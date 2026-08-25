Les nouveaux Prix Strasbourg présentent leur premier palmarès

Quatre titres ont été récompensés, dans autant de catégories, à l'occasion de la première remise des Prix Strasbourg, fondés en 2026 par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC, les Bibliothèques idéales et le groupe EBRA. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 septembre 2026 à 18h, à Saint-Guillaume à Strasbourg, au moment du festival Bibliothèques idéales.
Le 25/08/2026 à 12:38 par Dépêche
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25/08/2026 à 12:38
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Roman Badanine et Mikhaïl Roubine, Le Tsar en personne (Les Arènes)
« Ce livre est un événement journalistique et politique : riche de 30 chapitres, Le Tsar en personne rompt avec l’approche impressionniste, la biographie sensationnaliste ou la vulgarisation habituelle sur Poutine », souligne le jury. Ce dernier décerne ce Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel « au courage et à l’engagement de deux journalistes », pour un livre « qui a toute sa place à Strasbourg et sa Cour européenne des Droits de l’homme ».
Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard)
Le jury a lu dans ce nouveau livre de Yannick Haenel un « magnifique, drôle et émouvant hommage au métier d’enseignant ».
Marion Dubreuil, Pelicot, un procès pour l’histoire (Futuropolis)
« Un livre fort, dérangeant, essentiel, à l’image d’un procès qui a fait avancer la lutte contre les violences sexuelles », soulignent les membres du jury des Prix Strasbourg.
Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset)
Ce premier roman, déjà largement remarqué, constitue « une ode poignante à tous les exilés dans un fantastique et lumineux périple sans retour », observe enfin le jury.
À LIRE - Prix Roman News et Roman Graphique News : les sélections
La sélection initiale de ces premiers Prix Strasbourg réunissait une quinzaine d'ouvrages et peut être retrouvée à cette adresse.
Le jury des Prix Strasbourg réunit des personnalités du monde du livre, de journalistes du groupe EBRA, des représentants des partenaires ainsi que des étudiants européens, « dont la présence incarne une nouvelle génération de lecteurs et de citoyens ».
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 07/10/2026
Futuropolis Gallisol Editions
26,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 17/09/2026
Editions Les Arènes
24,90 €
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