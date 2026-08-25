Yggdrasil 2026 : dragons, auteurs et fantasy à Lyon

Baptisé Drakenfjord, ce nouveau village s’inspire des grands imaginaires vikings et draconiques nourris par la littérature, le cinéma et la pop culture. Un drakkar grandeur nature, une quarantaine de dragons, des décors nordiques et différentes animations transformeront une partie du festival en territoire de fantasy à explorer.





Un chapiteau pour les auteurs et illustrateurs

Le livre conservera une place importante dans la manifestation. Un nouveau chapiteau extérieur sera entièrement réservé aux auteurs et illustrateurs de l’imaginaire, avec rencontres, dédicaces et échanges autour de la création des mondes de fantasy. Le marché réunira également illustrateurs, artisans, couturiers, forgerons, auteurs et créateurs de jeux, avec une volonté affichée de soutenir la création indépendante.



La dimension narrative se retrouvera ailleurs dans la programmation. Gwengel présentera Le triomphe de Loki, saga contée inspirée des mythes nordiques, tandis que le Naheulband, né de l’univers du Donjon de Naheulbeuk, sera la tête d’affiche du retour des concerts après quatre années d’absence. Talers, La Rioule et Avaland compléteront cette programmation musicale aux influences fantasy, médiévales et épiques.

Le comédien de doublage Arthur Pestel, voix française de Rustik dans Dragons et d’Edward Elric dans Fullmetal Alchemist, sera par ailleurs l’invité d’honneur. Dédicaces et rencontres avec le public sont annoncées.



Autour de ce noyau littéraire et graphique, Yggdrasil conservera son format de grande fête immersive : jeu de cartes à collectionner, quêtes grandeur nature, spectacles de rapaces et équestres, magie, campements médiévaux, steampunk, tir à l’arc ou encore lancer de haches. L’organisation annonce 150 exposants, 40 troupes d’animation, 175 bénévoles et 15.000 visiteurs attendus.

Crédits photo : Yggdrasil Fort Fort Lointain

Par Hocine Bouhadjera

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