Pass Culture : 50 € supplémentaires pour un quotient familial inférieur à 700 €

Un arrêté cosigné par des représentants du ministère de la Culture, de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, ainsi que des Outre-mer, publié au Journal officiel de ce 25 août, précise les modalités de calcul du crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture.

Pour rappel, le dispositif prévoit le versement d'un crédit de 50 € sur le compte personnel numérique du bénéficiaire âgé de 17 ans, puis de 150 € lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans.

Cette même année, les bénéficiaires peuvent obtenir une gratification de 50 € si leur profil remplit une des conditions suivantes, d'après le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 :

• Bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

• Bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

• Avoir un quotient familial de son responsable légal au cours de sa dix-septième année inférieur à un seuil fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la Culture.

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L'arrêté publié ce 25 août vient justement préciser le seuil du quotient familial, fixé cette année à 700 €. En deçà, un bénéficiaire âgé de 18 ans pourra donc prétendre à un crédit total, sur son compte personnel numérique, de 200 €. Pour le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, ajoute le même arrêté, le quotient familial mensuel est celui calculé par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Rappelons que les jeunes âgés de 18 ans disposent de 3 années pour utiliser leur crédit, jusqu'à la veille de leurs 21 ans.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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