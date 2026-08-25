Camping de Lavinia Braniste : “Ce que je laisse de ma vie est bon à laisser

Lavinia Braniste explore l’ambiguïté des sentiments d’une Roumaine partie en Espagne officiellement comme touriste et qui a trouvé petit à petit un travail déclaré et un « logement » : une caravane avec un auvent sous lequel s’entasse une multitude d’objets récupérés.

Pour elle et tous ceux et celles qui partent de Roumanie, cet exode est envisagé comme une chance, car ils pensent que chacun peut réussir en Espagne ou partout ailleurs. Mais cette chance a un prix. Sofia envoie de l’argent et beaucoup de colis en Roumanie, c’est le devoir qu’elle s’impose pour aider sa famille et pallier son absence, l’amour à distance se paye par un excès de cadeaux et beaucoup de culpabilité.



Avoir fait sa vie dans un autre pays que le sien, c’est nécessairement avoir créé des liens, des habitudes, parler une langue parfois bricolée, vivre sans s’impliquer et tout à la fois se sentir concerné par son environnement ; un exilé vit toujours en étranger dans le pays dans lequel il réside comme dans celui d’où il est originaire.

Sofia représente toutes ces femmes parties en laissant derrière elles des enfants au pays dans l’espoir de leur envoyer suffisamment d’argent pour qu’ils puissent être élevés correctement. En dehors de l’argent et de ses colis, elle achète un appartement à son fils qui, lui, se fiche pas mal des biens matériels, elle vit ce désintéressement comme un échec.



Le sacrifice est dans le quotidien, la précarité aussi, il faut accepter d’endurer l’insécurité en sachant pertinemment qu’à sa retraite, elle ne pourra pas vivre en Espagne faute de moyens, et elle rêve que Robert prenne sa place pour qu’elle puisse rester dans le camping. Mais son fils a d’autres envies et préfère rester en Roumanie, il est un homme maintenant, et Sofia le voit toujours comme l’enfant qu’elle a laissé à son départ. Alors, cette retraite est vécue comme une « déception amoureuse », un départ, mal nommé « remigration », non désiré.



Sa vie au camping donne l’occasion de savoureux portraits de résidents à l’année qui ne peuvent pas se payer un loyer ou d’estivants de passage. Un camping est une microsociété, « un paradis qui se nourrit de rumeur », où chacun s’épie. Sofia connaît tout le monde, corvéable à merci, elle fait du zèle, car à tout moment elle craint d’être licenciée. Il faut avoir un sacré tempérament pour vivre en permanence dans un lieu où tout est éphémère, soumis aux caprices du temps parmi les plaintes de clients et la peur des mauvaises notes sur Booking.

Camping, c’est la vie de cette communauté roumaine mal-aimée, diaspora malgré elle pour fuir la misère et la corruption d’un pays où rien ne se passe normalement. Nous la voyons aux portes de villes, indésirable ici, malmenée là, elle souffre d’un rejet permanent partout en Europe.



Lire Camping, c’est l’occasion de se rapprocher de ceux et celles qui ont tout quitté dans l’espoir d’une vie meilleure et de les comprendre. À travers Sofia, ce sont toutes les femmes parties de leur pays à qui Lavinia Braniste donne la parole pour écrire les lignes d’une vie résignée et rendre justice à sa mère qui, elle aussi, a été une migrante.

Par Christian Dorsan

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