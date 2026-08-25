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#Rencontres / dédicaces

Pendant onze jours, Montréal devient la capitale de la littérature

Près de 200 écrivains, écrivaines et artistes, plus de 40 manifestations et onze jours durant lesquels le livre sortira largement de ses pages : le Festival international de la littérature (FIL) dévoile la programmation de sa 32e édition, organisée à Montréal du 23 septembre au 3 octobre 2026. Spectacles littéraires, musique, cinéma, traduction, photographie, performances dans l’espace public et hommages à Ingeborg Bachmann, Mahmoud Darwich, Marie Cardinal ou René Depestre composeront cette édition.

Le 25/08/2026 à 17:36 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

25/08/2026 à 17:36

Hocine Bouhadjera

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Pour sa 32e édition, le rendez-vous poursuivra sa conception décloisonnée de la littérature : lectures et rencontres, mais aussi théâtre, musique, cinéma, photographie, traduction, performances dans l’espace public et propositions numériques.

Du livre à la scène

L’ouverture sera confiée à La Surface blanche, conçue par Mylène Bouchard à partir de la trilogie de Gyrðir Elíasson — Au bord de la Sandá, La fenêtre au sud et Requiem — et présentée pour les 20 ans de La Peuplade. Eric Jean assurera la mise en lecture et en espace, avec Maxim Gaudette, James Hyndman et Emmanuel Schwartz, le piano de Viviane Audet et la vidéo de Julien Blais.

Mattis Savard-Verhoeven lira également son premier récit, Une certaine tristesse, sous la direction de Denis Marleau. Celui-ci mettra aussi en scène Cumul 1 (La vie coupable), roman de Laura-Ève Lambert inspiré de Cumul I de Louise Bourgeois, avec Pascale Drevillon et une scénographie vidéo de Stéphanie Jasmin.

Plus de 80 ans après sa publication, Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy gagnera à son tour la scène : Marie-Thérèse Fortin donnera voix à Florentine, Rose-Anna, Azarius, Emmanuel et Jean, accompagnée par Dominique Fortier comme conseillère littéraire et scénique.

La programmation regardera aussi vers l’époque contemporaine. Christian Lapointe et Catherine Dorion porteront Hubris : une histoire des années 2010, d’après Simon-Pierre Beaudet, du printemps arabe à Donald Trump, de la Silicon Valley à l’écoanxiété.

Avec Résister – Bibliothèque de combat, Véronique Côté et Anne-Marie Olivier réuniront Catherine Cormier-Larose, Mark Fortier, Hugo Latulippe, David Paquet, Nathalie Platt, Rodney Saint-Éloi, Elkahna Talbi et Marie-Hélène Voyer autour d’un « potluck » littéraire, sur une conception musicale de Josué Beaucage.

Hurlantes éditrices proposera enfin Fake foraine : mascarade, faux départs et autres défilements, cabaret imaginé par Pénélope Jolicoeur et Hugo Mudie, avec Ariane Beaudry, Marido Billequey, Rémi Bourget, Pénélope Deraîche-Dallaire, Michelle Des Rosiers, Isabelle Germain Vigneau, Nicholas Giguère, Magalie Lefebvre Jean, Rowan Mercille, Hugo Mudie, J-F Nadeau, Emilie Ndejuru, Catherine Paquet, Véronique Pascal et Miracson Saint-Val, accompagnés par Alexander Ortiz.

Des mots en musique

Queen Ka présentera Je vous aime tant, concert littéraire mêlant électro, folk et musique contemporaine avec Blaise Borboën-Léonard et Alex Guimond. Aux textes d’Elkahna Talbi s’ajouteront ceux de Jean-Paul Daoust, Hector de Saint-Denys Garneau, Hélène Dorion, Marie-Andrée Gill, Michèle Lalonde, Hélène Monette et Pierre Morency.

