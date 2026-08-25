Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Petite anthropologie du Dépassement

Les marathons : rituels collectifs

Un pays qui court plus, qui plonge dans le froid, qui se lève tôt le week-end pour faire suer son corps plutôt que le reposer. Ce n’est ni un progrès ni une dérive, c’est un symptôme au sens le plus neutre du terme, une chose qui affleure et qui mérite d’être regardée en face.

13,2 millions de Français ont couru en 2025, un million de plus qu’il y a cinq ans. Le 12 avril dernier, près de 58.000 coureurs s’élançaient au pied de l’Arc de Triomphe pour les 42 kilomètres du Marathon de Paris, un nouveau record de participation. Au même moment, à quelques heures de route, une poignée de nageurs plongeait dans l’eau glacée d’un lac de Haute-Savoie et ils étaient une centaine il y a trois ans, ils sont aujourd’hui 270, sous les acclamations d’un public venu les encourager comme on encourage une équipe de foot.

On raconte souvent que notre époque a perdu ses rituels, sa religiosité, mais est assoiffée de spiritualité. Ce que je peux attester, en revanche, c’est ce déplacement subtil : moins de cérémonies, plus de performances ; moins de processions, plus de lignes de départ ; moins de temps sacrés, mais des calendriers d’entraînement qui ressemblent étrangement à des liturgies séculières. Les compétitions sportives, les marathons en particulier, ne sont pas une activité parmi d’autres ; ils condensent une dramaturgie complète : séparation, marge, agrégation — les trois phases que Van Gennep distinguait dès 1909 dans les rites de passage.

Préparation longue, abstinences temporaires, montée en tension, accomplissement partagé, apaisement final. Rien n’a été inventé, tout a glissé. Même la solitude du coureur contient une forme de communauté invisible : chacun chemine seul pour parvenir à se fondre dans la foule de ceux qui ont fait le même parcours, l’essence même de ce nouveau genre de manifestations de rue.

Je ne peux pas prouver que ces pratiques remplacent les anciens rites ; j’observe seulement qu’elles en reprennent la forme, l’intensité, l’investissement émotionnel. La société s’est sécularisée, mais le besoin d’une scène initiatique est resté intact. C’est peut-être l’un des paradoxes les plus intéressants de notre modernité : nous voulons être libres, mais nous ne cessons d’organiser notre liberté autour d’un cérémonial. Le désir d’un collectif qui soutient l’intersubjectivité semble ici remplacer la fonction d’un ensemble qui donnait autrefois sa place à chacun.

Baptême ou Mikveh

Dans l’espace du divan, on ne discute pas de virologie : on y entend surtout de la peur. Au sortir de la pandémie, j’ai rencontré des sportifs qui se méfiaient du vaccin contre le Covid. Ils n’étaient pas opposants idéologiques ; ils étaient, pour la plupart, prudents. Ils disaient ne pas savoir quelles pourraient être les conséquences à long terme. Ce qui m’intéressait n’était pas tant la validité médicale de cette crainte que la forme psychique qu’elle prenait dans leur discours.

Mais ce qui m’a frappé n’était pas l’argument sanitaire. C’était cette infime hésitation qui, parfois, leur échappait dans un souffle. Un athlète m’avait confié : « J’ai peur que ça me déclenche quelque chose. » Cette phrase révélait la crainte de réveiller une « zone » sensible en soi, une inquiétude familière d’y déranger une force silencieuse, une ombre tapie sous la peau.

Beaucoup de gens sont persuadés de porter un « monstre intérieur ». Je constate que cette image surgit spontanément dans les discours lorsque la confiance dans les institutions vacille et que la biologie devient un territoire moins lisible que nos propres peurs. Certains disaient ne pas vouloir perturber un équilibre fragile ; d’autres redoutaient un dérèglement immunitaire, sans pouvoir l’expliquer. Il n’y avait pas de théorie, seulement une intuition vague, mais tenace que quelque chose pourrait se retourner contre eux depuis l’intérieur, pauvre en élaboration, cette croyance s’érigeait, tel un diable, sans qu’aucun exorcisme pût le déloger.

