Ebook d’occasion : Thotario teste son modèle auprès des lecteurs

Acheter un livre, le lire, puis le revendre : pour l’imprimé, rien de plus banal. Avec un fichier numérique, l’opération devient autrement plus compliquée. Thotario entend précisément travailler dans cet écart. Portée par la SAS COMVERSE, établie à L’Isle-d’Abeau et présidée par Dylan Tosti, la plateforme expérimente un système dans lequel un ebook pourrait changer de détenteur avec l’accord du créateur, qui percevrait une part des transactions ultérieures.

Après l’ouverture, le 5 mai dernier, d’un test grand public reposant encore sur des œuvres du domaine public et une monnaie fictive, l’entreprise veut cette fois interroger ceux auxquels le service est destiné.

La collecte doit ouvrir entre la fin août et le début septembre, avant une clôture annoncée début octobre. Le questionnaire est anonyme, nécessite cinq à huit minutes et Thotario vise au minimum 200 réponses.

Selon les informations communiquées par l’entreprise à ActuaLitté, cette enquête bénéficie d’un financement partiel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif « Innover par les usages ». Ce programme régional finance des démarches associant les utilisateurs à la conception ou à l’évaluation d’un produit ou service, notamment par des études d’usage et des tests utilisateurs. L’aide peut couvrir 50 % d’une prestation externe, dans la limite de 8000 €.

14 millions de lecteurs numériques, sans grand remplacement

Le terrain est loin d’être confidentiel, rappelerait le baromètre Sofia-SNE-SGDL publié en avril 2026, réalisé par Médiamétrie sur les pratiques de l’année précédente, lequel estime à 14 millions le nombre de Français âgés de 6 ans et plus ayant lu au moins un livre numérique en 2025.

Chez les 15-80 ans, périmètre qui permet la comparaison avec l’édition précédente, la proportion passe de 22 % en 2023 à 24 % en 2025. Les lecteurs numériques ont 36 ans en moyenne et le smartphone constitue désormais leur premier équipement de lecture, cité par 48 % d’entre eux.

Pas exactement de quoi enterrer les bibliothèques en bois massif. Parmi les lecteurs de livres imprimés, 65 % restent exclusivement fidèles au papier. Le numérique s’ajoute donc largement aux pratiques existantes plutôt qu’il ne les remplace. Nous le relevions déjà en avril : en Europe, les achats d’ebooks progressent, mais le papier résiste.

Sur le plan économique, le livre numérique représentait 278,6 millions € en 2024, soit 10,1 % du chiffre d’affaires des ventes de livres des éditeurs, selon le Syndicat national de l’édition. La littérature numérique progressait cette année-là de 8,5 %, à 40,9 millions €, notamment sous l’effet de la romance, du roman policier et de la science-fiction.

Et, pendant ce temps, l’occasion s’est durablement installée côté papier. Les dernières estimations économiques consolidées portant sur 2022 situaient les acquisitions de seconde main entre 48 et 80 millions d’exemplaires, soit 17 à 20 % des livres imprimés achetés. Le baromètre 2026 fournit un autre indicateur : 68 % des acheteurs de livres imprimés neufs déclarent également en acquérir d’occasion, et 40 % de ces acheteurs en prennent plus de cinq par an. Nous revenions récemment sur cette économie devenue structurelle pour la filière.

Autrement dit, faire circuler un livre après sa première lecture n’a plus rien de marginal. La rupture apparaît lorsque le volume n’a ni couverture, ni dos, ni coins à écorner.

Ce qui agace vraiment avec un ebook

Le questionnaire de Thotario commence assez classiquement. Âge, fréquence de lecture numérique, support utilisé, rythme d’achat, genres privilégiés : romance, science-fiction et fantasy, polar, horreur, classiques, essais, BD, mangas ou webtoons. Il interroge également les circuits d’acquisition — Amazon Kindle, Kobo-Fnac, Apple Books, mais aussi achat direct auprès d’un auteur ou d’un éditeur et autoédition.

