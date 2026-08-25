Inédit, Pléiade, essais : Michel Foucault au cœur de 2026

Cinquante ans plus tard, le livre ressurgit dans une année où Foucault est partout : inédits chez Gallimard, Pléiade, essais, rééditions, exposition et relectures critiques.

L’enfant, nouveau territoire médical

Élaborés au milieu des années 1970, ces textes inédits et inachevés de Michel Foucault racontent une étonnante « croisade » : celle menée pendant plus d’un siècle par médecins et éducateurs contre la masturbation des enfants et des adolescents.



Publications scientifiques, recommandations aux parents, organisation des écoles et des internats, surveillance des corps, appareillages de contention et jusqu’à certaines interventions chirurgicales : Foucault s’intéresse à la constitution progressive d’un savoir médical qui ne se contente pas d’interdire une pratique, mais fait de la sexualité infantile un objet à observer, connaître, contrôler et interpréter.

Dans son cours de 1974-1975 au Collège de France, publié depuis sous le titre Les Anormaux, le philosophe faisait déjà de l’« onaniste » l’une des trois grandes figures historiques de l’anormal, aux côtés du monstre et de l’incorrigible. Il analysait la campagne contre la masturbation des jeunes comme l’un des processus ayant contribué à transformer la famille moderne en espace de surveillance du corps de l’enfant.



C’est précisément ce chantier que La croisade des enfants permet désormais d’observer beaucoup plus directement.



Le matériau présenté par Flammarion montre Foucault au travail au moment où il commence à concevoir ce qui deviendra son Histoire de la sexualité. Le livre revient ainsi sur les rapports entre médecine, famille, enfance et sexualité, mais aussi sur la place de la psychanalyse et sur les théories, très présentes dans les années 1970, qui pensaient prioritairement la sexualité en termes de répression.



Or Michel Foucault est justement en train de se détacher de ce modèle. Ce qui l’intéresse de plus en plus n’est pas seulement ce qui est interdit ou réduit au silence, mais tout ce que l’interdiction elle-même fait parler, examiner, classifier et produire comme savoir. Cet inédit permettrait ainsi d’entrer dans l’atelier où se construit l’un des déplacements majeurs de sa pensée.

Un livre annoncé il y a cinquante ans

Lorsque paraît La Volonté de savoir en 1976, Michel Foucault ne pense pas encore son Histoire de la sexualité sous la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. La quatrième de couverture annonce alors une entreprise en six volumes.



Après La Volonté de savoir doivent venir La Chair et le Corps, puis La Croisade des enfants, La Femme, la Mère et l’Hystérique, Les Pervers et, enfin, Population et races. Aucun de ces cinq livres ne paraîtra sous la forme prévue. Les archives ont néanmoins révélé que La Chair et le Corps et La Croisade des enfants avaient fait l’objet de rédactions déjà substantielles.



Lorsque Foucault revient à son Histoire de la sexualité, son enquête l’a conduit très loin du programme annoncé en 1976. Il remonte vers l’Antiquité grecque et romaine, les pratiques de soi et les premiers siècles du christianisme. En 1984 paraissent ainsi L’Usage des plaisirs et Le Souci de soi, dont le contenu n’a plus grand-chose à voir avec les cinq titres promis huit ans auparavant.



Un quatrième tome, Les Aveux de la chair, consacré à l’expérience chrétienne de la chair, restera inédit à la mort de Foucault en juin 1984, avant d’être finalement publié chez Gallimard en 2018.



La croisade des enfants ne doit donc pas être présentée comme le « troisième tome retrouvé » d’une Histoire de la sexualité qu’il suffirait désormais de compléter. Le manuscrit documente une version abandonnée du projet, un chemin sur lequel Foucault s’était suffisamment engagé pour annoncer un livre, avant de déplacer entièrement son enquête.

Après Les Hermaphrodites, un autre Foucault retrouvé

La parution possède en outre un précédent très récent : en septembre 2025, Gallimard publiait Les Hermaphrodites, autre manuscrit inédit lié aux recherches foucaldiennes sur la sexualité. Là encore, il s’agissait d’un livre envisagé puis abandonné : en 1978, Foucault avait annoncé travailler à un volume consacré aux hermaphrodites avant de renoncer au projet lors de son tournant vers l’Antiquité.



Le texte étudie plusieurs procès du XVIe au XVIIIe siècle afin de montrer le passage d’un régime dans lequel le droit pouvait attribuer un sexe à un individu à un autre où la médecine prétend découvrir son « vrai sexe ». Il s’agit également d’un écrit particulièrement notable dans le corpus foucaldien pour la distinction qu’il établit entre sexe anatomique et sexualité.

Les Hermaphrodites avait été établi par Henri-Paul Fruchaud et Arianna Sforzini, cette dernière en signant également la préface, avec une postface d’Éric Fassin. C’est encore Arianna Sforzini qui établit et préface le nouvel inédit chez Flammarion. Elle connaît particulièrement bien cette strate de l’œuvre. En 2022, elle avait déjà établi La Question anthropologique, un cours de 1954-1955 publié dans la collection des « Cours et travaux de Michel Foucault avant le Collège de France ».

Depuis 2018, une deuxième bibliothèque Foucault

Les inédits foucaldiens sont désormais presque devenus un secteur éditorial à part entière. Depuis 2018, l’EHESS, Gallimard et le Seuil publient dans la collection « Hautes Études » les Cours et travaux de Michel Foucault avant le Collège de France, à partir des manuscrits conservés dans les archives.



Après des textes sur la sexualité, ont notamment paru Binswanger et l’analyse existentielle et Phénoménologie et psychologie en 2021, La Question anthropologique en 2022, puis Le Discours philosophique en 2023. Ce dernier restitue un manuscrit de 1966 et permet de saisir Foucault au moment même où paraît Les Mots et les Choses.



