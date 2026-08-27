Le Livre sur les quais 2026 fait sortir la lecture de ses pages

Sous la présidence de Delphine de Vigan, avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur, la 17e édition du Livre sur les quais déplace la littérature hors de ses cadres habituels. Cars postaux rétro, lecture silencieuse sur le Léman et battle des classiques transforment Morges en terrain d’expériences littéraires.
Le 27/08/2026 à 14:21 par Inès Lefoulon
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/08/2026 à 14:21
0
Commentaires
0
Partages
Du 4 au 6 septembre 2026, Morges accueille la 17e édition du Livre sur les quais. Le programme annonce 170 autrices et auteurs et 150 événements, sous la présidence d’honneur de Delphine de Vigan et autour du thème « Se raconter des histoires ».
Cette année, la manifestation élargit son terrain : retour des croisières littéraires, trajets en cars postaux rétro, séance silencieuse sur le Léman, battle consacrée aux classiques. L’écrit reste le point d’ancrage, mais la relation aux œuvres déborde désormais la page. Route, eau, paysage, silence partagé, vote du public : autant de manières de déplacer la rencontre entre les textes et ceux qui les lisent. Le programme officiel place d’ailleurs ces propositions parmi les lignes de force de cette édition.
Premier déplacement : la route. Sous l’intitulé « Voyages littéraires sur les chemins du livre », des cars postaux rétro relient Morges à la Fondation Jan Michalski, à Montricher, lieu entièrement consacré à l’écriture et à la littérature.
Départ vendredi à 15h30 avec Adrien Gygax et Guy Chevalley ; dimanche à 10h avec Josée Cattin et Alexandre Grandjean. Annoncé sur 135 minutes, le parcours associe voyage, récit des coulisses de la création, visite guidée de la Fondation puis verrée. À bord, une voix du monde éditorial revient sur les chemins d’écriture, les secrets d’atelier et la vie des textes avant leur rencontre avec les lecteurs. Le paysage devient ainsi le prolongement très concret d’un univers habituellement caché derrière l’objet imprimé.
Sur le Léman, changement de rythme. Samedi 5 septembre à 15h, « Lecture personnelle sur les flots » embarque pour une croisière de 75 minutes avec Martin Boujol. Le principe tient à peu de chose : chacun s’installe avec l’ouvrage de son choix pour une séance silencieuse partagée.
En ouverture, Martin Boujol évoque le plaisir de lire ensemble ; viennent ensuite le calme, les pages et le clapotis de l’eau. Une pratique généralement solitaire change alors d’échelle, sans perdre son intimité. Tous se retrouvent au même endroit, mais chacun suit son propre récit. Une communauté de lecteurs, en somme, réunie sans lecture imposée.
Dimanche 6 septembre à 11h30, « Battle des classiques : un seul livre à bord » quitte le silence pour l’argumentation. François-Henri Désérable et Sonia Zoran, sous l’animation de Martin Boujol, présentent leur classique favori et plaident sa cause. À chaque tour, le public tranche : l’ouvrage embarque ou reste sur le quai, et l’applaudimètre livre le verdict.
Malgré son titre, la confrontation se joue à terre, sur la Scène du Parc. Derrière le dispositif ludique affleure une question plus sérieuse : s’il n’en restait qu’un pour la traversée, lequel garder ? Le patrimoine littéraire entre ici dans le choix, la discussion, le désaccord. Rien de solennel — mais une manière très directe de replacer les lecteurs au centre.
Crédits photo : Le livre sur les quais
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À moins d’un mois de sa cinquième édition, le festival Étrange Grande, rendez-vous consacré aux littératures de genre à Hettange-Grande, en Moselle, est annulé. L’équipe bénévole qui l’organise annonce également sa mise en retrait, après plusieurs jours de polémique autour de la présence de l’écrivain Christophe Dubourg, publié notamment par les éditions Magnus. Entre déprogrammation, réintégration, retraits d’auteurs et menaces reçues par les organisateurs, la controverse a fini par emporter l’ensemble de la manifestation.
28/08/2026, 18:33
Yggdrasil Fort Fort Lointain revient les 5 et 6 septembre 2026 à l’Hippodrome de Parilly, près de Lyon. Pour sa 11e édition, le festival consacré aux cultures de l’imaginaire fait une nouvelle fois dialoguer fantasy, littérature, illustration, jeux et spectacle vivant, avec un nouvel espace consacré aux Vikings et aux dragons.
