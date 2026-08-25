À 80 ans, Neptun Verlag met le cap sur le polar

Quatre-vingts ans, dans l’édition, cela laisse le temps de changer d’adresse, de propriétaire et même de ligne éditoriale. Neptun Verlag en offre un assez bon résumé. Fondé en 1946, l’éditeur suisse souffle cette année ses bougies en même temps qu’Origo Verlag, né quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Selon l’historique transmis le 24 août par Buch Contact, Neptun voit le jour à Kreuzlingen, sur les rives du lac de Constance, à l’initiative de Hans Frei. Les premières publications relèvent surtout de la littérature technique, avant que le catalogue ne s’oriente, durant les années 1950, vers le livre illustré et les sujets helvétiques. Paysages, villes et ouvrages consacrés à la Suisse marqueront longtemps sa production.

De Kreuzlingen à Berne

La suite est faite de transmissions. Herbert Berchtold dirige Neptun de 1980 à 2012, période que confirme la notice biographique publiée par l’éditeur. Après plusieurs changements de structure et d’implantation, Roman Wild reprend la maison en 2020 et l’activité éditoriale revient à Berne. Le magazine professionnel allemand BuchMarkt rappelait encore cette acquisition en 2024, à l’occasion du changement de diffuseur de Neptun et Origo en Suisse.

Depuis 2021, Neptun Verlag AG n’existe plus juridiquement : ses actifs et passifs ont été repris par wissenverbindet GmbH, selon les publications du registre du commerce suisse. Établie Rathausgasse 30, la société abrite aujourd’hui Neptun Verlag, Edition Erpf bei Neptun et Strub Verlag. Renate Wild en assure la direction ; Roman Wild est responsable des contenus.

Le déménagement n’a pas entraîné de grand nettoyage des rayonnages. Neptun publie toujours romans, récits, biographies, livres de voyage, albums jeunesse, ouvrages d’art, de photographie ou d’histoire. Mais un genre s’affiche désormais avec une insistance particulière : le polar.

Du sang neuf au catalogue

Il suffit de parcourir les nouveautés et parutions annoncées : Rot ist der Schnee, de Monica Piffaretti, Dahlienknollen, de Heidi Niederhauser, Erpressen erlaubt, de Sacha Jacqueroud, ou prochainement Tiefschwarze Träume, de Stefan Roduner, font assez franchement entrer le crime au premier plan.

Pas question pour autant de transformer Neptun en maison exclusivement policière : fiction générale, livres illustrés, patrimoine et jeunesse restent bien présents. Le mouvement témoigne plutôt de l’élargissement engagé depuis la reprise, avec de nouvelles signatures et davantage de place accordée aux littératures de genre, sans abandonner le fonds historique.

Autre signe de cette remise en mouvement : les « Neptun Podcasts », lancés fin 2025. Le premier épisode consacré à l’anniversaire réunissait Roman Wild et Sascha Michael Campi autour des mutations du métier d’éditeur. Depuis, écrivains, professionnels de la fabrication, libraires et autres acteurs du livre se succèdent au micro. Pour un octogénaire, Neptun n’a manifestement pas renoncé à essayer de nouveaux formats.

Origo, même âge, autre rayon

Reste l’autre anniversaire. Origo Verlag naît lui aussi en 1946, à Zurich, avant de s’installer à Berne en 1975. Son parcours éditorial suit un tout autre courant : sagesse juive, philosophies orientales, bouddhisme, zen, psychologie et spiritualité constituent progressivement le cœur de son identité.

Le fonds conserve notamment des auteurs comme Walpola Rahula, tandis que les nouvelles parutions prolongent cette orientation. Michel Dijkstra a publié en 2024 Zen-Buddhismus. Die Kunst des Loslassens. Hans-Günter Wagner lui a succédé en 2025 avec Daoismus. Chinas indigene Religion, consacré au taoïsme chinois.

En 2026, le même auteur signe Buddhismus. Eine Spurensuche in der westlichen Kultur, consacré aux traces du bouddhisme dans la philosophie, la littérature et, plus largement, la pensée occidentale. L’ouvrage figure parmi les nouveautés mises en avant par Origo.

Même millésime, donc, mais certainement pas le même rayon : Neptun accorde désormais une place marquée à la fiction et au roman policier, tandis qu’Origo poursuit son travail autour des traditions spirituelles et philosophiques. À 80 ans, les deux enseignes partagent une adresse et une structure, mais conservent chacune leur territoire éditorial.

Crédits photo : Roman Wild © Georg Schneebeli

Par Dépêche

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