Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Le format vertical ne modifie pas seulement la manière de filmer. Lorsqu’un épisode ne dépasse pas quelques minutes, c’est toute la mécanique narrative qui doit s’adapter : moins de temps pour poser les personnages, une entrée immédiate dans l’action, des dialogues resserrés et une attention particulière portée au rythme.

Plusieurs productions récentes permettent d’en prendre la mesure. Avec P*tain de soirée, France Télévisions propose une comédie romantique entièrement filmée en vertical, écrite par Roman Doduik et Quentin Pissot et réalisée par Félix Guimard. En vingt épisodes de trois minutes, la série suit Simon, qui organise une fête surprise pour Angèle, sa meilleure amie dont il est amoureux, avant d’apprendre son départ imminent pour le Canada.

Arte explore également ces formes courtes avec Les Groos, série animée créée et réalisée par David Mirailles. Adam et Seb, deux amis qui viennent d’emménager ensemble, traversent les petits événements du quotidien. La production se décline en douze épisodes d’environ quatre minutes et douze formats d’une minute.

Avec 3 minutes avant la fin du monde, la contrainte temporelle devient le principe même du récit. Créée par Lucas Brincin, coécrite avec Valentin Vincent et réalisée par Léa Rouaud, la série compte dix épisodes de trois minutes. Un groupe d’astéroïdes s’apprête à anéantir la Terre : amis, couples ou familles disposent de quelques instants pour décider ce qu’ils feront de leurs dernières minutes.

Chaque épisode développe une situation différente, reliée aux autres par un fil rouge situé dans une station spatiale. Comment construire des personnages et provoquer une évolution en trois minutes seulement ? Comment écrire sous une contrainte aussi forte sans réduire le récit au sketch ? Lucas Brincin revient sur la conception de la série et sur ce que le format vertical change au travail du scénariste.

ActuaLitté : Quel est votre parcours et comment est né ce projet ?

Lucas Brincin : Mon parcours est assez classique pour un étudiant en audiovisuel, je crois. Beaucoup de cheminements qui m’ont enfin amené vers l’écriture. J’ai commencé mes études en suivant un BTS Audiovisuel Image avec l’idée de devenir chef-op. Puis j’ai enchaîné les stages en tant qu’électro sur les plateaux durant lesquels je me suis rendu compte qu’il me manquait une partie plus créative. Suite à ça, j’ai intégré l’École de la Cité en scénario…

Puis plus rien. Quelques années à écrire, remettre en question ce qu’on m’avait appris (ou justement pas). Mais j’ai toujours gardé le plaisir de créer des films. Puis un jour j’ai eu cette idée d’une série anthologique suivant les réactions de différents personnages face à une fin du monde imminente. Rapidement, j’ai tourné un premier épisode dans mon salon avec des amis (celui qui est devenu « Le couple »), mais le résultat était plus que décevant.

Ce n’est que quelques mois plus tard, quand j’ai vu passer l’appel à projets « Résidences Frames x Arte “Imaginer une série à la verticale” » que je me suis dit que ce serait l’occasion idéale de donner une nouvelle chance à cette petite série. J’ai eu la chance d’être sélectionné pour la résidence puis d’attirer l’attention d’Arte plusieurs mois après la résidence, suite à une séance de pitches, a signé le projet en développement.

Comment se passe l’écriture à deux ?

Lucas Brincin : L’écriture avec Valentin s’est déroulée en deux temps. D’abord, nous nous retrouvions dans un bureau pour sélectionner les 10 épisodes que nous souhaitions garder. Car la prémisse de la série est un peu une usine à concepts, on n’a pas vraiment eu de mal à trouver d’idées, au contraire, la première difficulté a été de les trier et surtout, de réussir à les lier à notre intrigue « fil rouge » dans la station spatiale, qui ouvre chaque épisode. On a également voulu rendre l’évolution des épisodes un peu didactique, ou en tout cas abordable : les premiers épisodes sont les plus « classiques », le groupe d’ami, le couple, la famille, puis, à mesure que le ton de la série est installé, s’autoriser à aller vers des propositions plus étonnantes comme l’épisode du Fantôme.

Une fois toutes nos accroches et tous nos épisodes verrouillés, on a beaucoup travaillé par versions interposées. Je faisais une « V0 » un peu brute, mais dans lequel je tâchais de poser l’émotion et les personnages. Puis Valentin ajoutait sa touche, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on arrive à un bon équilibre qui convienne à tous. C’était assez intéressant de fonctionner ainsi, car ça poussait à vraiment croire en ses idées, les mettre en valeur et les rendre « indispensables » dans le texte afin qu’elles survivent à la version suivante.

Scènes ou sketchs : quelle différence faites-vous ?

Lucas Brincin : Question complexe ! J’imagine que ça dépend vraiment de l’interprétation de ces termes par chacun. Dans ma manière de voir, j’ai l’impression que ça dépend du point de départ et de l’intention initiale. Le sketch part d’une observation ou d’une volonté de comédie directe et la scène émanerait plutôt d’une émotion et d’une volonté de raconter une histoire (qu’elle contienne de la comédie ou non)

Comment éviter de tomber dans la caricature ?

