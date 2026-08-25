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Ebook d’occasion : Thotario teste son modèle auprès des lecteurs

Peut-on prêter, transmettre ou revendre un ebook sans écarter son auteur de la transaction ? Thotario, plateforme française qui expérimente un marché secondaire du livre numérique, lance une enquête auprès des lecteurs. Habitudes d’achat, frustrations, prix, prêt, seconde main : une vingtaine de questions doivent surtout permettre à l’entreprise de confronter son modèle aux pratiques et aux attentes.

Le 25/08/2026 à 12:16 par Nicolas Gary

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Publié le :

25/08/2026 à 12:16

Nicolas Gary

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Acheter un livre, le lire, puis le revendre : pour l’imprimé, rien de plus banal. Avec un fichier numérique, l’opération devient autrement plus compliquée. Thotario entend précisément travailler dans cet écart. Portée par la SAS COMVERSE, établie à L’Isle-d’Abeau et présidée par Dylan Tosti, la plateforme expérimente un système dans lequel un ebook pourrait changer de détenteur avec l’accord du créateur, qui percevrait une part des transactions ultérieures.

Après l’ouverture, le 5 mai dernier, d’un test grand public reposant encore sur des œuvres du domaine public et une monnaie fictive, l’entreprise veut cette fois interroger ceux auxquels le service est destiné.

La collecte doit ouvrir entre la fin août et le début septembre, avant une clôture annoncée début octobre. Le questionnaire est anonyme, nécessite cinq à huit minutes et Thotario vise au minimum 200 réponses.

Selon les informations communiquées par l’entreprise à ActuaLitté, cette enquête bénéficie d’un financement partiel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif « Innover par les usages ». Ce programme régional finance des démarches associant les utilisateurs à la conception ou à l’évaluation d’un produit ou service, notamment par des études d’usage et des tests utilisateurs. L’aide peut couvrir 50 % d’une prestation externe, dans la limite de 8000 €.

14 millions de lecteurs numériques, sans grand remplacement

Le terrain est loin d’être confidentiel, rappelerait le baromètre Sofia-SNE-SGDL publié en avril 2026, réalisé par Médiamétrie sur les pratiques de l’année précédente, lequel estime à 14 millions le nombre de Français âgés de 6 ans et plus ayant lu au moins un livre numérique en 2025.

Chez les 15-80 ans, périmètre qui permet la comparaison avec l’édition précédente, la proportion passe de 22 % en 2023 à 24 % en 2025. Les lecteurs numériques ont 36 ans en moyenne et le smartphone constitue désormais leur premier équipement de lecture, cité par 48 % d’entre eux.

Pas exactement de quoi enterrer les bibliothèques en bois massif. Parmi les lecteurs de livres imprimés, 65 % restent exclusivement fidèles au papier. Le numérique s’ajoute donc largement aux pratiques existantes plutôt qu’il ne les remplace. Nous le relevions déjà en avril : en Europe, les achats d’ebooks progressent, mais le papier résiste.

Sur le plan économique, le livre numérique représentait 278,6 millions € en 2024, soit 10,1 % du chiffre d’affaires des ventes de livres des éditeurs, selon le Syndicat national de l’édition. La littérature numérique progressait cette année-là de 8,5 %, à 40,9 millions €, notamment sous l’effet de la romance, du roman policier et de la science-fiction.

Et, pendant ce temps, l’occasion s’est durablement installée côté papier. Les dernières estimations économiques consolidées portant sur 2022 situaient les acquisitions de seconde main entre 48 et 80 millions d’exemplaires, soit 17 à 20 % des livres imprimés achetés. Le baromètre 2026 fournit un autre indicateur : 68 % des acheteurs de livres imprimés neufs déclarent également en acquérir d’occasion, et 40 % de ces acheteurs en prennent plus de cinq par an. Nous revenions récemment sur cette économie devenue structurelle pour la filière.