À la Salle Bourgie, Simon Leclerc dévoilera Sentiers intérieurs, nouveau cycle de lieder composé à partir de poèmes de Gilles Vigneault, dont plusieurs inédits, interprété par le baryton Hugo Laporte et le pianiste Olivier Godin.

Pour les enfants dès 5 ans, Minime rencontre les grands compositeurs, conte d’Ana Gerhard inspiré de la collection Petites histoires de grands compositeurs de La Montagne secrète, fera rencontrer Vivaldi et Mozart à une petite souris. Benoît Brière assurera narration et mise en scène, avec l’Ensemble Quatre Saisons dirigé par Christine Harvey et les illustrations de Marie Lafrance en projections immersives.

Bachmann, Darwich, Cardinal et Depestre

Le centenaire d’Ingeborg Bachmann donnera lieu, avec l’Ambassade d’Autriche, le Forum culturel autrichien et le Goethe-Institut, à l’apéro littéraire Toute personne qui tombe a des ailes, avec Barbara Agnese, Marc André Brouillette, Nadia Furth et Brigitte Haentjens. Deux films seront projetés : The Dreamed Ones de Ruth Beckermann, autour de la correspondance entre Bachmann et Paul Celan, et Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste de Margarethe von Trotta.

Mahmoud Darwich sera célébré avec l’Institut du monde arabe, le Centre Pompidou et la Saison Méditerranée. Un dimanche avec Mahmoud Darwich, imaginé par Yara El-Ghadban et Fadi Sakr dans le cadre du Mahmoud Darwich Poetry Day, réunira au restaurant KazaMaza lectures en arabe et français, musique et mezzés avec Carole David, Yara El-Ghadban, Nabil Mohammad et Zal Sissokho.

Le FIL diffusera également en ligne Figures du Palestinien, captation liée au livre d’Elias Sanbar, traducteur de Darwich et ancien ambassadeur de Palestine à l’UNESCO, complétée par une lecture du poète et des interprétations de Dominique Devals sur des musiques de Philippe Laccarrière.

Marie Cardinal sera à l’honneur avec Une vie pour deux (La chair et autres fragments de l'amour), film de Luc Bourdon et Alice Ronfard, nourri notamment de la pièce d’Evelyne de la Chenelière inspirée du roman de Cardinal. Jean-François Casabonne, Violette Chauveau et Evelyne de la Chenelière figurent à la distribution.

Le centenaire de René Depestre donnera lieu à la diffusion en ligne des 100 ans de René Depestre, soirée imaginée par James Noël à la Maison de la poésie de Paris, avec Babx, Marie Bourjea, Tania Da Costa, Jean D'Amérique, Célimène Daudet, Gaël Faye, Frédéric Jean, Rym Khene, James Noël, Kettly Noël, Claude Saturné, Alain Lenglet et Coraly Zahonero.

Enfin, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le FIL reprendra Rien ne tuera ma lumière. Inspiré par Femme assise sur un lit de George Segal, le poème de Maya Cousineau Mollen a été mis en musique par Barbara Assiginaak et interprété par Elisabeth St-Gelais au Musée des beaux-arts de Montréal. Le concert sera présenté en mémoire de la compositrice crie Cris Derksen, disparue en mai 2026.

Livres en chantier, traductions et adaptations

Les « chantiers de la création » permettront de suivre les œuvres pendant leur transformation. L’Habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer, Prix des libraires 2023, prépare ainsi son passage à la scène en 2027 avec Jérémie Niel. Larissa Corriveau et Martin Dubreuil en liront des extraits sur une création sonore d’Ariane Lamarre.

Le Cabaret de la traduction, animé par Chloé Savoie-Bernard, confrontera trois traductions françaises de trois poèmes de Dionne Brand, avant de laisser le public désigner ses versions préférées.

Lula Carballo et Nadine Gomez évoqueront avec Claudia Larochelle l’adaptation cinématographique de Créatures du hasard, tandis que Tristan Malavoy, Catherine Morency, Gabriella Papadakis, Emmanuel Schwartz et Brigitte Vaillancourt dévoileront les premières traces de Ce que ne disent pas les miroirs, projet né d’ateliers mêlant yoga, expression corporelle et écriture.

