Paul Petit devient délégué général à la langue française et aux langues de France par intérim

Délégué général adjoint à la langue française et aux langues de France depuis octobre 2023, Paul Petit assure assez logiquement l'intérim après le départ de Paul de Sinety. Ce dernier a en effet été nommé consul général de France à Naples par un décret du président de la République daté du 24 juillet dernier. Il était à la tête de la DGLFLF depuis 2018.

Paul Petit connait bien la maison, puisqu'il travaille au sein de la DGLFLF depuis près de 10 ans : il y fut d'abord chef de la mission Emploi et diffusion de la langue française (2017-2023), avant de devenir délégué général adjoint.

Auparavant, il assuma la responsabilité des partenariats au sein de France Éducation International, dans le département langue française, après y avoir supervisé l'unité dédiée à la formation. Il est également passé, au cours de sa carrière, par plusieurs Instituts français, en Égypte et à Athènes.

Rattachée au ministère de la Culture, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) est chargée d’animer et de coordonner la politique linguistique de l’État, en l’orientant dans un sens favorable au maintien de la cohésion sociale et à la prise en compte de la diversité de notre société.

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Elle mobilise pour son action un ensemble de partenaires, publics ou privés, impliqués dans la promotion du français et de la diversité linguistique, et nourrit un dialogue constant avec les élus pour conduire une politique des langues au plus près des territoires.

Au plan international, la DGLFLF inscrit son action dans des réseaux de coopération, francophones et européens, ainsi que dans des dispositifs bilatéraux, selon une perspective d’échange de bonnes pratiques et d’expertises sur les politiques linguistiques.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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