Lucas Brincin : J’imagine que la question fait plutôt référence aux séquences d’accroche qui se passent dans le centre spatial ? Effectivement, pour ces séquences, autant dans l’écriture que Léa à la réalisation, on a beaucoup puisé dans un univers de film-catastrophe. L’idée c’était de saisir l’attention du spectateur – car, sur les réseaux sociaux, on est quand même en concurrence avec une masse énorme de contenu pour le temps d’attention de l’audience – assez rapidement avec des idées rapides et un peu saisissantes donc pas trop le temps de la subtilité.

Pour les épisodes, j’ai l’impression que pour éviter la caricature, encore une fois, c’est une question d’intention. Il faut avoir une vraie attention envers ses personnages et croire en leurs enjeux.

Quelle différence faites-vous avec le court métrage ?

Lucas Brincin : Le temps !

En 3 minutes, on n’a effectivement pas trop le temps d’aller dans les nuances. Lorsqu’on arrive dans l’épisode, la situation est déjà amorcée et qu’elle soit résolue ou non, dans 3 minutes, les personnages n’existent plus. C’était à la fois le grand avantage et le risque, pour être honnête. Car l’explosion qui retentit environ à 30 secondes de la fin de chaque épisode est un catalyseur à évolution de personnage, un rappel de l’urgence. Donc en écriture, ça nous a permis de faire évoluer rapidement des personnages qui auraient demandé davantage de temps dans un contexte plus classique. Mais en même temps, ça aurait pu être vraiment raté si on n’y croit pas et que le changement est trop soudain. Je crois que ça va, on ne s’en est pas trop trop mal sortis.

Écrit-on avec un chronomètre ou tout se joue-t-il au montage ?

Lucas Brincin : Ah non, la contrainte de temps était présente dès l’écriture.

Il y a une règle en scénario : quand tout est bien mis en page, Une page = Une minute. Bon, ici, on avait beaucoup de dialogue donc ça biaisait un peu le calcul, mais on visait des épisodes de 4-5 pages et avant le tournage, on s’était fait plusieurs lectures avec Valentin et Léa, au rythme qu’on imaginait, pour s’assurer que les 3 minutes n’étaient pas franchies.

Après, forcément, il y a des fluctuations, pour être tout à fait transparent, certains épisodes sont un peu plus courts, et d’autres arrivent presque à 4 minutes.

Comment identifier immédiatement un personnage et une situation quand on n’a que trois minutes ?

Lucas Brincin : Le concept de la série est tellement large que justement, on a dû faire un grand tri, on avait beaucoup trop d’idées pour des épisodes, mais certaines trop obtuses, trop longues ou trop brèves. Souvent, on partait d’une situation, un peu high concept, genre « un personnage égocentrique est convaincu que la fin du monde est de sa faute et essaie de se faire pardonner pour ses mauvaises actions » (type Un jour sans fin [Harold Ramis, 1993]). Très vite, on se confronte à la réalité du temps qui nous est alloué, à la limitation du quasi-temps réel et même si l’idée est amusante, ça ne correspond pas à la série.

Une fois qu’on a la situation, qu’on s’est assuré qu’elle rentre dans le format, l’idée est de creuser un peu (on est très vite allés au dialogué) et voir si une évolution de personnage y est naturelle, évoque quelque chose des rapports aux autres. Honnêtement, c’est allé assez vite

Comment le projet a-t-il été financé ?

Lucas Brincin : Arte, en grande partie. Puis on a reçu une aide au développement du CNC immersion, une aide de la région Sud puis du grand Avignon. Également, grâce à l’arrivée de la société Big Prod, nous avons pu boucler le budget grâce à l’aide automatique du CNC.

Comment voyez-vous l’avenir de ces fictions ?

Lucas Brincin : J’aimerais que les formats verticaux accompagnés par des diffuseurs comme ici restent des zones d’expérimentations. Les espaces qui permettent à de jeunes auteurs de faire leurs preuves sont de plus en plus restreints et c’est une chance folle de pouvoir suivre l’évolution d’un projet pareil. Les coûts sont réduits donc ça implique des limitations de production et les faibles droits de diffusion touchés via les plateformes sociales en font une forme tout de même beaucoup plus précaire que les séries à diffusion TV. Il faut donc que ça reste un tremplin ou un laboratoire, pas la nouvelle norme.

J’ai peur que le vertical devienne juste un espace cynique dans lequel les diffuseurs essaient d’imposer des micro-dramas sous IA. Il faut que les spectateurs restent critiques et exigeants afin de garder une vraie qualité de création.

Jusqu’à présent, ça a l’air d’être le cas, le public est intelligent, donc restons optimistes !

Un labo d'écriture

Trois minutes obligent donc à écrire autrement, mais pas nécessairement à raconter moins. Dans 3 minutes avant la fin du monde, la brièveté intervient dès le scénario : les situations doivent être immédiatement lisibles, les personnages rapidement incarnés et leur évolution condensée sans transformer chaque épisode en simple mécanique à chute.

Le format vertical apparaît ainsi moins comme un raccourci de la fiction traditionnelle que comme un laboratoire d’écriture soumis à des contraintes spécifiques. Pour Lucas Brincin, son intérêt réside précisément dans cette possibilité d’expérimenter — à condition, prévient-il, qu’elle demeure un espace de création plutôt qu’un modèle appelé à devenir la norme.

Crédits photo : Lucas Bricin

Par Christian Dorsan

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