Autrement dit, faire circuler un livre après sa première lecture n’a plus rien de marginal. La rupture apparaît lorsque le volume n’a ni couverture, ni dos, ni coins à écorner.

Ce qui agace vraiment avec un ebook

Le questionnaire de Thotario commence assez classiquement. Âge, fréquence de lecture numérique, support utilisé, rythme d’achat, genres privilégiés : romance, science-fiction et fantasy, polar, horreur, classiques, essais, BD, mangas ou webtoons. Il interroge également les circuits d’acquisition — Amazon Kindle, Kobo-Fnac, Apple Books, mais aussi achat direct auprès d’un auteur ou d’un éditeur et autoédition.

Viennent ensuite les contrariétés. Parmi les réponses proposées : impossibilité de revendre ou d’échanger un fichier après lecture, dépendance à une plateforme, difficulté à le prêter à un proche ou sentiment de ne pas posséder un objet comme avec le papier. Une question demande également si le répondant a déjà obtenu un ebook autrement qu’en l’achetant sur une plateforme — « copie d’un proche, fichier téléchargé, etc. » — avec la possibilité de ne pas répondre.

À ce stade, cependant, l’enquête change de nature. Elle ne cherche plus seulement à photographier les pratiques numériques : elle mesure directement l’intérêt pour la proposition commerciale de Thotario.

Le formulaire présente son principe : acheter un ebook, le lire puis pouvoir le revendre à un autre lecteur lorsque son auteur l’autorise, celui-ci percevant automatiquement une part du prix. Il demande ensuite si cette possibilité intéresserait l’utilisateur, combien celui-ci voudrait récupérer à la revente et combien il accepterait de payer un ebook déjà revendu.

Un ebook « d’occasion », mais à quel prix ?

Le questionnaire descend ensuite dans les détails du service envisagé. Historique de circulation du livre, montant reversé à l’auteur, comparaison entre prix neuf et occasion, revente « en un clic », prêt à un proche, suivi de ses auteurs préférés, statistiques de lecture ou échanges entre lecteurs : les répondants doivent hiérarchiser les fonctions susceptibles de les intéresser.

Thotario teste aussi l’appétence pour un passage du numérique au papier. Le possesseur d’un ebook souhaiterait-il acquérir ensuite l’édition physique ? Une version standard ? Un collector ? Une offre préférentielle parce qu’il possède déjà le fichier ?

Autre pièce du dispositif : le « passeport numérique », présenté aux participants comme un certificat propre à chaque ebook, destiné à en garantir la provenance, à permettre sa revente lorsque l’auteur l’accepte et à automatiser sa rémunération. La plateforme indique publiquement utiliser la blockchain en infrastructure pour assurer traçabilité et automatisation des redevances.

Même la gamification passe à l’examen : badges, niveaux de lecteur, collections à compléter, défis, historique de circulation ou avantages associés à la remise en circulation d’un ouvrage. Ceux que tout cela laisse parfaitement froids disposent heureusement d’une réponse prévue à cet effet.

Les réfractaires au numérique ne sont pas totalement abandonnés au bord du chemin. Lorsque le répondant indique ne jamais lire d’ebooks, une branche spécifique lui demande pourquoi : préférence pour le papier, fatigue visuelle, prix, absence d’équipement, difficulté à se concentrer ou simple désintérêt. La possibilité de revendre le fichier pourrait-elle le faire changer d’avis ? C’est également demandé, car la question de la revente numérique n’est pas seulement technique ou commerciale. Elle est juridique.

Dans son arrêt Tom Kabinet du 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la fourniture au public, par téléchargement, d’un ebook destiné à un usage permanent constitue une « communication au public » au sens de la directive européenne sur le droit d’auteur. Elle ne relève donc pas du mécanisme d’épuisement du droit de distribution applicable, dans certaines conditions, à la revente d’un exemplaire physique. La mise à disposition d’un ebook « d’occasion » nécessite dès lors l’autorisation du titulaire des droits.