C’est dans ces moments que s’esquisse ce que j’appelle, faute de terme établi, le nano-démon : une inquiétude microscopique, une menace intime, une zone dont on pressent qu’elle pourrait s’activer sans prévenir. Pas un ennemi extérieur ; un possible dérèglement intérieur. La médecine contemporaine nous a appris que le système immunitaire peut, dans certaines maladies auto-immunes, s’en prendre aux propres tissus de l’organisme.

Cette réalité biologique fournit malgré tout une matière imaginaire particulièrement puissante : celle d’un ennemi qui ne viendrait plus de l’extérieur, mais de l’intérieur. J’ose imaginer que ce n’est pas seulement l’inquiétude que tout sportif, toute sportive, cherche à contenir, mais bien à exorciser. Les bains glacés, la cryothérapie, les saunas, les hot studios chauffés à plus de 33°, ou ces sports qui font transpirer jusqu’à la moelle : autant de tentatives, peut-être, d’expulser le nano-démon plutôt que de simplement l’endormir.

Alors, un baptême ? Plutôt un mikveh, où la purification ne clôt rien : elle rouvre, cette fois-ci, laïquement.

Un surmoi heureux et infantilisé

À mesure que les institutions perdent de leur autorité, rien ne prouve qu’elles soient réellement moins légitimes, mais la confiance observable s’est fragilisée. La norme, notait déjà Ehrenberg, ne repose plus sur l’interdit et la culpabilité, mais sur l’injonction à s’accomplir soi-même et l’individu a déplacé son besoin de structure vers des espaces plus maîtrisables. C’est probablement pour cela que les salles de sport, les studios de yoga, le crossfit, les montres surmoïques, les routines alimentaires ou les régimes de sommeil sont devenus des sanctuaires modernes.

Je ne parle pas ici d’une religion déguisée. Je constate simplement que les gestes, les préparations, les purifications, les abstinences, les efforts et les relâchements composent une forme de cérémonial quotidien. Freud notait déjà, en 1907, la troublante ressemblance entre le cérémonial névrotique et les actes sacrés du rite religieux. Un cours de yoga le prouve à sa manière : le legging choisi avec soin, la bouteille isotherme, le tapis aligné sur le sol sans un pli, la sueur qui perle en cadence avec le souffle du groupe, les salutations finales. Le langage est différent, mais la grammaire reste la même : organiser le chaos intérieur par une pratique répétée qui anticipe le manque et le fait fuir ailleurs.

La science nous a émancipés des croyances, mais pas du rythme. Elle nous a délivrés des dogmes, mais pas du besoin d’un cadre. Elle nous a permis de comprendre, mais elle n’a jamais annulé l’angoisse. La quête du « healthy » n’est donc pas seulement un mode de vie ; elle se fait espace où ordonner le monde, maintenir l’illusion d’une cohérence. La jouissance qui autrefois se dissimulait dans les zones d’ombre s’est déplacée vers la performance et l’effort ; elle s’est rendue respectable, mesurable, traçable.

Nous ne nous contentons plus de pratiquer du sport : nous enregistrons nos performances, nous surveillons notre sommeil, nous comptons nos calories, nous interprétons nos pulsations. Le corps est devenu un tableau de bord. C’est là, précisément, la confusion que Dolto dénonçait déjà : le schéma corporel, mesurable et commun à tous, n’est pas l’image du corps, cette part inconsciente et singulière que nul capteur ne saisit. Et tout tableau de bord finit par produire une alerte.

On n’expie plus, on purifie son alimentation. On ne prie plus, on respire selon un protocole, on évite le plastique, on boit de la Whey. On ne cherche plus le salut, mais une stabilité hormonale. Le plaisir est devenu un instrument d’équilibre, presque une morale.

Je n’ai pas de données permettant de dire si ce phénomène est global ; mais il est suffisamment visible pour suggérer une mutation des rituels autour du corps.

Le règne du nano-démon

Nous n’avons peut-être pas cessé d’invoquer une autorité supérieure ; nous l’aurions miniaturisée. L’époque antérieure se structurait autour d’un Dieu immense, extérieur, symboliquement vertical. Aujourd’hui, la crainte semble venir moins de lui que du minuscule, du chimique, du cellulaire. Le danger ne descend plus du ciel, il se tapit dans la chair. Le macro-souverain aurait laissé place au micro-soupçon.

