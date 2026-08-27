Le Livre sur les quais 2026 fait sortir la lecture de ses pages

Du 4 au 6 septembre 2026, Morges accueille la 17e édition du Livre sur les quais. Le programme annonce 170 autrices et auteurs et 150 événements, sous la présidence d’honneur de Delphine de Vigan et autour du thème « Se raconter des histoires ».

Cette année, la manifestation élargit son terrain : retour des croisières littéraires, trajets en cars postaux rétro, séance silencieuse sur le Léman, battle consacrée aux classiques. L’écrit reste le point d’ancrage, mais la relation aux œuvres déborde désormais la page. Route, eau, paysage, silence partagé, vote du public : autant de manières de déplacer la rencontre entre les textes et ceux qui les lisent. Le programme officiel place d’ailleurs ces propositions parmi les lignes de force de cette édition.

Premier déplacement : la route. Sous l’intitulé « Voyages littéraires sur les chemins du livre », des cars postaux rétro relient Morges à la Fondation Jan Michalski, à Montricher, lieu entièrement consacré à l’écriture et à la littérature.

Départ vendredi à 15h30 avec Adrien Gygax et Guy Chevalley ; dimanche à 10h avec Josée Cattin et Alexandre Grandjean. Annoncé sur 135 minutes, le parcours associe voyage, récit des coulisses de la création, visite guidée de la Fondation puis verrée. À bord, une voix du monde éditorial revient sur les chemins d’écriture, les secrets d’atelier et la vie des textes avant leur rencontre avec les lecteurs. Le paysage devient ainsi le prolongement très concret d’un univers habituellement caché derrière l’objet imprimé.

Sur le Léman, changement de rythme. Samedi 5 septembre à 15h, « Lecture personnelle sur les flots » embarque pour une croisière de 75 minutes avec Martin Boujol. Le principe tient à peu de chose : chacun s’installe avec l’ouvrage de son choix pour une séance silencieuse partagée.

En ouverture, Martin Boujol évoque le plaisir de lire ensemble ; viennent ensuite le calme, les pages et le clapotis de l’eau. Une pratique généralement solitaire change alors d’échelle, sans perdre son intimité. Tous se retrouvent au même endroit, mais chacun suit son propre récit. Une communauté de lecteurs, en somme, réunie sans lecture imposée.

Dimanche 6 septembre à 11h30, « Battle des classiques : un seul livre à bord » quitte le silence pour l’argumentation. François-Henri Désérable et Sonia Zoran, sous l’animation de Martin Boujol, présentent leur classique favori et plaident sa cause. À chaque tour, le public tranche : l’ouvrage embarque ou reste sur le quai, et l’applaudimètre livre le verdict.

Malgré son titre, la confrontation se joue à terre, sur la Scène du Parc. Derrière le dispositif ludique affleure une question plus sérieuse : s’il n’en restait qu’un pour la traversée, lequel garder ? Le patrimoine littéraire entre ici dans le choix, la discussion, le désaccord. Rien de solennel — mais une manière très directe de replacer les lecteurs au centre.

Crédits photo : Le livre sur les quais

Par Inès Lefoulon

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