25/08/2026, 17:57
Près de 200 écrivains, écrivaines et artistes, plus de 40 manifestations et onze jours durant lesquels le livre sortira largement de ses pages : le Festival international de la littérature (FIL) dévoile la programmation de sa 32e édition, organisée à Montréal du 23 septembre au 3 octobre 2026. Spectacles littéraires, musique, cinéma, traduction, photographie, performances dans l’espace public et hommages à Ingeborg Bachmann, Mahmoud Darwich, Marie Cardinal ou René Depestre composeront cette édition.
25/08/2026, 17:36
Sous la présidence de Delphine de Vigan, la 17e édition du Livre sur les quais place les récits, les passages et les frontières au cœur de sa programmation. À l’honneur pour leurs quarante ans, les éditions Noir sur Blanc incarnent ce dialogue entre les langues, les cultures et les imaginaires qui traverse le festival.
25/08/2026, 14:05
Du 11 au 13 septembre, Le Livre sur la Place retrouvera la place de la Carrière à Nancy pour sa 48e édition. Coprésidée par l’historien israélien Élie Barnavi et l’intellectuel palestinien Elias Sanbar, la manifestation entend placer le dialogue, la littérature internationale et les grandes fractures contemporaines au cœur de ce premier grand rendez-vous de la rentrée littéraire.
24/08/2026, 17:59
Du 25 au 27 septembre 2026, le Palais de la Porte Dorée inaugurera Maillage, un nouveau festival consacré aux littératures contemporaines. Mohamed Mbougar Sarr en sera l'invité d'honneur, aux côtés notamment de Mathieu Belezi, Jérôme Ferrari, Kiyémis, Rim Battal, Diaty Diallo ou Dinaw Mengestu. Rencontres, performances, lectures, ateliers et créations collectives investiront jusqu'à l'Aquarium tropical.
24/08/2026, 12:52
À Bordeaux, septembre va prendre un sérieux coup de crayon. Pour sa sixième édition, le Festival Gribouillis concentre son temps fort du 10 au 13 septembre 2026, mais déborde largement de ces quatre journées : dix expositions investissent la ville, tandis que le salon du livre réunira, du 11 au 13, 80 auteurs et autrices ainsi que 60 maisons d’édition et librairies locales. Une rentrée dessinée qui ira de Michel Rabagliati à Erik Svetoft, de la création jeunesse aux questions très concrètes de droits d’auteur.
23/08/2026, 14:50
Du 11 au 13 septembre 2026, Lectures – Festival du livre du Haut-Quercy revient pour une neuvième édition entre Martel et ses environs. Six romans, six lectures portées par des comédiens professionnels et autant de rencontres avec les auteurs : le rendez-vous revendique une formule à rebours des grandes foires du livre, où l’on prend le temps d’écouter avant de discuter.
21/08/2026, 17:53
Romance, fantasy, romantasy, fantastique et dark romance s’offrent un nouveau rendez-vous en Belgique. Les 5 et 6 septembre 2026, StoryHeaven organisera sa première édition à Bruxelles, avec auteurs, maisons d’édition, dédicaces et une programmation qui entend transformer le traditionnel salon du livre en expérience participative.
21/08/2026, 17:34
Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche retrouvera Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal ». Mathias Malzieu en sera le parrain, devant une centaine d’autrices et auteurs français et étrangers. Entièrement gratuite, la manifestation attend 32.000 visiteurs au parc de Mandavit, tandis que le programme complet sera dévoilé à la fin de l’été.
19/08/2026, 09:56
Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?
17/08/2026, 16:53
Du 15 au 17 septembre 2026, IFTM installera à la Porte de Versailles « Les Escales Littéraires », un espace d’environ 40 m² consacré aux guides, aux récits, aux œuvres de fiction et aux ouvrages techniques liés au tourisme. Organisée avec Hachette Tourisme, cette librairie réunira des professionnels du secteur devenus auteurs et des contributeurs de guides, qui présenteront et dédicaceront leurs livres pendant les trois jours du salon.
06/08/2026, 16:46
Du 25 au 27 septembre 2026, La Prairie aux Livres réunira auteurs, éditeurs, illustrateurs et artistes dans le quartier Prairie au Duc, sur l’île de Nantes. Gratuit, le festival proposera dédicaces, ateliers, spectacles, expositions et rendez-vous musicaux.
