Un marathon Bleach au cinéma, en 4 longs-métrages

Une occasion unique de redécouvrir Memories of Nobody (2006), The Diamond Dust Rebellion (2007), Fade to Black (2008) et Hell Verse (2010) sur grand écran se profile, alors que l'anime adapté du manga de Tite Kubo approche de son dénouement.

La série manga s'est en effet arrêtée en 2016, avec 74 volumes au compteur — le récit est publié en France par Glénat, principalement traduit par Anne-Sophie Thévenon. Le studio Pierrot s'est lancé dans une adaptation au long cours, dont le dernier volet, The Calamity, a été diffusé fin juin dans des cinémas de l'Hexagone.

Les quatre films Bleach projetés à l'occasion de ce marathon ont été réalisés par Noriyuki Abe, sur des scénarios de Natsuko Takahashi, Masashi Sogo, ou encore Michiko Yokote, selon les cas.

Par Antoine Oury

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