Viennent ensuite les contrariétés. Parmi les réponses proposées : impossibilité de revendre ou d’échanger un fichier après lecture, dépendance à une plateforme, difficulté à le prêter à un proche ou sentiment de ne pas posséder un objet comme avec le papier. Une question demande également si le répondant a déjà obtenu un ebook autrement qu’en l’achetant sur une plateforme — « copie d’un proche, fichier téléchargé, etc. » — avec la possibilité de ne pas répondre.

À ce stade, cependant, l’enquête change de nature. Elle ne cherche plus seulement à photographier les pratiques numériques : elle mesure directement l’intérêt pour la proposition commerciale de Thotario.

Le formulaire présente son principe : acheter un ebook, le lire puis pouvoir le revendre à un autre lecteur lorsque son auteur l’autorise, celui-ci percevant automatiquement une part du prix. Il demande ensuite si cette possibilité intéresserait l’utilisateur, combien celui-ci voudrait récupérer à la revente et combien il accepterait de payer un ebook déjà revendu.

Un ebook « d’occasion », mais à quel prix ?

Le questionnaire descend ensuite dans les détails du service envisagé. Historique de circulation du livre, montant reversé à l’auteur, comparaison entre prix neuf et occasion, revente « en un clic », prêt à un proche, suivi de ses auteurs préférés, statistiques de lecture ou échanges entre lecteurs : les répondants doivent hiérarchiser les fonctions susceptibles de les intéresser.

Thotario teste aussi l’appétence pour un passage du numérique au papier. Le possesseur d’un ebook souhaiterait-il acquérir ensuite l’édition physique ? Une version standard ? Un collector ? Une offre préférentielle parce qu’il possède déjà le fichier ?

Autre pièce du dispositif : le « passeport numérique », présenté aux participants comme un certificat propre à chaque ebook, destiné à en garantir la provenance, à permettre sa revente lorsque l’auteur l’accepte et à automatiser sa rémunération. La plateforme indique publiquement utiliser la blockchain en infrastructure pour assurer traçabilité et automatisation des redevances.

Même la gamification passe à l’examen : badges, niveaux de lecteur, collections à compléter, défis, historique de circulation ou avantages associés à la remise en circulation d’un ouvrage. Ceux que tout cela laisse parfaitement froids disposent heureusement d’une réponse prévue à cet effet.

Les réfractaires au numérique ne sont pas totalement abandonnés au bord du chemin. Lorsque le répondant indique ne jamais lire d’ebooks, une branche spécifique lui demande pourquoi : préférence pour le papier, fatigue visuelle, prix, absence d’équipement, difficulté à se concentrer ou simple désintérêt. La possibilité de revendre le fichier pourrait-elle le faire changer d’avis ? C’est également demandé, car la question de la revente numérique n’est pas seulement technique ou commerciale. Elle est juridique.

Dans son arrêt Tom Kabinet du 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la fourniture au public, par téléchargement, d’un ebook destiné à un usage permanent constitue une « communication au public » au sens de la directive européenne sur le droit d’auteur. Elle ne relève donc pas du mécanisme d’épuisement du droit de distribution applicable, dans certaines conditions, à la revente d’un exemplaire physique. La mise à disposition d’un ebook « d’occasion » nécessite dès lors l’autorisation du titulaire des droits.

Thotario affirme précisément construire son dispositif autour de cette autorisation préalable : le créateur déciderait si son œuvre peut être revendue et fixerait le pourcentage qu’il perçoit lors des transactions. Il s’agit du modèle présenté par l’entreprise ; sa conformité concrète dépendra nécessairement de l’architecture contractuelle et technique finalement mise en œuvre.

Pour l’heure, le test public reste expérimental : les œuvres proposées sont issues du domaine public et les achats comme les reventes utilisent une monnaie fictive. Et l'étude est à cette adresse.

Photographie : Thotario

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com