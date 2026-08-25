De la ferraille aux livres : Julie Menant reprend la librairie Anagramme à Sèvres

Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
Le 25/08/2026 à 18:15 par Hocine Bouhadjera
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25/08/2026 à 18:15
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À quelques jours de l’ouverture, Julie Menant passe, selon les heures, « du stress et des angoisses à la surexcitation ». Le mercredi 2 septembre, elle prendra officiellement les commandes de la librairie Anagramme, au 114 bis Grande Rue à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Deux jours plus tard, à partir de 19 heures, elle accueillera lecteurs et habitants pour une soirée d’inauguration.
Le changement dépasse largement celui de l’enseigne, qui devient l’a.nagramme des jours. Jusqu’ici, le quotidien professionnel de Julie Menant se trouvait à des années-lumière des offices, des retours et des tables de nouveautés.
Pendant 18 ans, elle travaille dans le secteur du recyclage, notamment chez Veolia puis Suez. Responsable de contrats, elle s’occupe en particulier de la valorisation de déchets métalliques. « Je viens d’un monde complètement différent. Je vendais les chutes ferreuses et non ferreuses des usines Renault : des chutes de tôle, par exemple, ou des jantes abîmées. Elles partaient ensuite chez des aciéristes, des fonderies ou des ferrailleurs. C’était passionnant, vraiment un monde à part. Puis, un jour, j’ai pensé avoir fait le tour et j’ai voulu voir autre chose. »
Et le livre dans tout ça ? Elle raconte une passion ancienne, en partie transmise par sa grand-mère, grande lectrice dont elle a récupéré la grande collection Le Masque. Mais passer de la lecture au métier de libraire supposait de reprendre l’apprentissage à la base.
Julie Menant suit d’abord une formation aux métiers de la librairie chez Book Conseil, effectue plusieurs stages en librairie, puis complète ce parcours par une formation consacrée à la création et à la reprise d’un commerce de livres. « Ça a confirmé que c’était ce que je voulais faire, et j’ai commencé à chercher un établissement à reprendre. »
Pour trouver son futur commerce, Julie Menant consulte notamment les annonces de cession recensées par le Syndicat de la librairie française. C’est là qu’apparaît Anagramme.
L’entreprise exploite deux librairies, l’une à Sèvres et l’autre à Meudon. Leur mise en vente avait été annoncée en mars 2026, avec la possibilité de reprendre séparément chacun des deux établissements. Une librairie située dans la rue commerçante, à proximité d’établissements scolaires et de la médiathèque, avec 84 m² de surface commerciale et une réserve de 60 m². La boutique avait été entièrement refaite en 2021.
Julie Menant choisit rapidement Sèvres. « J’ai eu un coup de cœur. C’est vraiment une librairie de quartier, installée depuis longtemps. J’ai rencontré Pascale et Marie, ça s’est très bien passé et je me suis lancée. » Les deux librairies Anagramme ont été mises en vente : Pascale Bragard s’apprête à partir à la retraite, tandis que Marie Vigan souhaite se tourner vers une autre activité. La librairie de Meudon reste, à ce stade, proposée à la reprise.
Il y a aussi une coïncidence personnelle : si Julie Menant vit aujourd’hui près de Saint-Germain-en-Laye, elle est née à Sèvres. « Ça fait une boucle », sourit-elle.
Julie Menant finance la reprise grâce à des économies accumulées au fil des années, complétées par un emprunt bancaire. Elle préfère ne pas communiquer le montant total de l’opération, mais parle d’un « investissement conséquent ».
Reprendre une librairie existante coûte davantage qu’une création ex nihilo, puisque l’acquéreur rachète un fonds de commerce, une clientèle et une activité déjà installée. Elle estime que, dans ce type d'opération, la valorisation peut généralement représenter autour de 30 à 35 % du chiffre d’affaires de la librairie. « Une création coûte moins cher, mais il y a plus de risques. Dans une reprise, il y a un historique de chiffre d’affaires et des bilans existants : cela rassure aussi les banques. »
Dans son cas, l’établissement repris n’est pas une librairie à redresser. « Elle tourne bien », assure-t-elle. Ce qui n’évacue en rien les contraintes économiques du métier. « Je ne veux pas dire que c’est facile. On connaît la situation de la librairie : les marges sont très faibles, donc il faut faire attention à tout. »
Rappelons, en passant, la dernière étude économique du Syndicat de la librairie française, réalisée par Xerfi et publiée en juin 2026. Sur les comptes 2024 de 1736 entreprises spécialisées, le résultat net hors éléments exceptionnels ne représente que 0,6 % à 1,5 % du chiffre d’affaires selon la taille des librairies.
Le passage d’Anagramme à l’a.nagramme des jours ne se fera pas par table rase. Camille, libraire déjà connue des habitués, reste dans l’établissement. Elle y avait effectué un stage avant d’être recrutée.
Julie Menant conservera également le caractère généraliste de la librairie. Les grandes nouveautés resteront présentes, mais la nouvelle propriétaire veut progressivement imprimer sa marque dans l’assortiment, en particulier en renforçant la visibilité des petites maisons d’édition indépendantes et des livres qu’elle et Camille auront envie de défendre personnellement.
