Les Trois Hortense d’Adrien Goetz : l’Histoire en trompe-l’œil

Complète et presque perturbante tant ce roman contorsionne subtilement la grande Histoire pour en faire une saga des Hortense qu’on ne lâche plus. Qui sont-elles, ces trois Hortense ?



Hortense de Beauharnais pour commencer. Fille de Joséphine et d’Alexandre de Beauharnais, décapité pendant la Révolution française, elle est adoptée, comme son frère Eugène, par Napoléon après le mariage de celui-ci avec leur mère.



Tohu-bohu chez les Bonaparte. Le mariage étant, à l’époque, assez peu souvent une histoire d’amour chez ces gens-là, il sera convenu qu’Hortense épousera Louis, le frère cadet de Napoléon. Un temps roi et reine de Hollande, leur mariage sera pourtant un désastre.

Louis était d’une jalousie maladive et des plus autoritaires : « Hortense avait compris que le plaisir de ce rustre était de lui faire des scènes et de rester chaste. Soit elle en souffrirait, soit elle irait voir ailleurs. Les deux choses lui faisaient se sentir mâle. Il l’avait prise au piège. » Elle lui donnera néanmoins trois fils, dont le futur Napoléon III.



Mais en attendant, il faut faire face à la Bérézina, à la Restauration, aux Cent-Jours, etc. Savoir jouer les girouettes demande un certain talent et beaucoup d’énergie, mais cela ne peut fonctionner indéfiniment.



Voilà donc Hortense installée avec toute sa maisonnée à Arenenberg, sur les bords du lac de Constance. C’est ici que seront élevés ses enfants et ceux de ses domestiques, dont Hortense Lacroix, fille de Martin Lacroix, maître d’hôtel, et de Marie Désirée Savreux, femme de chambre de la reine Hortense.



Hortense Lacroix est la filleule de Louis-Napoléon, futur empereur, mais surtout son amie. Ils ont grandi ensemble et refait le monde ensemble.

Lors d’un voyage à Rome, elle rencontre un jeune peintre, Sébastien Cornu. Il faut peu de temps pour qu’Hortense devienne Madame Cornu, ce qui ne manquera pas d’en faire jaser plus d’un. Mais ces deux-là s’aiment et la jeune mariée accompagne son mari dans son Grand Tour, qui durera trois ans. « Hortense oubliait Hortense. »



Pendant ce temps, Louis-Napoléon ourdit complot sur complot, finit par être enfermé dans la forteresse de Ham, puis s’évade et trouve refuge… en Angleterre. Les Cornu l’y rejoignent.



On écrit, on séduit, on complote de nouveau un peu et, le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon est élu premier président de la République française. Son amie Hortense, en bonne républicaine, est ravie.



Oui mais voilà, son coup d’État du 2 décembre 1851 vient trahir les idéaux du couple Cornu. Celle qui était comme sa sœur décide de couper les ponts.

Mais une amitié comme celle-ci ne s’oublie pas aussi facilement et quand, en 1856, Napoléon III lui écrit pour lui présenter son fils, elle accourt, tout en restant droite dans ses bottes : elle continuera à dire ce qu’elle pense et à faire ce qu’elle dit.



C’est dans un café parisien fréquenté par des opposants au régime qu’elle fait la connaissance d’Hortense Haffner, la troisième.



Il faut dire que « beaucoup de petites filles s’étaient appelées Hortense depuis le début du siècle, la mode était venue de cette reine Hortense, bienveillante, touchante, musicienne, égarée au milieu de l’aventure du conquérant et des batailles ».



Mais cette fois, Adrien Goetz s’affranchit de l’Histoire : contrairement aux deux premières, Hortense Haffner n’a jamais existé. Cette jeune Alsacienne rousse et républicaine, petite-fille d’un soldat de l’Empereur, est son invention.

Elle va sauver Hortense Cornu et de cette rencontre naîtra une amitié. Mais l’une des deux femmes joue un double jeu…



Entre raison d’État, histoires d’amour, art, idéologie, cabales et trahisons, ce formidable roman nous entraîne sur les traces de trois femmes qui refusent les places auxquelles leur époque voudrait les assigner. Deux ont réellement existé, la troisième est née sous la plume d’Adrien Goetz.



Mais à la fin, bien malin qui saurait encore dire où s’arrête l’Histoire et où commence le roman.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com