En 2024, Nietzsche. Cours, conférences et travaux est venu documenter de manière beaucoup plus ample la relation du philosophe à celui qu’il considérait comme l’un des auteurs avec lesquels il avait le plus travaillé.



Puis, au printemps 2025, Archéologie des sciences humaines. Cours, São Paulo 1965, établi par Philippe Sabot, a donné accès aux huit leçons prononcées par Foucault au Brésil quelques mois avant la publication des Mots et les Choses. Le cours constitue presque une introduction alternative au livre de 1966, tout en permettant d’observer les déplacements théoriques déjà en préparation.



Ces publications ont progressivement changé la nature même du corpus. Il ne s’agit plus uniquement de compléter l’œuvre par les cours prononcés au Collège de France - chantier achevé en 2015 - mais d’accéder aux couches préparatoires de la pensée de Foucault.

Didier Fassin relit Foucault pour aujourd’hui

Le centenaire donne désormais une nouvelle accélération à ce mouvement. Dès le 3 septembre, La Découverte publiera Ainsi pensait Michel Foucault. Enquête sur une philosophie pour notre temps, de Didier Fassin.



L’anthropologue et professeur au Collège de France y reprend le cycle de cours donné au printemps 2026 à l’occasion du centenaire. Lecteur de longue date de Foucault sans pour autant se revendiquer comme son disciple, Didier Fassin a régulièrement dialogué avec ses concepts, notamment dans ses travaux sur la biopolitique, la prison, la police, l’État et les inégalités devant la vie.

Plutôt qu’une biographie intellectuelle traditionnelle, l’ouvrage entend reprendre les grandes questions foucaldiennes - folie, prison, pouvoir, vérité, sexualité, subjectivation ou engagement - pour mesurer ce qui demeure opératoire aujourd’hui, mais aussi examiner les contradictions, les absences et les points aveugles du philosophe.



La Découverte insiste d’ailleurs sur le fait qu’il ne s’agit ni d’une exégèse ni d’une célébration sans distance. L’ouvrage paraîtra le 3 septembre.



Une semaine plus tard, le 10 septembre, le même éditeur proposera une nouvelle édition de l’Introduction à Michel Foucault de Jean-François Bert, dans la collection « Repères ». L’historien et sociologue revient notamment sur les savoirs, la gouvernementalité, la subjectivation et la vérité, ainsi que sur les multiples usages de Foucault dans les sciences humaines et sociales.

De l'Iran à la Pléiade

Gallimard occupera lui aussi une place dans ce centenaire. Le 17 septembre doit paraître Iran, quand la terre tremble. Reportage 1978-1979, volume consacré au travail réalisé par Foucault autour de la révolution iranienne.



En 1978, Foucault s’était rendu à deux reprises en Iran pour tenter de comprendre le soulèvement contre le régime du Shah, dans le cadre de ce qu’il appelait un « reportage d’idées ». Sa fascination pour la dimension politique et spirituelle de l’insurrection, puis les controverses suscitées par ses textes après l’instauration de la République islamique, ont fait de cet épisode l’un des plus débattus de sa trajectoire.



Le 15 octobre 2026, exactement cent ans après la naissance de Michel Foucault à Poitiers, Gallimard publiera Dits et écrits. Une anthologie. Le volume rassemble cinquante-cinq textes - préfaces, articles, entretiens et conférences - écrits ou prononcés entre 1961 et 1984. Une version inédite et sensiblement différente de sa célèbre intervention Qu’est-ce qu’un auteur ? doit notamment y figurer.



L’introduction est confiée à Frédéric Gros, la chronologie à Henri-Paul Fruchaud et l’appareil critique à Dan Di Razza.

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La veille, le 14 octobre, les Cahiers de L’Herne doivent également lui consacrer un volume comprenant témoignages, études, iconographie et textes inédits portant notamment sur l’art, la folie et Nietzsche.

Cent ans, et une œuvre toujours en chantier

Les librairies ne seront pas seules à célébrer l’anniversaire. Le Collège de France a construit une programmation annuelle autour de celui qui y occupa, de 1970 à 1984, la chaire d’Histoire des systèmes de pensée.

Après les cours et séminaires de Didier Fassin et le colloque international Foucault sans frontières, l’institution ouvrira le 30 septembre l’exposition Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France, conçue avec la Bibliothèque nationale de France. Une centaine de manuscrits, objets, documents audiovisuels et archives doivent y être présentés jusqu’au 15 janvier 2027.



France Culture et le Collège de France ont également puisé dans les archives sonores des cours pour la série Foucault retrouvé, diffusée tout au long de l’été 2026 et présentée par Didier Fassin.

Si Foucault demeure aussi important aujourd’hui, c’est parce qu’il a profondément modifié notre manière de penser le pouvoir : non plus seulement comme une autorité qui interdit ou réprime, mais comme un ensemble de pratiques, de savoirs et d’institutions qui classent, surveillent, normalisent et façonnent les individus. De la prison à la psychiatrie, de la médecine à la sexualité, il a montré que ce que nous tenons pour naturel ou évident possède une histoire et peut donc être interrogé.

C’est aussi ce qui explique la vitalité actuelle de son œuvre : à l’heure de la surveillance numérique, de la collecte massive de données, des débats sur les identités, des politiques de santé et du contrôle croissant des corps, ses concepts continuent d’alimenter les réflexions sur les normes, la production du savoir et les formes contemporaines de gouvernement.

Crédits photo : portrait peint de Michel Foucault à la Demeure du Chaos (Abode of Chaos) (Thierry Ehrmann / CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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