À 80 ans, Neptun Verlag met le cap sur le polar

Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
Le 25/08/2026 à 11:00 par Dépêche
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25/08/2026 à 11:00
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Quatre-vingts ans, dans l’édition, cela laisse le temps de changer d’adresse, de propriétaire et même de ligne éditoriale. Neptun Verlag en offre un assez bon résumé. Fondé en 1946, l’éditeur suisse souffle cette année ses bougies en même temps qu’Origo Verlag, né quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Selon l’historique transmis le 24 août par Buch Contact, Neptun voit le jour à Kreuzlingen, sur les rives du lac de Constance, à l’initiative de Hans Frei. Les premières publications relèvent surtout de la littérature technique, avant que le catalogue ne s’oriente, durant les années 1950, vers le livre illustré et les sujets helvétiques. Paysages, villes et ouvrages consacrés à la Suisse marqueront longtemps sa production.
La suite est faite de transmissions. Herbert Berchtold dirige Neptun de 1980 à 2012, période que confirme la notice biographique publiée par l’éditeur. Après plusieurs changements de structure et d’implantation, Roman Wild reprend la maison en 2020 et l’activité éditoriale revient à Berne. Le magazine professionnel allemand BuchMarkt rappelait encore cette acquisition en 2024, à l’occasion du changement de diffuseur de Neptun et Origo en Suisse.
Depuis 2021, Neptun Verlag AG n’existe plus juridiquement : ses actifs et passifs ont été repris par wissenverbindet GmbH, selon les publications du registre du commerce suisse. Établie Rathausgasse 30, la société abrite aujourd’hui Neptun Verlag, Edition Erpf bei Neptun et Strub Verlag. Renate Wild en assure la direction ; Roman Wild est responsable des contenus.
Le déménagement n’a pas entraîné de grand nettoyage des rayonnages. Neptun publie toujours romans, récits, biographies, livres de voyage, albums jeunesse, ouvrages d’art, de photographie ou d’histoire. Mais un genre s’affiche désormais avec une insistance particulière : le polar.
Il suffit de parcourir les nouveautés et parutions annoncées : Rot ist der Schnee, de Monica Piffaretti, Dahlienknollen, de Heidi Niederhauser, Erpressen erlaubt, de Sacha Jacqueroud, ou prochainement Tiefschwarze Träume, de Stefan Roduner, font assez franchement entrer le crime au premier plan.
Pas question pour autant de transformer Neptun en maison exclusivement policière : fiction générale, livres illustrés, patrimoine et jeunesse restent bien présents. Le mouvement témoigne plutôt de l’élargissement engagé depuis la reprise, avec de nouvelles signatures et davantage de place accordée aux littératures de genre, sans abandonner le fonds historique.
Autre signe de cette remise en mouvement : les « Neptun Podcasts », lancés fin 2025. Le premier épisode consacré à l’anniversaire réunissait Roman Wild et Sascha Michael Campi autour des mutations du métier d’éditeur. Depuis, écrivains, professionnels de la fabrication, libraires et autres acteurs du livre se succèdent au micro. Pour un octogénaire, Neptun n’a manifestement pas renoncé à essayer de nouveaux formats.
Reste l’autre anniversaire. Origo Verlag naît lui aussi en 1946, à Zurich, avant de s’installer à Berne en 1975. Son parcours éditorial suit un tout autre courant : sagesse juive, philosophies orientales, bouddhisme, zen, psychologie et spiritualité constituent progressivement le cœur de son identité.
Le fonds conserve notamment des auteurs comme Walpola Rahula, tandis que les nouvelles parutions prolongent cette orientation. Michel Dijkstra a publié en 2024 Zen-Buddhismus. Die Kunst des Loslassens. Hans-Günter Wagner lui a succédé en 2025 avec Daoismus. Chinas indigene Religion, consacré au taoïsme chinois.
En 2026, le même auteur signe Buddhismus. Eine Spurensuche in der westlichen Kultur, consacré aux traces du bouddhisme dans la philosophie, la littérature et, plus largement, la pensée occidentale. L’ouvrage figure parmi les nouveautés mises en avant par Origo.
Même millésime, donc, mais certainement pas le même rayon : Neptun accorde désormais une place marquée à la fiction et au roman policier, tandis qu’Origo poursuit son travail autour des traditions spirituelles et philosophiques. À 80 ans, les deux enseignes partagent une adresse et une structure, mais conservent chacune leur territoire éditorial.
Crédits photo : Roman Wild © Georg Schneebeli
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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20/08/2026, 16:11
Suivons l'histoire d'une famille juive alsacienne de 1750 à 1950, à travers trois grandes guerres. L’histoire de cette famille permet d’entrer dans des détails méconnus de l’Histoire de France, et peut intéresser un public au delà du cercle familial. C'est une série de leçons de résilience, un peu de chance, et beaucoup d'amour.
