Une série HBO Max fera de Jimmy Olsen un journaliste true crime

HBO Max mise sur la fibre comique pour faire vibrer les spectateurs et annonce la diffusion prochaine de The People v. Gorilla Grodd, une nouvelle série qui comptera, pour ses débuts sur la plateforme, 8 épisodes d'une trentaine de minutes chacun.

Elle mettra en scène le reporter Jimmy Olsen, compère de Superman, interprété par Skyler Gisondo, déjà vu dans le film de James Gunn sorti en 2025. Le reporter du Daily Planet se lancera dans un documentaire de true crime, afin de rendre compte du parcours, du procès et de la personnalité de Gorilla Grodd. Ce dernier a en effet été reconnu coupable du meurtre de son propre père, le roi de Gorilla City...

Ce parricide présumé a donné lieur à un fameux procès, lequel a captivé tout Metropolis. Mais Olsen s'interroge : Gorilla Grodd pourrait-il avoir été condamné à tort ?

Gorilla Grodd, personnage créé par John Broome et Carmine Infantino dans les pages de Flash #106 (mai 1959), est un vilain qui donne généralement du fil à retordre au très rapide superhéros vêtu de rouge. Mais la mythologie DC l'a mis sur la route de nombreux autres justiciers, voire de la Ligue de justice d'Amérique tout entière...

Sur les écrans, Grodd a été vu dans plusieurs jeux vidéo, notamment Injustice 2 (2017), et à la télévision, dans les séries Flash de The CW (2014-2023) et Legends of Tomorrow de la chaine The CW également (2016-2022). L'acteur David Sobolov lui prêtait sa voix dans ces deux productions.

D'autres acteurs et actrices vus dans Superman feront leur retour, comme Beck Bennett (Steve Lombard), Mikaela Hoover (Cat Grant) et Wendell Pierce (Perry White).

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Tony Yacenda (Players) et Dan Perrault (Players, La résidence, Backstreet Dogs) superviseront le développement de la série, dont ils signeront par ailleurs le scénario. L'ensemble des épisodes sera réalisé par Tony Yacenda lui-même.

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée.

Photographie : À gauche, Skyler Gisondo (Jimmy Olsen, crédits Gracie Newman), et Jimmy Tatro (Gorilla Grodd, crédits Evan Mulling)

Par Antoine Oury

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