05/08/2026, 17:10
Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale.
31/07/2026, 15:06
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.
29/07/2026, 16:13
Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.
29/07/2026, 15:24
Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.
28/07/2026, 11:20
Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.
24/07/2026, 16:31
Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.
21/07/2026, 16:50
La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.
21/07/2026, 11:15
Les Fringales littéraires organiseront la cinquième édition de leur Pique-Nique Littéraire le dimanche 20 septembre 2026, à partir de 12 heures, au parc de l’Île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux. Gratuit sur inscription, l’après-midi s’adresse aux lecteurs de littérature adolescente et jeune adulte et associera repas en plein air, rencontres avec cinq auteurs, lectures et activités autour de leurs romans.
20/07/2026, 17:01
Du 21 au 23 août 2026, l’Association pour l’écologie du livre réunira professionnels, militants et lecteurs à La Chapelle-Thouarault, près de Rennes. Désormais dévoilée, la programmation de ces premières Rencontres ne s’arrête pas au choix du papier : surproduction, écoconception, livre d’occasion, concentration éditoriale, coopératives et nouveaux imaginaires passeront également sur la table.
17/07/2026, 16:23
Du 12 octobre 2026 au 28 juin 2027, le musée de l’Orangerie accueillera neuf rendez-vous mensuels associant littérature, musique et performance dans les salles des Nymphéas de Claude Monet. À chaque date, les artistes présenteront une création conçue en regard de l’œuvre, lors de deux séances programmées à 19h et à 20h30.
16/07/2026, 16:06
Fondée en 1976 à Brest par Marie Paul et Charles Kermarec, la librairie Dialogues célébrera ses 50 ans en 2026. Les festivités se dérouleront en mai et juin dans les enseignes Dialogues et hors les murs, avant la première édition du Festival du livre de Brest, prévue les 28 et 29 novembre aux Ateliers des Capucins. L’ensemble est porté par les équipes Dialogues, dirigées par Cathy Jolivet depuis la reprise des enseignes à partir de 2018.
06/07/2026, 16:49
À Sète, dans l’Hérault, la 29e édition du Festival International de Poésie Voix Vives se tiendra du 17 au 25 juillet 2026. Créé et dirigé par Maïthé Vallès-Bled, l’événement réunira près de 70 poètes et conteurs internationaux, venus de plus de 30 pays, autour d’une programmation majoritairement gratuite.
26/06/2026, 16:57
Pour la deuxième année consécutive, l’association Tous Créoles et la Fondation Clément, en partenariat avec la Fnac Martinique, réuniront auteurs, lecteurs et passionnés de littérature autour d’un rendez-vous consacré au livre et au patrimoine culturel martiniquais.
24/06/2026, 11:20
Organisé par Claudia Gronemann et Hervé Sanson, le colloque international « Traces de mémoire 1939-1945/1954 : Le passé transculturel du Maghreb dans la littérature, le cinéma et les médias » se tiendra du 25 au 27 juin 2026 à l’Université de Mannheim, en Allemagne. Chercheurs et spécialistes y étudieront, à travers la littérature, le cinéma et les médias, les traces de la Seconde Guerre mondiale au Maghreb et leurs liens avec les mémoires de la décolonisation.
23/06/2026, 17:22
Organisé par la Ville de Levallois, le Salon du Roman Historique de Levallois, qui devait se tenir ce samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au parc de la Planchette, est reporté à une date ultérieure en raison de l’épisode caniculaire en cours. La décision a été prise « par mesure de précaution pour la sécurité de tous », exposants comme visiteurs. Une nouvelle date doit être fixée à la rentrée.
23/06/2026, 17:19
READ tiendra sa deuxième édition à Barcelone les 16, 17 et 18 septembre 2026. Organisée par Radical Books Coop avec le soutien de Verso Books, La fabrique, Jacobin Magazine et Brumaire Verlag, la convention réunira plus de 400 éditeurs et magazines venus de 72 pays autour de l’essai, de la pensée critique, des droits éditoriaux, des catalogues et de projets communs.
23/06/2026, 15:11
La Semaine PhiloMonaco 2026 se tiendra du 24 au 28 juin autour d’un thème aussi intime que politique : le désir. Pendant cinq jours, Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposeront conversations, dialogues, tables rondes, déjeuners-philo, matinales et rencontres publiques pour explorer ce qui met les individus en mouvement, les relie aux autres, les égare parfois ou les pousse vers l’avenir.
