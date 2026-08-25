Prix Roman News et Roman Graphique News : les sélections

Sélection Roman News

Underdog de Bruno Marsan (Séguier)

Protocoles de Constance Debré (Flammarion)

L’extinction des vaches de mer d’Adèle Rosenfeld (Grasset)

Les Habitantes de Pauline Peyrade (Minuit)

Trois jours pour la joie d’Olivier Bruneau (le Tripode)

L’Homme qui tombe de Philippe Lecaplain (LibriSphaera)

C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset)

Le garçon ébloui de Xavier Le Clerc (Gallimard)

Ce qui se joue de Caroline Hinault (le Rouergue)

Derrière les arbres de Frédéric Pommier (Flammarion)

Rien d’humain ne m’est étranger de Virginie Ollagnier (Noir sur blanc)

Paradisi Gloria d’Elise Lespade (Le Cercle ouvert)

Sélection Roman Graphique News

Jeune et fauchée de Florence Dupré La Tour (Dargaud )

À La Frontière du Vivant de Cédric Guillard et Cecile Dentant (Futuropolis)

Marcel Bascoulard de Frantz Duchazeau (Sarbacane)

J'ai toujours rêvé d'être un fermier de Jean Harambat (Dargaud)

Kafka les mécanismes du pouvoir de Tiphaine Rivière (L’Iconoclaste)

À LIRE - Prix Jean Monnet 2026 : trois romans étrangers pour succéder à Pascal Quignard

Le Passage de Mathieu Persan (Hachette)

Nos meilleurs amis de Laurent Hopman et Isaac Jadraque (Deman)

En 2026, le jury réunit Véronique Nichanian, Isabelle Giordano, Emmanuelle Loyer, Sonia Sieff, Mohammed Aissaoui, Adrien Gombeaud, Mathieu Palain, David Barroux, Marin Karmitz et Yves de Gaulle. Les comités de sélection, pour leur part, sont composés de Marielle Gobron, Sarah Sauquet, Vo Song Nguyen et Isabelle Rabineau, présidente des comités de sélection et secrétaire générale. La présidence des prix est coassurée par Jacques Terzian et Franck Jeantet, directeur général du Publicisdrugstore.

La remise des récompenses aura lieu le 17 septembre prochain à 18h30, depuis la terrasse du groupe Publicis.

En 2025, le Prix Roman News avait récompensé Sorj Chalandon pour Le Livre de Kells (Grasset) et le Prix Roman Graphique News était revenu à Alfred pour Les Jardins invisibles (Delcourt).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Dépêche

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