La littérature dans Montréal

La littérature gagnera également l’espace public. Sous la direction d’Alix Dufresne, six finissants des écoles de théâtre formeront La Brigade littéraire du FIL et parcourront l’esplanade Tranquille en patins à roulettes en faisant entendre des textes liés aux livres, aux librairies et aux bibliothèques.

Avec Kaïros : marcher dans le film, Jennifer Alleyn proposera une déambulation sonore dans les lieux de tournage de son long métrage Kaïros. Accessible sur téléphone, le parcours mêlera musique, confidences et textes de Caroline Dawson, Evelyne de la Chenelière et Mordecai Richler.

Figure des lettres catalanes, Joan-Lluís Lluís sera l’un des grands invités internationaux. L’auteur de Junil a les terres dels bàrbars, qui écrit exclusivement en catalan, rencontrera Élise Turcotte autour de l’histoire, de l’identité, de la langue et de la liberté. Suivront une dégustation aux couleurs de la Catalogne du Nord et un cercle de lecture de Lisez l’Europe autour de Junil.

Linda Gaboriau, traductrice de plus de 140 œuvres de dramaturges parmi lesquels Normand Chaurette, René-Daniel Dubois, Gratien Gélinas, Michel Tremblay et Wajdi Mouawad, reviendra sur son parcours avec Jeannot Clair.

Trois épisodes en ligne de La Version originale, série de l’Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada, donneront également la parole à Oana Avasilichioaei, Catherine Ego et Dominique Fortier sur leurs pratiques et les enjeux du métier.

Avec la nouvelle série Exercices d’admiration, Michelle Corbeil et Jérémie Niel présenteront des livres ayant influencé leur programmation. Marie-Thérèse Fortin, Dominique Fortier et Rafael Sottolichio — qui réalise avec MU une murale inspirée de Bonheur d’occasion à Saint-Henri — évoqueront Gabrielle Roy. Chrystine Brouillet, Claudia Larochelle, Stanley Péan et Elkahna Talbi ouvriront à leur tour leur bibliothèque autour d’une œuvre ayant marqué leur création.

Les Midis littéraires reviendront enfin pour une cinquième année avec le thème « Les écrivain·es disent non à la guerre ». Mélikah Abdelmoumen, Éric Chacour, Jean Désy, Dimitri Nasrallah, Blaise Ndala, Rodney Saint-Éloi et Jocelyn Sioui compteront parmi les voix réunies au Grand salon du pavillon de l’esplanade Tranquille.

Photographie et francisation

Avec Récits en suspens, dix écrivains — Jennifer Alleyn, Dany Boudreault, Thomas Hellman, Olivier Kemeid, Marie-Pier Labrecque, Marianne Marquis-Gravel, Pascale Montpetit, Nathalie Plaat, Larry Tremblay et Christiane Vadnais — ont choisi chacun une photographie d’Eric Jean pour écrire un texte inédit. Un texte lu par son auteur sera dévoilé chaque matin sur les réseaux sociaux du FIL.

Elle erre dans le songe, il respire ailleurs accompagnera par ailleurs le lancement du livre d’Angelo Barsetti consacré à la danseuse et chorégraphe Louise Bédard, qu’il photographie depuis plus de trente ans. L’ouvrage comprend aussi des textes de Louise Bombardier, Rachel Graton et Denise Desautels.

Enfin, pour la troisième année, Le FIL de la parole avec… associera littérature et francisation avec l’organisme Ma parole !. Autour de C'était ça ou mourir de Thélyson Orélien, des adultes nouvellement arrivés participeront à des ateliers avant de produire leurs propres textes. Ceux-ci seront lus en librairie par Christian M. Rangel Anguirre et Ines Talbi, accompagnés par Anglesh Major.

