle. Elle a ensuite poursuivi ce travail autobiographique par la littérature.



Son dernier livre, Grand Amour, publié chez Robert Laffont en 2025, revient sur l’adolescence qui suit son retrait de la garde de sa mère, entre placements, nuits parisiennes et rencontre avec celui qui devient pour elle une figure protectrice.

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Il appartiendra désormais à la justice, si une information judiciaire est ouverte, de déterminer si Emmanuel Pierrat détient effectivement les clichés visés par la plainte, dans quelles conditions ils ont pu être conservés ou diffusés et si les infractions dénoncées peuvent être caractérisées.

Crédits photo : Eva Ionesco (capture d'écran, Librairie Mollat)

Par Hocine Bouhadjera

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