Thotario affirme précisément construire son dispositif autour de cette autorisation préalable : le créateur déciderait si son œuvre peut être revendue et fixerait le pourcentage qu’il perçoit lors des transactions. Il s’agit du modèle présenté par l’entreprise ; sa conformité concrète dépendra nécessairement de l’architecture contractuelle et technique finalement mise en œuvre.

Pour l’heure, le test public reste expérimental : les œuvres proposées sont issues du domaine public et les achats comme les reventes utilisent une monnaie fictive. Et l'étude est à cette adresse.

Photographie : Thotario

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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17/08/2026, 16:29

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Quand l’IA fait les devoirs, le bus va plus vite, mais l'élève court derrière

L’IA sait résumer un roman, bâtir un plan et produire le devoir qui va avec. Pratique — jusqu’au moment où l’exercice consistait précisément à lire, comprendre et écrire. Dans un essai publié le 8 août, Katherine Rundell attaque l’usage des grands modèles de langage dans l’éducation et défend les livres comme entraînement à l’autonomie itellectuelle. Les études qu’elle mobilise imposent toutefois de distinguer l’alerte sérieuse du verdict scientifique.

 

15/08/2026, 17:15

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Piratage : la France 8e mondiale, le manga écrase tout

Le piratage en ligne recule nettement à l’échelle mondiale, mais l’édition fait figure d’exception. Selon le rapport 2025 de MUSO, les sites pirates liés aux contenus éditoriaux ont encore enregistré près de 66 milliards de visites l’an dernier. La France se classe au 10e rang mondial pour ce seul secteur. Et derrière ce chiffre, un format domine très largement : le manga.

14/08/2026, 17:49

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Après Comixology, les comics numériques cherchent leur nouveau marché

Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.

14/08/2026, 07:32

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En Chine, l’interdiction d’entraîner des IA est gravée au coeur des livres

Après les robots.txt, les contrats et les procédures judiciaires, voici l’encre. En Chine, Huaxia Publishing House inscrit désormais dans certains ouvrages que leur contenu ne peut servir à entraîner une intelligence artificielle. Pas de verrou technique : la maison reconnaît elle-même qu’il reste extrêmement difficile de savoir si un texte a rejoint les données d’un modèle. L’avertissement fixe en revanche noir sur blanc la volonté de l’ayant droit.

12/08/2026, 16:44

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Hinge transforme ses couples en personnages de livre audio

Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.

11/08/2026, 17:56

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Une police d’écriture piège les IA qui aspirent les textes

À l’écran, le lecteur découvre la phrase de l’auteur. Dans le code, le robot chargé de l’aspirer en récupère une autre, crédible, mais fausse. Avec ShieldFont, un studio créatif et une fonderie danoise veulent compliquer la collecte de contenus destinés à l’entraînement des intelligences artificielles. Ingénieux, certes ; inviolable, certainement pas.

05/08/2026, 16:24

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Analyse de l’essor du divertissement diffusé en direct et des médias numériques en temps réel

Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.

03/08/2026, 15:40

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Des poèmes sous droit transformés en leçons pour enfants par IA

Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.

02/08/2026, 09:30

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L’IA donne une voix au piratage des livres en Grèce

Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.

01/08/2026, 14:44

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Scandale et soupçons d’IA : un roman à 2 millions $ retiré des enchères

Quatorze éditeurs américains se disputaient Call Me, I’ll Hide the Body, premier roman policier de Jerry Falade. Minotaur Books aurait proposé plus de 2 millions $, tandis que plusieurs offres à six chiffres arrivaient du Royaume-Uni. Le manuscrit a pourtant été retiré par ses agents, qui disent ne plus pouvoir garantir les conditions de son écriture. L’auteur nie tout recours à l’intelligence artificielle.

