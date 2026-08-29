Petit escargot, un commercial extrêmement agressif du logement dorsal

La Maison de la Radio et de la Musique classe Petit escargot parmi les musiques traditionnelles, d’auteur anonyme. Le noyau originel tient en six lignes : l’animal porte sa maisonnette sur son dos ; aussitôt qu’il pleut, il est heureux ; alors, il sort la tête. Rien de plus. C’est précisément ce qui commence à m’inquiéter.

Relisons avec le sérieux que mérite désormais ce dossier. Petit Escargot possède le logement idéal : individuel, mobile, disponible 24 heures sur 24, sans trajet domicile-travail puisqu’il est littéralement chez lui partout. Pourtant, il faut attendre la pluie pour qu’il « sorte sa tête ». Sa tête, pas lui. Voilà un propriétaire qui transporte son pavillon toute la journée et dont l’acte d’émancipation consiste à passer le crâne dehors lorsqu’il flotte. En matière de logement dorsal, la pleine propriété semble offrir moins de libertés qu’un Velux.

Pourquoi est-il « tout heureux » lorsqu’il pleut ? La chanson ne dit pas que l’averse agrandit son bien, améliore son DPE ou solde son crédit. Elle indique seulement qu’à ce moment précis il met le nez dehors. J’allais retenir l’hypothèse raisonnable — les escargots aiment l’humidité — quand la comptine a fait entrer Petit Limaçon.

Même pluie, autre classe sociale

Dans la deuxième strophe aujourd’hui largement diffusée, Petit Limaçon « n’a pas de maison » : lorsqu’il pleut, il devient malheureux et fait la tête. Même météo, même environnement, réaction inverse. La variable n’est donc plus la pluie. C’est le patrimoine.

Escargot, avant cuisson

À 17 mois, ma fille apprend qu’un épisode pluvieux n’est ni heureux ni malheureux en soi : tout dépend de votre situation immobilière. Vous possédez un actif dorsal ? Excellente journée. Vous n’en avez pas ? Déprime immédiate. Le dispositif pédagogique est d’une franchise que certains conseillers patrimoniaux réserveraient au deuxième rendez-vous.

Heureusement, une troisième strophe vient corriger cette brutalité sociale : Petit Escargot invite Limaçon dans sa maisonnette ; ils deviennent heureux et font la fête. Très bien. Le problème du logement vient donc d’être réglé par une soirée chez un propriétaire. Pas de relogement durable, aucun nouveau bien, rien sur la durée de l’hébergement. Le sans-logis entre chez celui qui possède déjà, l’ambiance s’améliore et le dossier est classé. C’est de l’hébergement d’urgence avec playlist.

Puis la progression m’a gêné. Elle est beaucoup trop propre. Première strophe : présentation du produit, maison individuelle, mobile, protectrice, propriétaire heureux. Deuxième : apparition d’un individu qui ne possède précisément pas ce produit et dont l’absence provoque une souffrance mesurable. Troisième : invitation du prospect dans le bien, expérience positive et hausse spectaculaire de sa satisfaction. Produit. Besoin. Essai gratuit.

Je ne prétends pas que Petit Escargot travaille dans la vente. Je constate que son tunnel de conversion est impeccable. Le limaçon n’est plus simplement accueilli : on lui fait tester la solution dont la strophe précédente vient d’établir qu’elle lui manque. Et pour soigner l’expérience utilisateur, on organise une fête. Appartement témoin, cocktail compris.

Notre sympathique mollusque ressemble désormais à un commercial extrêmement agressif du logement dorsal. Il ne manque plus que le taux fixe sur vingt-cinq ans. J’aurais pu m’arrêter là. Puis j’ai ouvert le dictionnaire. Mauvaise idée.

Le sans-logis est un escargot

L’Académie française est formelle : « limaçon » est synonyme d’« escargot ». Elle distingue depuis longtemps le limaçon, qui porte une coquille, de la limace, qui n’en a pas de visible. Je suis revenu à la chanson : Petit Limaçon n’a pas de maison. Pardon ?

Toute la démonstration sociale repose sur la détresse immobilière d’un animal dont le nom désigne précisément un escargot, c’est-à-dire ici un gastéropode à coquille. Si le couplet disait « petite limace », l’affaire serait propre : pas de coquille, pas de maison, pluie désagréable, circulez. Mais il dit limaçon.