C’est peut-être ce renversement qui caractérise une part de notre époque : nous semblons parfois nous méfier moins des puissances extérieures que de la moindre faille intérieure. La transcendance s’est éloignée ; la vigilance s’est intensifiée. Chaque geste alimentaire, chaque supplément, chaque routine sportive peut alors être lu comme une tentative de maintenir le nano-démon en sommeil, d’empêcher que quelque chose s’échappe, prolifère, se dérègle ou s’emballe.

Certains protocoles associant exposition au froid, respiration et méditation, notamment l’étude de Kox et al. (2014), ont montré qu’il était possible de moduler certaines réponses physiologiques au stress et à l’inflammation. On pourrait y lire, sur un autre plan, le désir contemporain de ne plus seulement subir ses réactions corporelles, mais de les entraîner, de les surveiller et de les maîtriser.

Il ne s’agit pas nécessairement de paranoïa collective, mais peut-être d’une économie psychique nouvelle : l’organisme semble être devenu l’un des derniers territoires sur lesquels nous estimons encore avoir une prise, une mutation fascinante de notre espèce dans son habitat.

Le mécanisme mouvant de la survie symbolique

À mesure que les repères collectifs se fissurent, l’individu invente de nouveaux gestes, de nouvelles règles, de nouveaux sacrifices, ce renoncement même que Freud, dans Malaise dans la civilisation (1930), tenait pour le prix obligé de toute culture, au nom des objets intérieurs qu’il espère préserver.

Lorsque le grand rituel s’effondre, mille petits rituels surgissent. Lorsque le Dieu s’efface, le démon microscopique apparaît. Lorsque le collectif ne suffit plus, le corps devient refuge, temple, abri, territoire moral et identitaire.

Je fais ici l’hypothèse que notre époque organise ainsi une part de sa survie psychique : par une religiosité discrète du quotidien, une discipline silencieuse, un culte sans idole où l’on tente d’éviter que quelque chose, en soi, se réveille trop brusquement.

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Références :

Freud, S. (1907). Actes obsédants et exercices religieux [Zwangshandlungen und Religionsübungen]. Zeitschrift für Religionspsychologie, I(1). Trad. fr. M. Bonaparte, revue par l'auteur, 1932.

Freud, S. (1929/1930). Malaise dans la civilisation [Das Unbehagen in der Kultur] (Ch. et J. Odier, trad.). Paris : PUF.

Van Gennep, A. (1909). Les rites de passage. Étude systématique des rites... Paris : Émile Nourry. (Rééd. Paris : Picard, 1981.)

Dolto, F. (1984). L'Image inconsciente du corps. Paris : Seuil.

Kox, M., van Eijk, L. T., Zwaag, J., van den Wildenberg, J., Sweep, F. C. G. J., van der Hoeven, J. G., & Pickkers, P. (2014). Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(20), 7379-7384.

Ehrenberg, A. (1998). La fatigue d'être soi. Dépression et société. Paris : Odile Jacob.

Sources :

Union Sport & Cycle (2026). Observatoire du Running 2026. Données relatives à la pratique de la course à pied en France en 2025. Présentation au salon Run Experience, Paris, 10 avril 2026.

Schneider Electric Marathon de Paris / Amaury Sport Organisation (2026). Bilan de l'édition 2026 du Marathon de Paris, 12 avril 2026.

Marathons.com. (2026, 13 avril, mis à jour le 18 avril). Les chiffres clés du Marathon de Paris 2026 : une édition record et populaire. https://www.marathons.com/fr/save-the-date/les-chiffres-cles-du-marathon-de-paris-2026-une-edition-record-et-populaire_kppg

Marathons.com. (2026, 18 avril). Observatoire du Running 2026 : 13,2 millions de pratiquants et un marché toujours en croissance. https://www.marathons.com/tips-recos/observatoire-du-running-2026-132-millions-de-pratiquants-et-un-marche-toujours-en-croissance/

Franceinfo. (2026, avril). « L'engouement, c'est le bien-être » : en France, le succès des bains en eau glacée ne se dément pas. https://www.franceinfo.fr/economie/tendances/l-engouement-c-est-le-bien-etre-en-france-le-succes-des-bains-en-eau-glacee-ne-se-dement-pas_7908983.html

Crédits photo : Guilhem Vellut, CC BY 4.0

Par Salim Rzin

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