Les nouveaux Prix Strasbourg présentent leur premier palmarès

Le palmarès 2026 des Prix Strasbourg

Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel

Roman Badanine et Mikhaïl Roubine, Le Tsar en personne (Les Arènes)

« Ce livre est un événement journalistique et politique : riche de 30 chapitres, Le Tsar en personne rompt avec l’approche impressionniste, la biographie sensationnaliste ou la vulgarisation habituelle sur Poutine », souligne le jury. Ce dernier décerne ce Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel « au courage et à l’engagement de deux journalistes », pour un livre « qui a toute sa place à Strasbourg et sa Cour européenne des Droits de l’homme ».

Prix Strasbourg Bibliothèques Idéales

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard)

Le jury a lu dans ce nouveau livre de Yannick Haenel un « magnifique, drôle et émouvant hommage au métier d’enseignant ».

Prix Strasbourg EBRA

Marion Dubreuil, Pelicot, un procès pour l’histoire (Futuropolis)

« Un livre fort, dérangeant, essentiel, à l’image d’un procès qui a fait avancer la lutte contre les violences sexuelles », soulignent les membres du jury des Prix Strasbourg.

Prix Strasbourg Espoir CIC

Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset)

Ce premier roman, déjà largement remarqué, constitue « une ode poignante à tous les exilés dans un fantastique et lumineux périple sans retour », observe enfin le jury.

À LIRE - Prix Roman News et Roman Graphique News : les sélections

La sélection initiale de ces premiers Prix Strasbourg réunissait une quinzaine d'ouvrages et peut être retrouvée à cette adresse.

Le jury des Prix Strasbourg réunit des personnalités du monde du livre, de journalistes du groupe EBRA, des représentants des partenaires ainsi que des étudiants européens, « dont la présence incarne une nouvelle génération de lecteurs et de citoyens ».

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com