Je ne prétends pas qu’on lui a volé sa coquille. Je demande où elle est passée.

Deux hypothèses demeurent. Soit quelqu’un a confondu limaçon et limace, et toute la morale immobilière de la comptine repose sur une erreur zoologique. Soit « limaçon » est bien le mot voulu, auquel cas il faut expliquer pourquoi cet escargot se retrouve sans coquille. Dans la première hypothèse, nous avons un problème de compétence. Dans la seconde, potentiellement un problème de propriété.

Et surtout, le propriétaire passe pour généreux grâce à une pénurie que le texte n’explique jamais. Imaginez une agence immobilière qui présenterait d’abord un propriétaire radieux, puis un second propriétaire mystérieusement privé de son appartement, avant de féliciter le premier parce qu’il accepte de l’héberger pour la soirée. On parlerait moins volontiers de fraternité. On vérifierait probablement le cadastre.

Alors que revoilà cette foutue souris verte

C’est ici que j’ai ressenti cette fatigue particulière du parent qui comprend qu’il a déjà vu passer un dossier semblable. Une souris verte m’avait laissé un précédent désagréable : une souris capturée, montrée à « ces messieurs », plongée dans l’huile puis dans l’eau, avec pour résultat annoncé « un escargot tout chaud ». J’avais essayé de tourner la page. Le répertoire de ma fille, manifestement, travaille par séries.

Je dispose donc de deux pièces. Dans la première, des adultes connaissent une méthode permettant de fabriquer un escargot à partir d’une souris. Dans la seconde apparaissent un escargot parfaitement équipé et un autre escargot — puisque limaçon signifie escargot — mystérieusement dépourvu de coquille. Je ne dis pas qu’il existe une filière. Je demande à partir de combien d’anomalies impliquant des gastéropodes on peut raisonnablement ouvrir un dossier.

Petit Escargot possède-t-il sa maisonnette depuis toujours ? Petit Limaçon a-t-il perdu la sienne ? S’agit-il seulement de leurs coquilles d’origine ? Je n’ai aucun élément pour répondre et m’en garderai bien. L’enquête à charge a ses principes. Mais j’ai sous les yeux un commercial en possession d’un bien, un prospect de la même catégorie zoologique privé du même bien et un précédent de production non conventionnelle d’escargots. La confiance est légèrement entamée.

La troisième strophe devient alors franchement gênante. Petit Escargot invite Limaçon dans « sa » maisonnette. Celui qui détient l’unique logement visible du secteur accueille celui que le texte vient de déclarer sans maison. Tous deux font la fête. Mais si limaçon signifie escargot, cette belle histoire de solidarité masque la question centrale : pourquoi fallait-il héberger cet animal chez un autre alors qu’il aurait dû disposer de sa propre coquille ?

Il va falloir prendre un baveux

À force de parler de disparition de coquille, de confusion entre espèces, de monopole immobilier et d’un précédent de transformation de souris, quelqu’un finira forcément par conseiller aux parties de prendre un avocat.

J’ai vérifié. Le CNRTL atteste bien « baveux », en argot, au sens d’avocat. Et les gastéropodes produisent du mucus — de la bave, pour parler comme tout le monde. Si cette affaire devait finir devant un tribunal, les créatures qui bavent seraient donc défendues par un baveux. Même la défense appartient au milieu.

J’avais pensé prendre un avocat. J’ai refermé le dictionnaire. Ils sont partout.

À ce stade, Petit escargot avait cessé depuis longtemps d’être une chanson de six vers dans laquelle un animal content sort la tête quand il pleut. Quelques dizaines d’écoutes avaient suffi pour découvrir une idéologie de la propriété, un tunnel de conversion immobilier, un sans-logis qui n’aurait jamais dû l’être, une coquille manquante, un précédent de fabrication clandestine d’escargot et une profession juridique lexicalement compromise.

Ma fille, elle, ne voit aucun problème. Elle a 17 mois et réclame « encore ». Je remets Petit escargot. Mais maintenant, je surveille la maisonnette.

Crédits photo : azeret33, CC 0

Par Nicolas Gary

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