20/08/2026, 13:58
Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.
20/08/2026, 13:29
La structure éditoriale Pandacraft, créée en 2013 et dont l'activité est centrée sur la vente d'abonnements à des kits ludo-éducatifs et des magazines pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, fait état de deux recrutements, afin d'appuyer une « stratégie d'accélération ».
20/08/2026, 12:43
Ancienne présidente du WWF France et ex-dirigeante de L’Oréal chargée des questions de responsabilité sociale et environnementale, Alexandra Palt rejoint Multikulti Éditions. Elle assurera bénévolement la direction de la collection « Les Réparateurs », consacré aux initiatives qui tentent de « réparer » les fractures sociales.
20/08/2026, 12:16
Le Sénat français pourrait interpeler le gouvernement et l'Union européenne sur la nécessité de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles, par une résolution. La sénatrice Catherine Morin-Desailly (Seine-Maritime, Union Centriste), vice-présidente de la commission des affaires européennes, avance une proposition, qui appelle à muscler l'action de régulation à l'égard des grandes plateformes numériques.
20/08/2026, 11:26
La Russie n'en est plus à une précaution près quand il s’agit de mettre un livre en rayon, ou de l'en exfiltrer. Après les marquages, retraits et risques d’amende, le ministère du Numérique envisage de donner un statut d’État au centre d’expertise de l’Union russe du livre. Officiellement, il s’agit d’harmoniser l’application du droit. Pour les libraires, une autre question se pose déjà : qui paiera pour vérifier des dizaines de milliers de références ?
20/08/2026, 11:25
On peut contribuer à 225 millions $ de valeur ajoutée au PIB québécois, soutenir environ 3000 emplois directs et indirects et récolter un 9,46 sur 10 auprès des clients interrogés, tout en composant avec une marge bénéficiaire moyenne de 3,6 %. Une étude commandée par l’Association des libraires du Québec mesure ce paradoxe : la librairie indépendante pèse lourd dans son milieu, avec très peu de gras dans les comptes.
20/08/2026, 10:21
Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
20/08/2026, 09:45
Après cinq années de préparation, Castanet-Tolosan ouvrira le 1er septembre 2026 Castagora, un équipement de 1200 m² qui réunit médiathèque et centre social sans les juxtaposer. Avec 26.000 documents, une ludothèque, des espaces numériques, une cuisine, un café ou encore un potager, la ville de l’agglomération toulousaine mise sur un lieu conçu avec les habitants.
19/08/2026, 17:55
Exclusif - Transféré au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe en fin d'année 2025, Moben, coauteur du livre de cuisine Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement (avec Gaëlle Hoarau, éditions du bout de la ville) s'était vu reprocher l'écriture et la publication de cet ouvrage. Au point que son transfert dans une de ces très médiatiques prisons, voulues par Gérald Darmanin, ressemblait à une sanction... La justice vient d'ordonner sa sortie du QLCO, pour un retour au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure.
19/08/2026, 15:14
Les flammes ont parcouru 42.000 hectares en Gironde cet été. Le 10 septembre, le livre tentera sa part de réparation : avec Soleil Rouge – Fables pour la forêt blessée, Bruno Rost et les Éditions Rayonnantes reverseront au fonds Proximité Carbone et Biodiversité la totalité des droits d’auteur et du chiffre d’affaires réalisé par la maison sur le titre.
19/08/2026, 10:41
Exclusif - Le 15 janvier 2026, le numéro 4003 de la revue Paris Match affiche en couverture une photographie de l'écrivain Nicolas Mathieu, côte à côte avec Charlotte Casiraghi, également autrice, cavalière et égérie de la marque Chanel. La titraille « Un nouveau chapitre à leur romance » laisse peu de doutes sur la teneur de l'article, tout comme la nature même du magazine, propriété de LVMH. Le Prix Goncourt 2018 n'a pas vraiment goûté ce coup de projecteur sur sa vie privée, et a assigné le titre en justice.
19/08/2026, 10:05
Katherine Mansfield fera son entrée dans la Bibliothèque de la Pléiade le 22 octobre 2026 avec Nouvelles et autres écrits, plus de deux cents textes, pour l’essentiel retraduits. Cette consécration tardive a aussi valeur de symbole : morte à 34 ans et devenue l’une des grandes figures du modernisme, la Néo-Zélandaise ne sera que la 18e femme accueillie comme autrice dans une collection où celles-ci représentent encore à peine 7 % des auteurs de la collection.
18/08/2026, 16:41
Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.
18/08/2026, 16:03
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