Crédits photo : Festival international de la littérature (FIL)

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Collaborateur de Romain Gavras, Karim Boukercha cosigne Bombonera

Auteur de plusieurs livres, dont Graffiti général (La Découverte, 2014), le scénariste Karim Boukercha a notamment travaillé avec Romain Gavras sur Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2017). Il explore cette fois l'univers du football à l'occasion de Bombonera, le nouveau film de Syrine Boulanouar, en salles ce 26 août.

24/08/2026, 09:46

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Un livre d'Alphonse de Lamartine aux pages tissées

Pour lire ce Lamartine, inutile de chercher l’encre. En 1883, Les Laboureurs, extrait de Jocelyn, donnait naissance à un objet pour le moins déconcertant : texte et ornements étaient directement façonnés dans la soie sur un métier Jacquard. Les bibliothèques de l'université Stanford (Californie) en conservent désormais un exemplaire, au cœur d’une exposition qui rapproche histoire du livre et technologies programmables.

21/08/2026, 15:55

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Auguste Vacquerie, le poto branché photo de Victor Hugo

La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».

21/08/2026, 10:58

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“Homme de pierre, comprends-moi !” : les lettres de Nadja à André Breton dévoilées

Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

17/08/2026, 18:18

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Marvel : les X-Men en mission en 2028, avec un nouveau casting

À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.

17/08/2026, 10:50

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Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.

 

11/08/2026, 10:30

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Ces vieux livres de cuisine racontent l’histoire de Hong Kong

À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.

11/08/2026, 10:23

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Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.

11/08/2026, 07:00

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Le chaekgeori, art coréen de la bibliothèque peinte, exposé au musée Guimet

Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets. 

06/08/2026, 16:19

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“R comme Regarder” : le livre photo jeunesse, loin des clichés

Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.

04/08/2026, 10:19

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Manuscrits et objets magiques : les sorcières s'emparent du Musée d'Aquitaine

« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.

31/07/2026, 10:32

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Ryan Gosling, la tête brûlée de Marvel pour incarner Ghost Rider

Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...

30/07/2026, 13:29

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Avec L'Adoption, Ivan Calbérac adapte les BD de Zidrou et Monin

Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.

28/07/2026, 12:05

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“Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.

27/07/2026, 16:20

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Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend

Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.

25/07/2026, 14:04

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Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.

22/07/2026, 14:44

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Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.

21/07/2026, 18:20

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Et si la marquise de Sévigné avait rencontré le Facteur Cheval ?

À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.

17/07/2026, 09:46

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Cette bibliothèque réunit 4000 années de livres dans une seule exposition

Des premières traces écrites aux fanzines punk, la State Library Victoria réunit plus de 400 pièces pour la 21e édition de World of the Book. Ouverte le 4 juillet 2026, l’exposition accorde cette année une place inédite aux autrices : Jane Austen, Virginia Woolf, Octavia E. Butler, les sœurs Brontë ou encore Agatha Christie voisinent avec des livres miniatures, des talismans, des archives éditoriales et des créations contemporaines.

14/07/2026, 15:03

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Shunga : l'art érotique japonais s'exhibe à la Maison de la culture du Japon

La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».

13/07/2026, 10:39

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Histoires d’animaux : la BnF expose son bestiaire à Richelieu

Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours. 

09/07/2026, 11:34

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Brest accueille une exposition consacrée au dessinateur Gotlib

Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.

08/07/2026, 17:15

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Bibliothèque Gulbenkian : Raphaël Rubio Meau, premier lauréat de la résidence EX-LIBRIS

La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.

07/07/2026, 09:37

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Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée

À la veille de la 80e édition du Festival d’Avignon, une enquête Ipsos bva confirme l’attachement des Français au théâtre. Mais, entre le prestige culturel de la scène, le prix des places et l’éloignement des salles, la fréquentation demeure inégale. Fabrice Luchini et Pierre Arditi dominent, eux, le classement des personnalités qui l’incarnent le mieux.

