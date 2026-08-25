Pendant onze jours, Montréal devient la capitale de la littérature

Pour sa 32e édition, le rendez-vous poursuivra sa conception décloisonnée de la littérature : lectures et rencontres, mais aussi théâtre, musique, cinéma, photographie, traduction, performances dans l’espace public et propositions numériques.

Du livre à la scène

L’ouverture sera confiée à La Surface blanche, conçue par Mylène Bouchard à partir de la trilogie de Gyrðir Elíasson — Au bord de la Sandá, La fenêtre au sud et Requiem — et présentée pour les 20 ans de La Peuplade. Eric Jean assurera la mise en lecture et en espace, avec Maxim Gaudette, James Hyndman et Emmanuel Schwartz, le piano de Viviane Audet et la vidéo de Julien Blais.



Mattis Savard-Verhoeven lira également son premier récit, Une certaine tristesse, sous la direction de Denis Marleau. Celui-ci mettra aussi en scène Cumul 1 (La vie coupable), roman de Laura-Ève Lambert inspiré de Cumul I de Louise Bourgeois, avec Pascale Drevillon et une scénographie vidéo de Stéphanie Jasmin.

Plus de 80 ans après sa publication, Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy gagnera à son tour la scène : Marie-Thérèse Fortin donnera voix à Florentine, Rose-Anna, Azarius, Emmanuel et Jean, accompagnée par Dominique Fortier comme conseillère littéraire et scénique.



La programmation regardera aussi vers l’époque contemporaine. Christian Lapointe et Catherine Dorion porteront Hubris : une histoire des années 2010, d’après Simon-Pierre Beaudet, du printemps arabe à Donald Trump, de la Silicon Valley à l’écoanxiété.



Avec Résister – Bibliothèque de combat, Véronique Côté et Anne-Marie Olivier réuniront Catherine Cormier-Larose, Mark Fortier, Hugo Latulippe, David Paquet, Nathalie Platt, Rodney Saint-Éloi, Elkahna Talbi et Marie-Hélène Voyer autour d’un « potluck » littéraire, sur une conception musicale de Josué Beaucage.



Hurlantes éditrices proposera enfin Fake foraine : mascarade, faux départs et autres défilements, cabaret imaginé par Pénélope Jolicoeur et Hugo Mudie, avec Ariane Beaudry, Marido Billequey, Rémi Bourget, Pénélope Deraîche-Dallaire, Michelle Des Rosiers, Isabelle Germain Vigneau, Nicholas Giguère, Magalie Lefebvre Jean, Rowan Mercille, Hugo Mudie, J-F Nadeau, Emilie Ndejuru, Catherine Paquet, Véronique Pascal et Miracson Saint-Val, accompagnés par Alexander Ortiz.

Des mots en musique

Queen Ka présentera Je vous aime tant, concert littéraire mêlant électro, folk et musique contemporaine avec Blaise Borboën-Léonard et Alex Guimond. Aux textes d’Elkahna Talbi s’ajouteront ceux de Jean-Paul Daoust, Hector de Saint-Denys Garneau, Hélène Dorion, Marie-Andrée Gill, Michèle Lalonde, Hélène Monette et Pierre Morency.



À la Salle Bourgie, Simon Leclerc dévoilera Sentiers intérieurs, nouveau cycle de lieder composé à partir de poèmes de Gilles Vigneault, dont plusieurs inédits, interprété par le baryton Hugo Laporte et le pianiste Olivier Godin.



Pour les enfants dès 5 ans, Minime rencontre les grands compositeurs, conte d’Ana Gerhard inspiré de la collection Petites histoires de grands compositeurs de La Montagne secrète, fera rencontrer Vivaldi et Mozart à une petite souris. Benoît Brière assurera narration et mise en scène, avec l’Ensemble Quatre Saisons dirigé par Christine Harvey et les illustrations de Marie Lafrance en projections immersives.

Bachmann, Darwich, Cardinal et Depestre

Le centenaire d’Ingeborg Bachmann donnera lieu, avec l’Ambassade d’Autriche, le Forum culturel autrichien et le Goethe-Institut, à l’apéro littéraire Toute personne qui tombe a des ailes, avec Barbara Agnese, Marc André Brouillette, Nadia Furth et Brigitte Haentjens. Deux films seront projetés : The Dreamed Ones de Ruth Beckermann, autour de la correspondance entre Bachmann et Paul Celan, et Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste de Margarethe von Trotta.



Mahmoud Darwich sera célébré avec l’Institut du monde arabe, le Centre Pompidou et la Saison Méditerranée. Un dimanche avec Mahmoud Darwich, imaginé par Yara El-Ghadban et Fadi Sakr dans le cadre du Mahmoud Darwich Poetry Day, réunira au restaurant KazaMaza lectures en arabe et français, musique et mezzés avec Carole David, Yara El-Ghadban, Nabil Mohammad et Zal Sissokho.



Le FIL diffusera également en ligne Figures du Palestinien, captation liée au livre d’Elias Sanbar, traducteur de Darwich et ancien ambassadeur de Palestine à l’UNESCO, complétée par une lecture du poète et des interprétations de Dominique Devals sur des musiques de Philippe Laccarrière.

Marie Cardinal sera à l’honneur avec Une vie pour deux (La chair et autres fragments de l'amour), film de Luc Bourdon et Alice Ronfard, nourri notamment de la pièce d’Evelyne de la Chenelière inspirée du roman de Cardinal. Jean-François Casabonne, Violette Chauveau et Evelyne de la Chenelière figurent à la distribution.



