De la ferraille aux livres : Julie Menant reprend la librairie Anagramme à Sèvres

À quelques jours de l’ouverture, Julie Menant passe, selon les heures, « du stress et des angoisses à la surexcitation ». Le mercredi 2 septembre, elle prendra officiellement les commandes de la librairie Anagramme, au 114 bis Grande Rue à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Deux jours plus tard, à partir de 19 heures, elle accueillera lecteurs et habitants pour une soirée d’inauguration.



Le changement dépasse largement celui de l’enseigne, qui devient l’a.nagramme des jours. Jusqu’ici, le quotidien professionnel de Julie Menant se trouvait à des années-lumière des offices, des retours et des tables de nouveautés.

18 ans dans le recyclage des métaux

Pendant 18 ans, elle travaille dans le secteur du recyclage, notamment chez Veolia puis Suez. Responsable de contrats, elle s’occupe en particulier de la valorisation de déchets métalliques. « Je viens d’un monde complètement différent. Je vendais les chutes ferreuses et non ferreuses des usines Renault : des chutes de tôle, par exemple, ou des jantes abîmées. Elles partaient ensuite chez des aciéristes, des fonderies ou des ferrailleurs. C’était passionnant, vraiment un monde à part. Puis, un jour, j’ai pensé avoir fait le tour et j’ai voulu voir autre chose. »

Et le livre dans tout ça ? Elle raconte une passion ancienne, en partie transmise par sa grand-mère, grande lectrice dont elle a récupéré la grande collection Le Masque. Mais passer de la lecture au métier de libraire supposait de reprendre l’apprentissage à la base.

Julie Menant suit d’abord une formation aux métiers de la librairie chez Book Conseil, effectue plusieurs stages en librairie, puis complète ce parcours par une formation consacrée à la création et à la reprise d’un commerce de livres. « Ça a confirmé que c’était ce que je voulais faire, et j’ai commencé à chercher un établissement à reprendre. »

Un coup de cœur

Pour trouver son futur commerce, Julie Menant consulte notamment les annonces de cession recensées par le Syndicat de la librairie française. C’est là qu’apparaît Anagramme.



L’entreprise exploite deux librairies, l’une à Sèvres et l’autre à Meudon. Leur mise en vente avait été annoncée en mars 2026, avec la possibilité de reprendre séparément chacun des deux établissements. Une librairie située dans la rue commerçante, à proximité d’établissements scolaires et de la médiathèque, avec 84 m² de surface commerciale et une réserve de 60 m². La boutique avait été entièrement refaite en 2021.



Julie Menant choisit rapidement Sèvres. « J’ai eu un coup de cœur. C’est vraiment une librairie de quartier, installée depuis longtemps. J’ai rencontré Pascale et Marie, ça s’est très bien passé et je me suis lancée. » Les deux librairies Anagramme ont été mises en vente : Pascale Bragard s’apprête à partir à la retraite, tandis que Marie Vigan souhaite se tourner vers une autre activité. La librairie de Meudon reste, à ce stade, proposée à la reprise.



Il y a aussi une coïncidence personnelle : si Julie Menant vit aujourd’hui près de Saint-Germain-en-Laye, elle est née à Sèvres. « Ça fait une boucle », sourit-elle.

Économies personnelles et emprunt bancaire

Julie Menant finance la reprise grâce à des économies accumulées au fil des années, complétées par un emprunt bancaire. Elle préfère ne pas communiquer le montant total de l’opération, mais parle d’un « investissement conséquent ».



Reprendre une librairie existante coûte davantage qu’une création ex nihilo, puisque l’acquéreur rachète un fonds de commerce, une clientèle et une activité déjà installée. Elle estime que, dans ce type d'opération, la valorisation peut généralement représenter autour de 30 à 35 % du chiffre d’affaires de la librairie. « Une création coûte moins cher, mais il y a plus de risques. Dans une reprise, il y a un historique de chiffre d’affaires et des bilans existants : cela rassure aussi les banques. »

Dans son cas, l’établissement repris n’est pas une librairie à redresser. « Elle tourne bien », assure-t-elle. Ce qui n’évacue en rien les contraintes économiques du métier. « Je ne veux pas dire que c’est facile. On connaît la situation de la librairie : les marges sont très faibles, donc il faut faire attention à tout. »

Rappelons, en passant, la dernière étude économique du Syndicat de la librairie française, réalisée par Xerfi et publiée en juin 2026. Sur les comptes 2024 de 1736 entreprises spécialisées, le résultat net hors éléments exceptionnels ne représente que 0,6 % à 1,5 % du chiffre d’affaires selon la taille des librairies.

Camille reste, la ligne évolue

Le passage d’Anagramme à l’a.nagramme des jours ne se fera pas par table rase. Camille, libraire déjà connue des habitués, reste dans l’établissement. Elle y avait effectué un stage avant d’être recrutée.

Julie Menant conservera également le caractère généraliste de la librairie. Les grandes nouveautés resteront présentes, mais la nouvelle propriétaire veut progressivement imprimer sa marque dans l’assortiment, en particulier en renforçant la visibilité des petites maisons d’édition indépendantes et des livres qu’elle et Camille auront envie de défendre personnellement.



La jeunesse constituera un autre axe de développement. Des ateliers de lecture pour enfants doivent être mis en place. « Je pense que c’est très important de leur mettre un livre dans les mains dès qu’ils sont tout petits, de leur donner cette envie. »

« Quand on rentre dans une librairie, on rentre dans une bulle »

Derrière l’expression choisie par Julie Menant pour présenter son projet - « une librairie de quartier qui prend son temps » - se dessine aussi une conception du lieu. « Pour moi, quand on rentre dans une librairie, on rentre dans une bulle. Clairement, c’est un refuge, c’est une pause. Je pense que c’est important de mettre un peu notre vie sur pause. » En somme, la librairie n’est ici pas seulement un commerce culturel ou un endroit où récupérer un ouvrage commandé : elle doit offrir la possibilité de rester.

Dans un premier temps, Julie Menant souhaite toutefois conserver ce qui fonctionne et prendre ses marques. Les transformations plus visibles arriveront à partir du début de l’année 2027. Elle prévoit alors d’installer quelques tables permettant de s’asseoir, de feuilleter ou lire un livre autour d’un café ou d’un thé. Le local s’y prête.



La programmation culturelle doit, elle, commencer rapidement. Julie Menant souhaite organiser des rencontres chaque mois. Un premier rendez-vous est déjà prévu en septembre en collaboration avec la mairie de Sèvres, mais doit encore faire l’objet d’une annonce officielle.

Reste désormais à transformer le projet en quotidien : « C’est un changement de vie : je ne travaillerai plus du lundi au vendredi. » Le 2 septembre, les rayonnages prendront donc définitivement la place des métaux. Avec un enjeu très concret pour Julie Menant : faire vivre l’héritage d’Anagramme et le lien tissé avec ses habitués, tout en transformant progressivement la librairie en un lieu qui lui ressemble.



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Par Hocine Bouhadjera

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