La jeunesse constituera un autre axe de développement. Des ateliers de lecture pour enfants doivent être mis en place. « Je pense que c’est très important de leur mettre un livre dans les mains dès qu’ils sont tout petits, de leur donner cette envie. »
Derrière l’expression choisie par Julie Menant pour présenter son projet - « une librairie de quartier qui prend son temps » - se dessine aussi une conception du lieu. « Pour moi, quand on rentre dans une librairie, on rentre dans une bulle. Clairement, c’est un refuge, c’est une pause. Je pense que c’est important de mettre un peu notre vie sur pause. » En somme, la librairie n’est ici pas seulement un commerce culturel ou un endroit où récupérer un ouvrage commandé : elle doit offrir la possibilité de rester.
Dans un premier temps, Julie Menant souhaite toutefois conserver ce qui fonctionne et prendre ses marques. Les transformations plus visibles arriveront à partir du début de l’année 2027. Elle prévoit alors d’installer quelques tables permettant de s’asseoir, de feuilleter ou lire un livre autour d’un café ou d’un thé. Le local s’y prête.
La programmation culturelle doit, elle, commencer rapidement. Julie Menant souhaite organiser des rencontres chaque mois. Un premier rendez-vous est déjà prévu en septembre en collaboration avec la mairie de Sèvres, mais doit encore faire l’objet d’une annonce officielle.
Reste désormais à transformer le projet en quotidien : « C’est un changement de vie : je ne travaillerai plus du lundi au vendredi. » Le 2 septembre, les rayonnages prendront donc définitivement la place des métaux. Avec un enjeu très concret pour Julie Menant : faire vivre l’héritage d’Anagramme et le lien tissé avec ses habitués, tout en transformant progressivement la librairie en un lieu qui lui ressemble.
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Par Hocine Bouhadjera
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Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.
24/08/2026, 09:44
Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.
22/08/2026, 18:18
Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.
22/08/2026, 14:45
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.
21/08/2026, 17:44
Moins d’un an après la finalisation de l’acquisition de Crunchyroll Manga — rapidement renommé Kazé — en France et en Allemagne par HarperCollins, le groupe américain prévoit de décliner la marque outre-Atlantique. De premières parutions seront présentées ce samedi 22 août, dans le cadre du salon Anime NYC, à New York.
21/08/2026, 16:03
Figure du livre québécois, Marcel Broquet est mort le 14 juillet 2026 à l’âge de 90 ans. Libraire, distributeur puis éditeur, il avait fondé en 1979 avec Françoise Labelle les éditions Broquet, particulièrement connues pour leurs guides consacrés à la nature.
21/08/2026, 12:40
Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.
21/08/2026, 09:28
Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.
21/08/2026, 08:30
De Thouars à Clermont-Ferrand, plusieurs équipements de lecture publique s’apprêtent à ouvrir ou rouvrir leurs portes à la rentrée 2026, tandis que d’autres entrent dans une longue période de travaux. Médiathèques transformées en tiers-lieux, rapprochements avec les ludothèques, réemploi de bâtiments patrimoniaux ou reconstruction après un incendie : tour de France des principaux projets à suivre dans les prochains mois.
20/08/2026, 16:44
Une petite boîte récupérée par la Cotsen Children’s Library de Princeton contenait quelques centaines de cartes perforées vieilles d’un demi-siècle. Pas de programme informatique oublié ni de message secret : ces cartons de 1975 renvoyaient à une collection de ballades populaires. En suivant trois d’entre eux, Katie Zondlo a fini devant une feuille imprimée à Glasgow quelque 120 ans auparavant. Avec, entre les deux, trois générations de catalogues.
20/08/2026, 16:12
Exclusif — L'annonce de la liquidation judiciaire des éditions La Simarre, au début du mois d'avril dernier, ressemblait fort à une conclusion. Fort heureusement, un projet de reprise, porté par un salarié de la structure, Laurent Cureau, s'est concrétisé, permettant à l'éditeur-imprimeur de poursuivre ses activités.
20/08/2026, 16:11
Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.
20/08/2026, 13:58
Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.
20/08/2026, 13:29
La structure éditoriale Pandacraft, créée en 2013 et dont l'activité est centrée sur la vente d'abonnements à des kits ludo-éducatifs et des magazines pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, fait état de deux recrutements, afin d'appuyer une « stratégie d'accélération ».
20/08/2026, 12:43
Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.
20/08/2026, 12:16
Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.
20/08/2026, 11:26
La Russie n'en est plus à une précaution près quand il s’agit de mettre un livre en rayon, ou de l'en exfiltrer. Après les marquages, retraits et risques d’amende, le ministère du Numérique envisage de donner un statut d’État au centre d’expertise de l’Union russe du livre. Officiellement, il s’agit d’harmoniser l’application du droit. Pour les libraires, une autre question se pose déjà : qui paiera pour vérifier des dizaines de milliers de références ?
20/08/2026, 11:25
Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
20/08/2026, 09:45
Après cinq années de préparation, Castanet-Tolosan ouvrira le 1er septembre 2026 Castagora, un équipement de 1200 m² qui réunit médiathèque et centre social sans les juxtaposer. Avec 26.000 documents, une ludothèque, des espaces numériques, une cuisine, un café ou encore un potager, la ville de l’agglomération toulousaine mise sur un lieu conçu avec les habitants.
19/08/2026, 17:55
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