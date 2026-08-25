La bande dessinée face à la précarité de ses auteurs

La journée s’ouvrira sur une synthèse de la seconde enquête menée par les EGBD sur la situation des auteurs et autrices, dont les résultats ont été présentés à l’Assemblée nationale le 23 mars 2026. Près de 1200 personnes ont répondu à cette étude, qui pointe une profession toujours plus fragile sur les plans économique, social et éditorial.



À partir de cet état des lieux, plusieurs tables rondes tenteront de dégager des pistes d’évolution concernant les relations entre auteurs et éditeurs, la situation spécifique des autrices, la représentation collective des créateurs ainsi que les propositions venues du monde politique.

L’objectif affiché est donc moins de dresser un nouveau constat que d’interroger les moyens d’améliorer concrètement les conditions d’exercice du métier, alors que les EGBD appellent l’ensemble de la failière et les pouvoirs publics à se saisir de la précarisation persistante des créateurs.

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L’inscription est gratuite, mais la réservation est conseillée et peut être effectuée directement sur la billetterie en ligne.

Par Dépêche

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