01/08/2026, 14:00

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Des partitions oubliées reprennent vie dans l’Internet Jukebox

Près de 200 morceaux du domaine public ont rejoint l’Internet Jukebox, sous forme de partitions numériques et de rendus audio. Pilotée par Public.Resource.Org et hébergée par Internet Archive, la collection ouvre des usages précieux aux bibliothèques, aux enseignants et aux musiciens. À condition de ne pas confondre une portée déchiffrée par la machine avec l’interprétation que le temps a emportée.

01/08/2026, 09:34

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Fontes, canicule et submersions : la crise climatique s'intensifie

Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.

29/07/2026, 10:26

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Peut-on parier sur le prix Nobel de littérature ? La France bloque Polymarket

Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.

28/07/2026, 16:28

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Gus, le T-Rex à 50 millions de dollars : où s’arrêtent les limites de la propriété privée ?

Ce 14 juillet, « Gus », un T-Rex de 67 millions d’années, a été adjugé 50,1 millions de dollars à un acheteur anonyme. Selon l’Associated Press, des paléontologues craignent désormais de voir ce spécimen soustrait à la recherche et au public. Entre patrimoine scientifique, propriété privée et mise en spectacle, cette vente réveille l’ironie de Dostoïevski dans Le Crocodile (Actes Sud Audio, trad. André Markowicz), où sauver un homme avalé par un crocodile menace les intérêts financiers du propriétaire de l’animal.

23/07/2026, 10:41

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IA générative : sans véritable auteur humain, pas de droit d’auteur

Un prompt suffit-il pour devenir auteur ? Une image entièrement générée peut-elle bénéficier du droit d’auteur ? Que faire d’un texte imitant le style d’un écrivain ? Dans un rapport de 132 pages, le CSPLA écarte la création d’un nouveau droit au bénéfice des productions purement synthétiques, mais ouvre la protection aux créations dans lesquelles une véritable direction humaine demeure visible.

21/07/2026, 17:20

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Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles. 

21/07/2026, 10:26

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Apple n'échappe pas à l'épidémie de livres poubelles écrits par IA

La voici frappée comme les autres, la firme à la Pomme, par la déferlante de ces fameux livres poubelles, dont le contenu doit son existence aux grands modèles de langage — improprement nommés IA. Des textes copiant un best-seller sont apparus sur l’application Books d’Apple, dans l’optique de tromper son monde. Contrefaçon et tromperie… y’a comme un pépin dans le fruit. 

20/07/2026, 14:59

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Incendies ou inondations : ce que nous refusons de voir nous rattrape toujours

Après quarante-huit heures de lutte et la mobilisation d’environ 800 pompiers, les deux incendies de la forêt de Fontainebleau ont été maîtrisés dans la soirée du 14 juillet. Plus de 2000 hectares ont été parcourus par les flammes, selon Le Parisien. Cette forêt soudainement menacée par les flammes renvoie à Rochebrune de Sophie Divry (Actes Sud Audio), un roman dans lequel une famille se retrouve confrontée à un environnement qui bascule et à des alertes que chacun choisit d’entendre ou d’ignorer.

16/07/2026, 21:12

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L'IA lit-elle mieux les romans que les comédiens ? Ce test étonne les auditeurs

Une enquête américaine commandée par Spoken accorde un avantage à sa narration par intelligence artificielle dans les scènes à plusieurs personnages. Mené à l’aveugle auprès de 1 005 amateurs de fiction audio, le test ne compare toutefois pas une distribution synthétique à plusieurs comédiens, mais à un narrateur humain seul. Une nuance de taille, alors que le secteur hésite toujours entre réduction des coûts, qualité d’écoute et défense de l’interprétation.

15/07/2026, 14:18

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Le livre audio accélère sa croissance en Allemagne

BookBeat annonce une hausse de 13 % de son chiffre d’affaires à taux de change constants au premier semestre 2026, tandis que sa base d’abonnés payants a dépassé 1,2 million. L’Allemagne fournit désormais la plus forte dynamique au groupe suédois, devant une Pologne toujours première pour le recrutement. Dans l’application, l’intelligence artificielle gagne aussi du terrain, cette fois pour condenser les avis et orienter les découvertes.