Le centenaire de René Depestre donnera lieu à la diffusion en ligne des 100 ans de René Depestre, soirée imaginée par James Noël à la Maison de la poésie de Paris, avec Babx, Marie Bourjea, Tania Da Costa, Jean D'Amérique, Célimène Daudet, Gaël Faye, Frédéric Jean, Rym Khene, James Noël, Kettly Noël, Claude Saturné, Alain Lenglet et Coraly Zahonero.



Enfin, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le FIL reprendra Rien ne tuera ma lumière. Inspiré par Femme assise sur un lit de George Segal, le poème de Maya Cousineau Mollen a été mis en musique par Barbara Assiginaak et interprété par Elisabeth St-Gelais au Musée des beaux-arts de Montréal. Le concert sera présenté en mémoire de la compositrice crie Cris Derksen, disparue en mai 2026.

Livres en chantier, traductions et adaptations

Les « chantiers de la création » permettront de suivre les œuvres pendant leur transformation. L’Habitude des ruines de Marie-Hélène Voyer, Prix des libraires 2023, prépare ainsi son passage à la scène en 2027 avec Jérémie Niel. Larissa Corriveau et Martin Dubreuil en liront des extraits sur une création sonore d’Ariane Lamarre.



Le Cabaret de la traduction, animé par Chloé Savoie-Bernard, confrontera trois traductions françaises de trois poèmes de Dionne Brand, avant de laisser le public désigner ses versions préférées.



Lula Carballo et Nadine Gomez évoqueront avec Claudia Larochelle l’adaptation cinématographique de Créatures du hasard, tandis que Tristan Malavoy, Catherine Morency, Gabriella Papadakis, Emmanuel Schwartz et Brigitte Vaillancourt dévoileront les premières traces de Ce que ne disent pas les miroirs, projet né d’ateliers mêlant yoga, expression corporelle et écriture.

La littérature dans Montréal

La littérature gagnera également l’espace public. Sous la direction d’Alix Dufresne, six finissants des écoles de théâtre formeront La Brigade littéraire du FIL et parcourront l’esplanade Tranquille en patins à roulettes en faisant entendre des textes liés aux livres, aux librairies et aux bibliothèques.



Avec Kaïros : marcher dans le film, Jennifer Alleyn proposera une déambulation sonore dans les lieux de tournage de son long métrage Kaïros. Accessible sur téléphone, le parcours mêlera musique, confidences et textes de Caroline Dawson, Evelyne de la Chenelière et Mordecai Richler.

Figure des lettres catalanes, Joan-Lluís Lluís sera l’un des grands invités internationaux. L’auteur de Junil a les terres dels bàrbars, qui écrit exclusivement en catalan, rencontrera Élise Turcotte autour de l’histoire, de l’identité, de la langue et de la liberté. Suivront une dégustation aux couleurs de la Catalogne du Nord et un cercle de lecture de Lisez l’Europe autour de Junil.



Linda Gaboriau, traductrice de plus de 140 œuvres de dramaturges parmi lesquels Normand Chaurette, René-Daniel Dubois, Gratien Gélinas, Michel Tremblay et Wajdi Mouawad, reviendra sur son parcours avec Jeannot Clair.

Trois épisodes en ligne de La Version originale, série de l’Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada, donneront également la parole à Oana Avasilichioaei, Catherine Ego et Dominique Fortier sur leurs pratiques et les enjeux du métier.

Avec la nouvelle série Exercices d’admiration, Michelle Corbeil et Jérémie Niel présenteront des livres ayant influencé leur programmation. Marie-Thérèse Fortin, Dominique Fortier et Rafael Sottolichio — qui réalise avec MU une murale inspirée de Bonheur d’occasion à Saint-Henri — évoqueront Gabrielle Roy. Chrystine Brouillet, Claudia Larochelle, Stanley Péan et Elkahna Talbi ouvriront à leur tour leur bibliothèque autour d’une œuvre ayant marqué leur création.



Les Midis littéraires reviendront enfin pour une cinquième année avec le thème « Les écrivain·es disent non à la guerre ». Mélikah Abdelmoumen, Éric Chacour, Jean Désy, Dimitri Nasrallah, Blaise Ndala, Rodney Saint-Éloi et Jocelyn Sioui compteront parmi les voix réunies au Grand salon du pavillon de l’esplanade Tranquille.

Photographie et francisation

Avec Récits en suspens, dix écrivains — Jennifer Alleyn, Dany Boudreault, Thomas Hellman, Olivier Kemeid, Marie-Pier Labrecque, Marianne Marquis-Gravel, Pascale Montpetit, Nathalie Plaat, Larry Tremblay et Christiane Vadnais — ont choisi chacun une photographie d’Eric Jean pour écrire un texte inédit. Un texte lu par son auteur sera dévoilé chaque matin sur les réseaux sociaux du FIL.



Elle erre dans le songe, il respire ailleurs accompagnera par ailleurs le lancement du livre d’Angelo Barsetti consacré à la danseuse et chorégraphe Louise Bédard, qu’il photographie depuis plus de trente ans. L’ouvrage comprend aussi des textes de Louise Bombardier, Rachel Graton et Denise Desautels.



Enfin, pour la troisième année, Le FIL de la parole avec… associera littérature et francisation avec l’organisme Ma parole !. Autour de C'était ça ou mourir de Thélyson Orélien, des adultes nouvellement arrivés participeront à des ateliers avant de produire leurs propres textes. Ceux-ci seront lus en librairie par Christian M. Rangel Anguirre et Ines Talbi, accompagnés par Anglesh Major.



Crédits photo : Festival international de la littérature (FIL)

Par Hocine Bouhadjera

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