22/06/2026, 18:32
À l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République de Corée, la France sera le pays invité d’honneur du Salon international du livre de Séoul 2026. L’événement se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 juin, au COEX, Halls A et B1, à Séoul.
22/06/2026, 17:37
La 30e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’est achevée dimanche 21 juin, à Amiens, avec un bilan de fréquentation s'élevant à 28.059 festivaliers et festivalières. L’événement, consacré à la bande dessinée internationale, a réuni auteurs, autrices, scolaires, professionnels et public autour d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de prix remis au fil du mois de juin.
22/06/2026, 12:19
Après une édition 2026 placée sous le signe de la liberté, le Printemps des Poètes prépare déjà son prochain rendez-vous. La manifestation poétique, créée en 1999, se tiendra du 8 au 31 mars 2027 autour d’un nouveau thème : « La poésie : zones d’action ». Une manière de rappeler que la poésie n’est pas seulement affaire de forme, de sensibilité ou de patrimoine, mais aussi de parole engagée, de vision du monde et de présence active dans la cité.
18/06/2026, 18:17
Le festival littéraire Place aux Livres s’est tenu samedi 30 mai 2026 dans le quartier de la Place des Fêtes, à Paris 19e. Organisée par l’association Des beaux lendemains, cette deuxième édition gratuite a réuni 11 auteur·ices autour du thème du corps, avec 15 rencontres, lectures et ateliers répartis dans trois lieux du quartier, afin de mettre en avant des autrices et des voix minorisées de la littérature contemporaine.
18/06/2026, 16:13
À Montmorillon, ville de la Cité de l'Écrit et des Métiers du Livre et de la romancière et éditrice Régine Deforges, le Salon du livre 2026 se tiendra samedi 20 juin, mais l’événement littéraire s’est déjà déplacé sur le terrain politique. La programmation, qui met en avant plusieurs figures médiatiques et éditorialistes nationaux, est dénoncée par France Insoumise comme le signe d’un changement d’orientation culturelle depuis l’élection de Jean-Luc Souchaud, maire divers droite de la commune.
17/06/2026, 18:18
Le festival America revient à Vincennes du 24 au 27 septembre 2026 pour sa 12e édition. Cette année, le grand rendez-vous littéraire proposera une immersion totale aux États-Unis d’Amérique autour d’un fil conducteur : « USA, état des lieux ». La manifestation annonce notamment la venue exceptionnelle de Joyce Carol Oates.
17/06/2026, 17:47
Autres articles de la rubrique Sortir
La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.
28/08/2026, 10:27
18 ans après sa première publication, C’était notre terre revient doublement à l’automne 2026. Le roman de Mathieu Belezi sera réédité le 17 septembre au Tripode, avant de devenir, du 6 au 10 octobre au Théâtre des Quartiers d’Ivry, un spectacle mis en scène par Célie Pauthe. Une même fresque chorale pour regarder de front la colonisation française de l’Algérie et son effondrement.
26/08/2026, 17:48
À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.
26/08/2026, 16:16
À l’occasion de ses 400 ans, le Muséum national d’Histoire naturelle consacre une vaste exposition aux liens noués depuis quatre siècles entre création artistique et sciences naturelles. Dessin, peinture, sculpture et photographie y occupent naturellement une place centrale.
25/08/2026, 17:10
Auteur de plusieurs livres, dont Graffiti général (La Découverte, 2014), le scénariste Karim Boukercha a notamment travaillé avec Romain Gavras sur Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2017). Il explore cette fois l'univers du football à l'occasion de Bombonera, le nouveau film de Syrine Boulanouar, en salles ce 26 août.
24/08/2026, 09:46
Pour lire ce Lamartine, inutile de chercher l’encre. En 1883, Les Laboureurs, extrait de Jocelyn, donnait naissance à un objet pour le moins déconcertant : texte et ornements étaient directement façonnés dans la soie sur un métier Jacquard. Les bibliothèques de l'université Stanford (Californie) en conservent désormais un exemplaire, au cœur d’une exposition qui rapproche histoire du livre et technologies programmables.