14/07/2026, 15:27

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100 000 livres universitaires serviront aussi à entraîner les IA de Google

Plus de 100.000 volumes de l’Université du Delaware quitteront temporairement leurs rayonnages à partir de l’été 2026 pour être numérisés par Google. L’établissement présente l’opération comme un moyen d’ouvrir largement des fonds rares, mais aussi de fournir aux systèmes d’intelligence artificielle des ressources académiques fiables. Une ambition revendiquée du côté universitaire, alors que Google ne précise ni les modèles concernés, ni le cadre juridique, ni les conditions d’un éventuel entraînement.

14/07/2026, 15:03

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Votre Kindle peut intéresser les pirates : un chercheur français l’a prouvé

À l’approche des lectures d’été, Synacktiv remet un peu de sable dans la mécanique bien huilée du Kindle. Un chercheur français, Tanguy Dubroca, a démontré qu’une liseuse récente pouvait être compromise depuis son navigateur intégré, en passant par un site Internet malveillant. Présenté fin juin à leHACK 2026, ce travail rappelle qu’un appareil de lecture n’est pas seulement une bibliothèque de poche : c’est aussi un objet connecté, relié à un compte Amazon, à une boutique et au Wi-Fi domestique.

09/07/2026, 12:25

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Livres numériques : l’Europe met la pression sur l’App Store d’Apple

À Luxembourg, Apple a perdu une bataille importante contre le règlement européen sur les marchés numériques. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours de la firme contre sa désignation comme contrôleur d’accès pour l’App Store et iOS, tout en déclarant irrecevables ses griefs concernant iMessage. Pour l’édition numérique, les services de lecture, de livres audio ou d’abonnement, l’affaire se joue loin des rayons, mais au plus près du lecteur : que ce soient les règles d’accès à l’App Store, les modes de paiement et la possibilité, pour les développeurs, d’orienter les utilisateurs vers d’autres offres.

09/07/2026, 11:19

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Expatriés ou immigrés : quand un passeport décide de l'avenir

Dans le détroit d’Ormuz, environ 6000 marins se retrouvent aujourd’hui bloqués à bord de navires incapables de quitter le Golfe en toute sécurité, selon l’AFP. Derrière ce point de passage stratégique, la crise rappelle combien les travailleurs expatriés ou migrants peuvent se retrouver pris au piège d’une géopolitique qui les dépasse. Ce huis clos maritime rappelle Très brève théorie de l’enfer, de Jérôme Ferrari (Actes Sud Audio) : un récit d’expatriation, d’immigration et de vies contraintes.

08/07/2026, 17:28

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Lefebvre Dalloz Compétences mise sur l’IA et le coaching

Lefebvre Dalloz Compétences déploie, depuis avril et mai 2026, trois dispositifs liés à la formation professionnelle : l’assistant d’intelligence artificielle « GenIA-L », la plateforme Skilia et une offre de coaching conçue avec Yuzu. Ces outils concernent notamment les directeurs des ressources humaines, responsables formation, dirigeants, avocats et professionnels du droit et du chiffre.

08/07/2026, 12:57

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Alexandria : l'outil qui transforme les ebooks en livres audio à plusieurs voix (même la vôtre)

Un fichier EPUB déposé dans une interface, quelques voix attribuées aux personnages et, au terme du calcul, un livre audio exportable : Alexandria promet de convertir un texte en fiction sonore à plusieurs interprètes synthétiques. L’outil open source ne vend aucun titre et ne propose pas de catalogue. Il installe, chez l’utilisateur, une petite chaîne de production dont l’intérêt pour l’édition tient autant à sa souplesse qu’aux vérifications qu’elle réclame.

07/07/2026, 11:15

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