03/07/2026, 09:54

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Le CHRD retrace l’épopée de L’Escadron bleu, de la BD aux archives

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) consacrera, du 8 octobre 2026 au 13 juin 2027, une exposition à l’Escadron bleu, groupe de onze volontaires de la Croix-Rouge française envoyé en Pologne en 1945 pour participer au secours et au rapatriement de déportés français. « L’Escadron bleu, une épopée féminine » s’appuie notamment sur la bande dessinée de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, publiée chez Dupuis.

01/07/2026, 10:48

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Bruxelles accueille une exposition consacrée à la BD québécoise

Le Musée de la BD de Bruxelles présente, jusqu’à la fin juin 2027, « L’Art de la BD… à la québécoise », une exposition entièrement consacrée à la création québécoise. Cette 11e déclinaison de l’exposition L’Art de la BD marque la première ouverture internationale de ce rendez-vous, avec près de 100 auteur·rices sélectionné·es à travers le Québec. 

30/06/2026, 15:48

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Offrir la culture à ses collaborateurs : livres, spectacles, musées

Quels avantages culturels proposer aux salariés et bénéficiaires du CSE (Comité social et économique) ?

30/06/2026, 15:48

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Memory of London, photographies de Nino Azzouz

« Tu te rappelles de nos soirs d’été ? On rentrait de cours, presque en courant car les soirs étaient plus courts que les jours. On s’inventait joueurs de foot, arbitres, et présentateurs. On était heureux et jeunes. Innocents, presque insouciants mais on vivait. Et on avait la chance de pouvoir courir pour le jeu, pas pour notre vie. » (À Mots Roses) Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

29/06/2026, 15:07

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Au Château d’Aubenas, Philip K. Dick et Marion Fayolle réinventent nos imaginaires

À partir du 17 octobre 2026, le Château d’Aubenas présentera deux expositions inédites autour de l’image, du récit et de l’expérience sensible. La première, « Rêvez-vous de moutons électriques ? », réunira une vingtaine d’artistes internationaux autour des technologies numériques, de la mémoire et de la fiction, tandis que la seconde sera consacrée à l’artiste ardéchoise Marion Fayolle, entre dessin, écriture, corps et paysages.

26/06/2026, 12:57

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Ljubljana, les fragments de livres médiévaux deviennent les héros d’une exposition

Dans la capitale de la Slovénie, les pages arrachées, les bandes de parchemin et les morceaux de reliure prennent la place d’honneur. La Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana présente jusqu’au 5 septembre Lost over Time: Medieval Manuscript Fragments, première exposition du pays entièrement consacrée aux vestiges de livres médiévaux.

 

26/06/2026, 11:20

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Paris célèbre Aimé Césaire et les 25 ans de la loi Taubira

Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

25/06/2026, 18:11

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Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie

Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.

25/06/2026, 18:09

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Lyon à bicyclette : le Rhône et la Saône en littérature

À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

25/06/2026, 15:40

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À Fresnes, Malo Patron réouvre la Bièvre par l’écriture

À l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, à Fresnes, Malo Patron expose jusqu’au 26 septembre son projet Écrire la Bièvre, pour la continuité des imaginaires des petites rivières urbaines. Écrivain et performeur, il y poursuit un travail commencé en 2024 autour d’une rivière francilienne aussi présente qu’insaisissable : visible sur une partie de son parcours, enfouie ailleurs, parfois oubliée par celles et ceux qui vivent pourtant au-dessus d’elle.

25/06/2026, 10:53

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À la Bpi, Press Start 2026 racontera les histoires du jeu vidéo

Le festival de jeux vidéo Press Start reviendra du 23 au 28 septembre 2026 à la Bibliothèque publique d’information, pour une 14e édition intitulée Histoires sans fin. Après plusieurs formats, l’événement retrouve sa formule de cœur : une semaine de festival dans les espaces de la bibliothèque, avec des ateliers, des rencontres avec des professionnel·les du secteur, des sessions de jeux et des événements diffusés en direct sur Twitch.

19/06/2026, 16:10

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