21/08/2026, 15:55
La Maison Vacquerie — Musée Victor-Hugo, à Rives-en-Seine (Villequier, en Seine-Maritime), annonce l'ouverture d'une exposition consacrée au travail Auguste Vacquerie, opérateur au sein de l'atelier Hugo-Vacquerie, le 18 septembre prochain. L'événement s'inscrit dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie (2026-2027) ».
21/08/2026, 10:58
Un siècle après la rencontre d’André Breton et de celle qui allait devenir la figure centrale de Nadja, la Galerie Gallimard consacre une exposition à Léona Delcourt, dite Nadja. Intitulée « Ma main écrit ce que tu penses… » — Lettres et dessins de Nadja à André Breton, 1926-1927, elle se tiendra du 4 septembre au 3 octobre 2026, avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.
17/08/2026, 18:18
À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.
17/08/2026, 10:50
Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.
11/08/2026, 10:30
À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.
11/08/2026, 10:23
Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.
11/08/2026, 07:00
Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets.
06/08/2026, 16:19
Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.
04/08/2026, 10:19
« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.
31/07/2026, 10:32
Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...
30/07/2026, 13:29
Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.
28/07/2026, 12:05
Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.
27/07/2026, 16:20
Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.
25/07/2026, 14:04
La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.
22/07/2026, 14:44
Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.
21/07/2026, 18:20
À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.
17/07/2026, 09:46
Des premières traces écrites aux fanzines punk, la State Library Victoria réunit plus de 400 pièces pour la 21e édition de World of the Book. Ouverte le 4 juillet 2026, l’exposition accorde cette année une place inédite aux autrices : Jane Austen, Virginia Woolf, Octavia E. Butler, les sœurs Brontë ou encore Agatha Christie voisinent avec des livres miniatures, des talismans, des archives éditoriales et des créations contemporaines.
14/07/2026, 15:03
La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».
13/07/2026, 10:39
Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours.
09/07/2026, 11:34
Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.
08/07/2026, 17:15
La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.
07/07/2026, 09:37
À la veille de la 80e édition du Festival d’Avignon, une enquête Ipsos bva confirme l’attachement des Français au théâtre. Mais, entre le prestige culturel de la scène, le prix des places et l’éloignement des salles, la fréquentation demeure inégale. Fabrice Luchini et Pierre Arditi dominent, eux, le classement des personnalités qui l’incarnent le mieux.
03/07/2026, 09:54
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) consacrera, du 8 octobre 2026 au 13 juin 2027, une exposition à l’Escadron bleu, groupe de onze volontaires de la Croix-Rouge française envoyé en Pologne en 1945 pour participer au secours et au rapatriement de déportés français. « L’Escadron bleu, une épopée féminine » s’appuie notamment sur la bande dessinée de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, publiée chez Dupuis.
01/07/2026, 10:48
Le Musée de la BD de Bruxelles présente, jusqu’à la fin juin 2027, « L’Art de la BD… à la québécoise », une exposition entièrement consacrée à la création québécoise. Cette 11e déclinaison de l’exposition L’Art de la BD marque la première ouverture internationale de ce rendez-vous, avec près de 100 auteur·rices sélectionné·es à travers le Québec.
30/06/2026, 15:48
« Tu te rappelles de nos soirs d’été ? On rentrait de cours, presque en courant car les soirs étaient plus courts que les jours. On s’inventait joueurs de foot, arbitres, et présentateurs. On était heureux et jeunes. Innocents, presque insouciants mais on vivait. Et on avait la chance de pouvoir courir pour le jeu, pas pour notre vie. » (À Mots Roses) Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
29/06/2026, 15:07
À partir du 17 octobre 2026, le Château d’Aubenas présentera deux expositions inédites autour de l’image, du récit et de l’expérience sensible. La première, « Rêvez-vous de moutons électriques ? », réunira une vingtaine d’artistes internationaux autour des technologies numériques, de la mémoire et de la fiction, tandis que la seconde sera consacrée à l’artiste ardéchoise Marion Fayolle, entre dessin, écriture, corps et paysages.
26/06/2026, 12:57
Dans la capitale de la Slovénie, les pages arrachées, les bandes de parchemin et les morceaux de reliure prennent la place d’honneur. La Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana présente jusqu’au 5 septembre Lost over Time: Medieval Manuscript Fragments, première exposition du pays entièrement consacrée aux vestiges de livres médiévaux.
26/06/2026, 11:20
Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.
25/06/2026, 18:11
Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.
25/06/2026, 18:09
Commenter cet article